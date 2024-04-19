СК просит ареста для главы Тукаевского района

Фото: Ирина Плотникова

В Набережночелнинский горсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному накануне главе Тукаевского района Фаилу Камаеву. Сотрудники СК просят водворить его в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере.



Ходатайство будет рассмотрено во второй половине дня, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, Камаева задержали накануне в своем доме. На первом допросе от дачи показаний он отказался. Сегодняшнюю ночь он провел в камере изолятора временного содержания.

По версии следствия, в 2022 году глава района получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома на общую сумму более 1,3 млн рублей. В свою очередь, глава района оказывал фирме содействие в заключении договоров подряда на проведение строительных работ на различных объектах на территории района и своевременной их оплаты. В частности, пролоббировал участие «своего» подрядчика в капремонте одной из школ района на сумму более 135 млн рублей.

Источники «Реального времени» не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды.