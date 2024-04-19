Зарплаты водителей грузовиков в первом квартале повысились вдвое

Фото: Максим Платонов

В начале 2024 года отрасль логистики и перевозок в России столкнулась с резким ростом заработных плат водителей грузовиков, согласно отчету HH.ru и ПЭК. За первые три месяца года зарплаты водителей категории «СЕ» выросли на 86%, превысив 137,7 тыс. рублей, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Этот рост оказался значительно выше, чем у руководителей отделов логистики или начальников складов.



В то время как зарплаты линейного персонала в отрасли продолжают расти, наблюдается общее снижение откликов на вакансии, составляющее в среднем 30-40%. Это вызывает озабоченность у компаний, поскольку усиливается отток кадров в смежные сегменты. Чтобы справиться с этой ситуацией, предприятия активизируют уровень оплаты труда, предлагают программы обучения и мотивации сотрудников, а также сокращают объем рутинных операций.

Согласно данным HH.ru, средняя заработная плата работников логистической отрасли в первом квартале 2024 года увеличилась на 29% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 88 тыс. рублей, что на 44% превышает среднерыночный уровень. Этот рост обусловлен стремлением рынка привлечь больше водителей грузовиков, что привело к тому, что эта профессия стала самой высокооплачиваемой в отрасли.



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Анастасия Фартыгина