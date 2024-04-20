Акции «Росспиртпрома» продали за 8,2 млрд рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) реализовало 100% акций АО «Росспиртпром». Стоимость сделки составила 8,2 миллиарда рублей. Покупателем стало ООО «Бизнес-альянс».

Аукцион по продаже акций «Росспиртпрома», включенного в программу приватизации федерального имущества на 2022—2024 годы, стал повторным. Изначально торги планировалось провести 24 января, но их отменили из-за отсутствия заявок. Заявки на участие в аукционе принимались до 10 апреля.

Компания «Росспиртпром» владеет восемью спиртовыми заводами в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях, а также двумя сервисными фирмами. «Росспиртпром» производит этиловый спирт, транспортирует его, а также утилизирует нелегальные продукты и оборудование, на котором этот спирт был изготовлен.

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Анастасия Фартыгина