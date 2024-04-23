«Код лидерства»: Нижнекамск приглашает на бизнес-форум

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект, направленный на позитивные изменения городской среды — не только за счет преобразования общественных пространств, но и благодаря развитию сферы услуг и внедрения современных стандартов ведения бизнеса, — бизнес-форум «Код лидерства» (18+) состоится при поддержке компании СИБУР в Нижнекамске. Событие состоится в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

17 и 18 мая в нефтехимической столице Татарстана ждут всех желающих посетить мастер-классы и практикумы от ведущих экспертов в области малого предпринимательства, финансов, маркетинга и PR, а также бизнес-психологии. Темы для обсуждения — насущные. Участие — бесплатное. Единственное условие — предварительная регистрация, так как количество мест ограничено вместимостью площадки.