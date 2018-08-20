Убийцы интриги из Хабаровска, «двоечники» из Красноярска и возвращение блудного сына в «Динамо»

Рейтинг трансферной активности в хоккее с мячом

Команды по хоккею с мячом работают над последними изменениями в своих составах. До сезона еще много времени, но в этом виде спорта с комплектованием состава стараются не тянуть. В нынешнем сезоне сразу у двух команд возникли проблемы с финансированием, так что интересных свободных агентов на трансферном рынке хватало с избытком. «Реальное время» решило оценить работу клубов в это межсезонье и составило свой рейтинг трансферов Суперлиги.

15. «Родина» — ноль трансферов

Говорить о трансферных делах «Родины» не приходится, здесь главный вопрос состоит в другом: выживет команда или канет в Лету? Последние известия из клуба обнадеживают, кировчане все же выступят на Кубке России, но ситуацию это меняет едва ли. Серьезных приобретений и вообще усиления состава никто не ждет, место в трансферном рейтинге «Родина» не улучшит. Впрочем, ухудшение теперь уже тоже маловероятно.

14. «Волга» — клуб спасен, игроки разбежались

Еще один неудачник межсезонья. Ульяновская команда не рассчитала бюджет на прошлый сезон и, показав удручающие результаты, лишилась финансирования на нынешний. Руководство клуба оказалось к такому повороту не готово. К моменту полного осознания грядущих проблем функционеры «Волги» умудрились подписать сразу несколько новичков, но теперь с ними пришлось расстаться. Больше всего должен был расстроиться опытный Игорь Леденцов, переехавший в Ульяновск из «Родины».

Из-за отсутствия должного финансирования клуб лишился почти всей линии обороны, ушли как опытный Андрей Клабуков, так и многообещающий Петр Захаров. Транзитом через «Волгу» в Иркутск уехали Волгужев и Баздырев, а приобретенный летом Веселов увез с собой в Казань Ларионова и Артюшина. Сезон Ульяновск все же спасет, правда, играть теперь предстоит молодежью.

Сезон Ульяновск все же спасет, правда, играть теперь предстоит молодежью. Фото volga-hc.ru

13. «Сибсельмаш» — курс на молодежь

В «Сибсельмаше» все по-прежнему, руководство клуба упрямо настаивает на продолжении своего курса при комплектовании команды. Вот и в этот раз тренерский штаб взял на сборы нескольких игроков из дубля, никак не усилив состав более опытными новичками. Из числа ушедших можно выделить Егора Дарковского, отправившегося в московское «Динамо», а также Евгения Маврина, набравшего в прошлом сезоне 17 (5+12) очков в 27 матчах.

12. «Кузбасс» — бюджет размером 96 миллионов, новичков нет

Главным достижением «Кузбасса» в это межсезонье по-праву считается сохранение лидеров команды. Так, удалось оставить лучшего бомбардира последних двух сезонов Вадима Стасенко. В числе оставшихся также капитан команды Денис Криушенков и опытнейший 38-летний Павел Якушев. При этом потерь всего две, из которых лишь Данил Яковлев провел больше половины матчей прошлого сезона. Воспитанник кемеровского хоккея Андрей Опарин решил попытать счастья в Казани, по всей видимости, из-за отсутствия игровой практики в родном клубе.

Примечательно, что руководство «Кузбасса» перед началом сезона анонсировало свой бюджет, который будет равен 96 млн рублей. Входит ли в эту сумму выплата взноса за участие в Суперлиге — этот вопрос остался открытым, но сама по себе цифра говорит о не слишком больших амбициях клуба. Президент кемеровчан Андрей Сельский настроен оптимистично, но насколько сегодняшний «Кузбасс» способен конкурировать с отечественными грандами — приходится лишь гадать.

11. «Уральский Трубник» — молодежью из Швеции сыт не будешь

Еще один клуб, взявший курс на омоложение состава. «Уральский Трубник» за межсезонье расстался сразу с двумя опытными игроками. Один из них Сергей Почкунов — 35-летний атакующий игрок не получил предложения о продлении контракта на следующий год. Другой, Вячеслав Маркин, также стал заложником смены курса, не дождавшись пролонгации соглашения с клубом. Оба хоккеиста отправились в Красногорск, где их условия по контрактам с радостью принял «Зоркий».

Укреплять состав «Трубник» решил своей молодежью. В Первоуральске справедливо посчитали, что собственные воспитанники куда дороже сердцам болельщикам, чем приезжие хоккеисты. Правда, начали в клубе с возвращения из аренд в Швеции защитника Кирилла Афанасьева и полузащитника Дениса Багаева. Игроки провели прошлый сезон в шведской лиге, выступая за «Стьернан». Кроме того, «Трубник» укрепил вратарскую линию, пригласив в команду Антона Ахмерова.

«Трубник» укрепил вратарскую линию, пригласив в команду Антона Ахмерова. Фото vk.com/urtrubnik

10. «Строитель» — задача на сезон быть выше, чем годом ранее

В Сыктывкаре настроены проявить себя лучше, чем в первом сезоне после возвращения в Суперлигу. Под эту задачу клуб решил укрепить свой состав приглашением двух полузащитников. Артем Зимин прошлый год провел в московском «Динамо», кочуя между основой и дублем. Алексей Башарымов перешел из «Саяны», где стал лучшим бомбардиром команды в высшей лиге. Оба хоккеиста подходят под амбиции клуба и готовы сделать следующий шаг в развитии.

При этом «Строитель» продолжает работу на трансферном рынке. Учитывая желание главного тренера, который хочет поставить на атаку, следующим новичком, вероятнее всего, станет нападающий. Имена пока неизвестны, но стратегия клуба подсказывает, что им окажется игрок в районе 23-26 лет, желающий сделать качественный скачок в игровом плане.

9. «Старт» — в Нижнем главное выжить до конца сезона

Видимых причин для беспокойства в «Старте» пока нет. Главным достижением на трансферном рынке стало приглашение защитника Дмитрия Савельева. Правда, большую помощь в этом оказала «Волга», «вовремя» потеряв бюджет на нынешний сезон. Хорошим подспорьем станет трансфер шведа Патрика Юханссона, второго бомбардира «Ветланды» (27 мячей, 8 передач). Также немаловажен переход бывшего капитана «Байкал-Энергии» Максима Гавриленко, с помощью которого хотят решить проблемы в опорной зоне.

В остальном все достаточно обыденно: Тюко и Матвеев уехали в Казань, Анциферов и Климкин предпочли «Водник». Кроме этого, завершил игровую карьеру вратарь Евтин, намучавшийся в последние годы с травмами. Перешел на тренерскую работу Блем, а лучший бомбардир Максим Пахомов стал свободным агентом. Другой вопрос — финансы. В нынешнем году у «Старта» проблем быть не должно, бюджет был утвержден до новогодних празднеств. А вот дальше все туманно. Здесь многое зависит от губернаторских выборов и дальнейшего выполнения обещаний властей. Прямо сейчас в Нижнем важнее футбол, и как будет в 2019 году с хоккеем с мячом, сказать пока никто не может.

Благодаря плодотворной работе в команде появился защитник Клабуков из «Волги». Фото vk.com/murmanbandy



8. «Мурман» — добротно для новичка Суперлиги

Команда из Мурманска прошлый сезон провела в Высшей лиге, где выглядела заведомо сильнее своих соперников. В это межсезонье руководство края рискнуло вложиться в клуб чуть больше, и «Мурман» получил возможность стартовать в Суперлиге. Пока болельщики до сих пор отказываются верить в произошедшее, команда занялась усилением состава.

Благодаря плодотворной работе в ней появился защитник Клабуков из «Волги», парочка крепких и перспективных молодых игроков, а также опытный Гладышев из «Водника». Ближайший сезон в «Мурмане» проведет тройка из «Родины» — Зубарев, Ронжин и Бойко. Вратарская позиция была закрыта Максимом Яновым, лучшим голкипером финального турнира молодежных команд прошедшего сезона из «Енисея». Единственным разочарованием для любителей хоккея из Мурманска стал уход прошлогодних лидеров Широкова и Горохова.

7. «Водник» — авансом на седьмую строчку

Архангельск уже давно лишился права называться центром хоккея с мячом в России. Когда-то «Водник» был главной отечественной силой, но теперь переживает нелегкие времена. Войти в конфронтацию с хоккейной элитой дело простое, а вот выпутаться из нее намного сложнее. «Водник» потихонечку выкарабкивается из аномальной зоны, однако до времен былого величия все еще очень далеко. Увольнение «либерала» Минина и назначение Гапановича как бы подсказывает нам, что ничего хорошего от Архангельска ждать не приходится, но именно этот фактор может сыграть на руку клубу.

В трансферном плане «Водник» провел неплохую работу. Главным переходом межсезонья для команды стало появление тройки из «Старта» Анциферова, Климкина и Желтякова. Удалось вырвать из Норвегии Русина, вернуть из Финляндии Ибатулова и Шеховцова, ну и под конец усилить оборону амбициозным Дмитрием Ивановым из «Зоркого».

В трансферном плане «Водник» провел неплохую работу. Фото vodnik.pro



6. «Енисей» — двойка за трансферную работу



Как оценивать работу вице-чемпиона России на трансферном рынке? С одной стороны, у «Енисея» хорошая собственная школа и полно молодежи, которая рвется проявить себя на высшем уровне. Вернулся из казанской аренды Иван Децура, подняты из дубля несколько других интересных игроков. Но с другой стороны, клуб лишился защитника Викулина и расстался со шведом Петтерсоном. И все бы ничего, если бы эти двое в итоге не оказались в стане заклятого врага «Енисея» — хабаровского «СКА». К тому же третьим в компанию «сбежавших» добавился вернувшийся в Россию Алан Джусоев.

Селекцию можно было бы назвать провальной, если бы не приобретение лучшего снайпера «Байкал-Энергии» Александра Егорычева и шведского игрока Патрика Шострема. Последний закрыл собой проплешину в обороне, став заменой Викулину. Впрочем, полезен Шострем и в атакующих действиях, особенно при розыгрыше стандартных положений.

Остается надеяться, что у опытнейшего Сергея Ломанова есть конкретный план по противодействию главному хедлайнеру межсезонья «СКА». Иначе двойка за трансферную работу превратится в идентичную оценку за сезон.

5. «Байкал-Энергия» — расстались с Янко

Чтобы описать трансферную политику «Байкала», хватит одной фразы — из команды ушел Владимир Янко. Следом ушли тренер Кадакин, капитан Гавриленко, трое из четырех лучших бомбардиров, а также перспективный Егор Егорычев, уехавший в Казань. Как бы это ни выглядело странно, но болельщики с облегчением выдохнули и принялись смаковать дальнейшие перспективы клуба. Очевидно, что теперь без Янко и его схем команде придется немного пересмотреть планы на медали чемпионата.

Впрочем, посыпать голову пеплом тоже не стоит. Взамен ушедшим «Байкал» приобрел опытного защитника Чижова и пригласил на пост тренера дуэт Рушкин-Блем. Хорошим подспорьем стало подписание целой пятерки ведущих игроков «Волги», среди которых Волгужев, Филимонов, Баздырев и молодой нападающий Бихузин. С учетом оставшегося Швецова, костяк команды выглядит довольно привлекательно.

Особо понравилось возвращение Романа Козулина из «Водника», которому, быть может, даже и не следовало уезжать из Казани. Фото dinamo-kazan.ru



4. «Динамо-Казань» — осталось сработаться с болельщиками

Казанское «Динамо» нежданно-негаданно ворвалась в число главных возмутителей спокойствия в межсезонье. Казалось бы, клуб не получал сверхконтрактов и господдержки, но укомплектование команды получилось прямо-таки топовое. Особенно на фоне других, более стабильных в финансовом плане коллективов. Теперь осталось лишь подружиться с болельщиками клуба и не забыть отметить юбилей «Ракеты», предшественника «Динамо-Казань».

Пока стороны решают, чья корова мычит лучше, клуб неплохо укрепил состав. Впервые за долгие годы вернулся в Казань Ларионов — поклонники бенди уже сейчас смакуют его воссоединение на льду с Обуховым. Также из «Волги» были перехвачены Веселов и Артюшин, из «Зоркого» приехали Горячев и Бедарев, а Матвеев и Тюко дуэтом сорвались с Нижнего Новгорода. Особо понравилось возвращение Романа Козулина из «Водника», которому, быть может, даже и не следовало уезжать из Казани.

3. «Динамо Москва» — возвращение блудного сына

Если где-то в российском хоккее с мячом убыл Янко, то в другом месте он обязательно «прибудет». Теперь очередь вновь дошла до московского «Динамо», и москвичи автоматически вошли в число главных претендентов на медали первенства России. Обсуждать попадание клуба в тройку лучших по итогам трансферной работы даже не особенно хочется. Одно лишь приглашение Янко говорит о том, что «Динамо» получит любовь со стороны федерации, а значит, усиление точно тянет на «пять с плюсом».

Из приобретений отметим Иванушкина. В хоккее с мячом парочка Иванушкин — Янко сродни футбольной Азмун — Бердыев, так что удивления появление нападающего в «Динамо» не вызывает. Также в команду пришел Никита Иванов из «Байкала», который провел неплохой сезон в Иркутске. Остальное, в принципе, и не важно, все уже сказано абзацем выше.

Главными трансферами стало подписание Петра Захарова и 22-летнего нападающего Владислава Кузнецова. Фото zorky.ru



2. «Зоркий» — ЦСКА местного разлива

В более популярном, увы, хоккее с шайбой в российской лиге есть две команды, селекционная работа которых на трансферном рынке всегда была шокирующей и «вкусной» одновременно, — СКА и ЦСКА. В хоккее с мячом таких аналогий до нынешнего сезона почти не проводилось, но сейчас ситуация изменилась. «СКА-Нефтяник» дербанит главного конкурента и становится еще сильнее, а «Зоркий», под стать ЦСКА, «подбирает» именитых игроков за хабаровчанами.

Получится ли красногорцам стать для питерского СКА такой же силой, как московские армейцы, покажет время, но сейчас их работа в межсезонье заслуживает только самых теплых слов. Команду этим летом пополнил целый ряд крепких новичков, так что следить за «Зорким» будет одно удовольствие. Главными трансферами стало подписание Петра Захарова и 22-летнего нападающего Владислава Кузнецова. Про первого мы писали в абзаце с «Волгой», а вот второй, также из Ульяновска, несмотря на возраст, стал вторым снайпером и бомбардиром команды. Теперь «Зоркому» предстоит сработаться с новым тренером, а также притереться к 12 новичкам.

1. «СКА-Нефтяник» — убийца интриги чемпионата

О Хабаровске говорить не интересно совсем. Очевидно, что с приглашением Джусоева, Петтерсона и Викулина слабых мест у «Нефтяника» практически не осталось. Впрочем, это проблемы других команд, а не хабаровчан, для которых предстоящий сезон просто обязан стать триумфальным.