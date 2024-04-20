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Курс биткоина сохранился на уровне $64 000

09:23, 20.04.2024
Курс биткоина сохранился на уровне $64 000
Фото: Максим Платонов

С 20 апреля 2024 года награда майнеров сократилась с 6,25 до 3,125 биткоина. Однако курс биткоина остался на прежнем уровне — около 64 тысяч долларов после халвинга.

Халвинг — это сокращение награды майнерам за добавление нового блока в блокчейн биткоина.

Это событие происходит каждые четыре года или после добычи 210 тысяч блоков.

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Анастасия Фартыгина
Бизнес

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