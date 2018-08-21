«Цирк уехал — клоуны остались»: в ФНЛ началась реальная жизнь после сказочного ЧМ

Как поживают команды ФНЛ из городов — хозяев чемпионата мира

Чемпионат мира в России закончился чуть больше месяца назад, а команды второй по значимости лиги страны из городов-хозяев уже сполна прочувствовали разницу между мундиалем (лучшим в истории, по заверениям многих экспертов и футбольных людей) и тем, что за ним последовало. Спортивная редакция «Реального времени» решила узнать, как сейчас поживают клубы из Калининграда, Волгограда и Сочи, и выяснила, что суровые будни российского футбола наступили даже раньше, чем мы ожидали. Об этом и других подробностях жизни в ФНЛ после ЧМ — в материале «Реального времени».

ФК «Балтика»: оставленные спонсором

Великолепно выглядели перспективы Калининграда в новом футбольном сезоне. Новый стадион «Калининград Арена» был введен в эксплуатацию, болельщики увидели на ЧМ целую россыпь топовых матчей (одна только встреча Аргентина — Хорватия чего стоит), а местные чиновники, потирая руки, уже заявляли о намерении вывести «Балтику» — клуб с богатой историей и традициями, в РПЛ к 2020 году. Впрочем, в самом клубе намекали, что никто не против выхода в высший эшелон российского футбола раньше поставленного срока.

В конце июня в регионе даже наконец-то определились, кто станет спонсировать «Балтику» на постоянной основе и чье имя появится на футболках игроков (до того клуб финансировали по единоразовой схеме различные местные предприятия). Им должен был стать «Янтарный комбинат» — одно из самых мощных промышленных предприятий региона, входящее в состав госкорпорации «Ростех». 26 июня о такой договоренности рассказал председатель совета директоров ФК «Балтика», вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.

— Сейчас идет подготовка соответствующей документации. После длительных переговоров, в которых лично принимал участие губернатор Антон Алиханов, у калининградского футбола, наконец, появляется постоянный спонсор в лице «Янтарного комбината». Мы благодарны корпорации «Ростех». У нас создана обширная инфраструктура и все условия для того, чтобы наши спортсмены достигали высоких результатов. Тем более остается в силе задача вывести футбольный клуб «Балтика» в Премьер-лигу, — сообщил Шендерюк-Жидков.

Однако чем ближе был сезон Футбольной национальной лиги, тем очевиднее становилось, что никто клубу помогать не собирается. Сам Шендерюк-Жидков буквально через несколько дней после своего заявления покинул правительство региона, возглавив управляющую компанию «Содружество», правда, сохранив при этом за собой пост председателя совета директоров «Балтики». В итоге в чемпионат клуб вступил вновь без титульного логотипа на футболках и без денег на зарплаты и аренду нового стадиона. Если с последним подсобили власти области, то с финансовым состоянием самой команды дела куда плачевнее. Так что к сегодняшнему дню мы видим «Балтику», борющуюся за то, чтобы не оказаться в зоне вылета в ПФЛ.



Учитывая, какой ростер собрали в Калининграде, становится очевидно, что команда затачивалась на выход в Премьер-лигу, да только у футболистов без денег нет особого настроения. Судите сами: у руля команды — прославленный Валерий Непомнящий. На место в воротах претендуют Станислав Черчесов-младший и Евгений Помазан. В средней линии играют такие именитые полузащитники, как Дмитрий Торбинский, Алан Касаев и Александр Шешуков. Впереди пытает свое счастье еще один экс-рубиновец Владимир Дядюн. Согласитесь, с таким составом можно было бы как минимум бороться за тройку ФНЛ, а то, чего доброго, и в РПЛ попылить.

Стало быть, дело в мотивации. Свою первую победу «Балтика» одержала лишь в седьмом туре — над «Авангардом». До того случились три поражения на старте сезона, затем последовали три ничьи с «Лучом», «Томью» и «Сочи». Да, можно углядеть положительную динамику, однако ни о каком успешном выступлении команды на длинной дистанции сезона говорить не приходится, ведь финансирования нет, и футболисты не понимают, будет ли оно завтра. Согласитесь, для города, только вчера принимавшего матчи ЧМ, ситуация выглядит дико.

Переехали на олимпийский стадион буквально на прошедших выходных, однако в дебютном матче на новой арене «Сочи» уступил «Нижнему Новгороду». Фото pfcsochi.ru



ФК «Сочи»: не чувствуйте себя как дома

Другая команда, у которой тоже немаленькая история существования, правда, под другим названием — «Динамо», и в другом городе — Санкт-Петербурге, с нынешнего сезона была перевезена в томящийся без большого футбола Сочи. Клуб тут же получил одноименное название, но первые трудности испытал уже на старте чемпионата. Дело в том, что команда начала сезон не на суперсовременной арене «Фишт» (там она сыграла лишь к 7-му туру), а на старом Центральном стадионе имени Славы Метревели.

Не сказать, что новая команда сразу получила признание у местной публики: на первую игру пришло чуть больше двух тысяч зрителей. Да и дальше картина сильно не поменялась. Позже стало известно, что стадион выставил клубу весьма внушительный ценник. Перед началом сезона генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко жаловался, что стоимость аренды стадиона «Фишт» составит 2,1 миллиона рублей за один матч, и тоже уповал на какие-то «поблажки» со стороны властей региона.

— Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 миллиона рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть. Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет, — говорил Рубашко.

А учитывая, что особой популярностью команда пока не пользуется и на трибуны старого стадиона публика не ломится, в срочном переезде на «Фишт» смысла не было.

Переехали на олимпийский стадион буквально на прошедших выходных, однако в дебютном матче на новой арене «Сочи» уступил «Нижнему Новгороду». Зато публики собралось побольше — около семи тысяч человек. Хотя дела в целом у команды идут весьма неплохо. Команда с 11 очками занимает шестую строчку, а если бы не уступили «НН», то вполне могли закрепиться в четверке, претендующей на стыковые матчи. «Леопарды» одержали уже три победы, дважды сыграли вничью и столько же раз проиграли — в первом туре «Спартаку-2» и в последнем волжанам.

Команда оказалась в центре политического скандала — украинский футболист Виталий Федорив демонстративно не стал поворачиваться к флагу России во время исполнения гимна страны. Фото fcnn2018.ru



ФК «Нижний Новгород» в центре скандала

У волжан же дела в футбольном плане идут недурно. После победы над «Сочи» они заняли третью позицию, а от лидерства их отделяют всего два очка. Правда, забили нижегородцы за семь туров только 8 мячей, хотя и пропустили лишь 4. В общем, медленной, но верной дорогой волжская команда идет в РПЛ.

Проблемы у клуба к седьмому туру обнаружились в самом неожиданном месте. Команда оказалась в центре политического скандала — украинский футболист Виталий Федорив демонстративно не стал поворачиваться к флагу России во время исполнения гимна страны. Он остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись куда следует. Уже когда в СМИ поднялась шумиха, а различные политические деятели стали высказываться о способах наказания игрока, тот, судя по всему, по требованию пресс-службы команды объяснился — но довольно странно:

— Я человек верующий. Когда выхожу на поле, перед матчем всегда произношу слова молитвы, так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважением отношусь к флагу и гимну России. Прошу в моих действиях не искать политической подоплеки, — цитирует слова Федорива Sport24.ru.

Все бы ничего, но почему-то так вышло, что верующих людей на футбольных полях всегда было немало. Кто-то крестится при выходе на поле, кто-то встает на колени, стоя в воротах, взывая к Всевышнему. Но все эти спортсмены делают это не во время исполнения гимна.

Сейчас против защитника готовы применить санкции. Хотя в самом клубе, который представляет Федорив, пока не спешат с решением.

— На сегодняшний день слова Федорива являются позицией клуба. Мы его выслушали. Будет ли еще какая-то реакция со стороны руководства, не знаю. Сегодня выходной, — говорил пресс-атташе российского клуба Сергей Козунов.

Не поверили версии Федорива, похоже, и в комитете этики Российского футбольного союза. Так, например, представитель комитета РФС Андрей Созин сравнил поступок защитника «НН» с недавней выходкой Хачериди, демонстрировавшего щитки с изображением флага Украины.

— Поведение футболиста «Нижнего Новгорода» на комитете по этике рассмотреть надо бы. На Украине сделали героя из футболиста ПАОКа Хачериди. Его министр внутренних дел Украины знает. Хотя этот игрок от футбола далекий — пару раз за 15 минут мяча коснулся. Сейчас Федорив героем станет на Украине. Будут говорить, что он гордость страны, раз так себя повел.

Говорит, что молился? Не читал это высказывание. Он всегда молится? Если так говорит, жаль, что просто еще недалекий. Видимо, до руководства клуба дошло, что так делать нельзя, и они придумали легенду. Молился, заклинание читал или Хоттабыча просил, чтобы выиграть матч, — это все вранье.

Вот этот поступок, если будет высшая воля руководства РФС, я бы рассмотрел на комитете по этике. А реагировать каким-то образом надо. Не хочешь играть по правилам РФС — не играй. В командах были и другие легионеры — они-то повернулись. А этому надо было показать. Не хочешь — езжай в киевское «Динамо», хоть голым бегай там у себя, все равно, — цитирует слова представителя комитета РФС Андрея Созина Sport24.ru.

Похоже, у этой истории будет продолжение. А пока пресс-служба «Нижнего» заносит в черный список всех желающих узнать о состоянии дел вокруг поступка Федорива.

Местная команда вновь вынуждена бороться за сохранение прописки в ФНЛ — волгоградцы пока пятые с конца с шестью очками в активе. Фото vk.com/rotorfc

ФК «Ротор» бьет рекорды по посещаемости, но есть и недовольные

Еще один город и клуб, который остро прочувствовал разницу между ЧМ и ФНЛ, — волгоградский «Ротор». Всем известная история, когда новенькая «Волгоград Арена» едва не уплыла в Волгу в дни последних игр чемпионата мира, оказалась только началом. Местная команда вновь вынуждена бороться за сохранение прописки в ФНЛ — волгоградцы пока пятые с конца с шестью очками в активе.

В принципе, ничего катастрофического пока не случилось, а на первом матче сезона на новом стадионе команда даже собрала рекордную для лиги аудиторию — игру между «Ротором» и «Лучом» посетили более 30 тысяч зрителей. А за следующей игрой с «Сочи» на трибунах наблюдали более 25 тысяч болельщиков.

Однако в рядах поклонников «Ротора» назревает какая-то смута. После последней игры и очередного поражения от «Спартака-2» некоторые болельщики приняли решение бойкотировать домашний матч против «Факела», который состоится 26 августа. Петиция с соответствующим призывом размещена на сайте change.org, и на данный момент ее подписали около девятисот человек. Таким образом волгоградские болельщики хотят обратить внимание на происходящее в клубе.

«Я более 20 лет болею за футбольный клуб «Ротор», видел своими глазами все его взлеты и падения. Но сегодня не могу оставаться спокойным — очередной позор и очередное поражение! Уже два года нам врут!!! Меняют тренера за тренером, каждые полгода меняют полностью состав команды, тратят огромные бюджетные деньги на команду без какого-либо толка! Чтобы обратить внимание руководства области на тот бардак, что происходит в великом клубе ФК «Ротор», призываю не ходить на игру «Ротор» — «Факел» 26 августа 2018 года на «Волгоград Арене»!» — говорится в петиции.