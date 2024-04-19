Химзавод им. Карпова выходит из «Казанской ярмарки»

В среду, 17 апреля, прошло заседание совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». Одной из тем на повестке дня было участие общества во владении акциями «Казанской ярмарки». По нему совет директоров завода решил прекратить свое участие в организации.

Химзавод им. Карпова продаст 2 775 обыкновенных бездокументарных акций «Казанской ярмарки». Номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей, таким образом, общая стоимость сделки составит 610 500 рублей. Доля химзавода им. Карпова в уставном капитале «Казанской ярмарки» составляет 0,35%.

Напомним, по итогам 2023 года убыток ОАО «Казанская ярмарка» по РСБУ составил 192 млн рублей. Выручка снизилась до 42,8 млн рублей, а «дебиторка» выросла на 29%. Аудиторская организация «Ауди» указала на возможные серьезные проблемы компании в будущем из-за резкого роста кредиторской задолженности и снижения чистых активов.

По мнению аудитора, ситуация в организации «может вызывать значительные изменения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно, в следствие чего Общество <...> не сможет погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения бизнеса».

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Артем Гафаров