Курс биткоина сохранился на уровне $64 000

Фото: Максим Платонов

С 20 апреля 2024 года награда майнеров сократилась с 6,25 до 3,125 биткоина. Однако курс биткоина остался на прежнем уровне — около 64 тысяч долларов после халвинга.

Халвинг — это сокращение награды майнерам за добавление нового блока в блокчейн биткоина.

Это событие происходит каждые четыре года или после добычи 210 тысяч блоков.



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Анастасия Фартыгина