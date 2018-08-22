Перезагрузка Альметьевска

Как Компания «Татнефть» меняет облик нефтяной столицы

Фото: АО «Татнефть»

О масштабной работе, проводимой Компанией «Татнефть» по реализации проекта «Общественно-культурный центр» и в целом по созданию комфортной, доступной городской среды, развитию экосистемы в Альметьевске и регионе, наша газета писала не раз. День за днем мы наблюдаем, как меняется облик пространства между штаб-квартирой Компании и ОКЦ. Напомним, что инициатором этих преобразований является генеральный директор Компании Наиль Маганов. Он лично с большим интересом изучал на заседаниях градостроительного совета не один десяток вариантов проекта, тщательно отбирая все самые лучшие предложения. В итоге было принято решение остановиться на концепции архитектурной мастерской «Арканика» (Москва).

По последним мировым тенденциям

«Руководство «Татнефти» поставило задачу не просто соз­дать ОКЦ, а объединить различные по функциональному назначению здания единой средой — создать общегородской центр культурной активности, любимое место проведения досуга горожан», — сказал руководитель архитектурной мастерской «Арканика» (Москва) Никита Выходцев.

По его словам, была разработана концепция благоустройства нового паркового пространства, создаваемого вокруг ОКЦ и комплекса зданий «Татнефти» по ул. Ленина. Эта концепция отвечает последним тенденциям мирового качества реализации благоустройства.

Вид на Общественный центр (эскиз проекта)

Также руководитель пресс-­службы Нурия Валеева рассказала, что совсем скоро перед штаб-квартирой «Татнефти» будет установлена скульп­турная композиция «Каракүз» всемирно известного скульптора Даши Намдакова.

«Каракүз — это известный образ из легенд об истории Древнего Болгара. Даши Намдаков задумывал скульптуру специально для городской среды, для парковой зоны, создаваемой вокруг ОКЦ, — сказала Нурия Валеева. — Композиция, в которой слились воедино фигура всадницы и сопровождающие её крылатые барсы, посвящена истории Татарстана и его народа. Каракүз органично сочетается с окружающим архитектурным ансамблем, создает равновесие между прошлым и настоящим и безусловно станет новым центром притяжения в городе».

В настоящее время на площади перед главным зданием Компании ведутся работы по строительству постамента для скульп­туры.

Это родная тема для каждого

Нам удалось связаться с автором работы Даши Намдаковым, и он ответил на ряд наших вопросов.

«Наша общая задача — сохранять природное и культурное наследие, и хотелось бы, чтобы моя скульптура говорила именно об этом, — поделился Д. Намдаков. — Поэтому я благодарен руководству Компании «Татнефть» за то, что оно ставит в свои цели социально-гуманитарные задачи, направленные на сохранение и развитие культуры региона».

По словам скульптора, модель он лепил в Лондоне, затем четыре месяца продолжал работу со своей командой в Италии. Мастера-литейщики из Апеннин отливали скульптуру высотой 7 метров в городке Пьетрасанте еще в течение 10 месяцев.

«Когда мы начали проект, я погрузился с головой в историю Татарстана, изучал искусство региона, легенды, — признался скульптор. — Часто героями легенд и сказаний многих народов мира становятся образы женщин-защитниц. Новая работа — это обобщенный мифологический образ женщины и родного края. Это красота и гармония, движение вперёд и объединение для достижения цели».

Новая работа — это обобщенный мифологический образ женщины и родного края. Это красота и гармония, движение вперёд и объединение для достижения цели



К слову, в татарском устном народном творчестве сохранилось несколько легенд о девушках-воительницах, которые, сражаясь за свободу родной земли, превратились в яркие символы самопожертвования, смелости, любви к своему оте­честву.

Соратница дочери хана

Каракүз — известный образ из преданий родного края. Девушка, которая воплощена в скульптуре — сподвижница и соратница другого легендарного персонажа — Алтынчәч, дочери хана Древнего Болгара.

Когда враги захватили Болгар и полностью уничтожили его, хан вместе со своей многочисленной семьей закрылся в крепкой каменной палате. Тогда завоеватели обложили здание брёвнами и подожгли его. Палата сгорела дотла вместе с людьми. Каково же было удивление агрессоров, когда они увидели, что на руинах сгоревшего здания осталась совершенно невредимой дочь хана. Вождь захватчиков был настолько поражен неземной красотой ханской дочери, что не смог отказать ей в просьбе освободить из плена двух её братьев, которые впоследствии основали новое татарское государство — Казанское ханство.

И Алтынчәч, и Каракүз олицетворяют не только красоту, любовь к родному краю, но и храбрость, отвагу молодых девушек, защищавших родину с оружием в руках. Отметим, что предание, передающееся из поколения в поколение, гласит о том, что Каракүз родом как раз из тех мест, в которых много веков спустя люди нашли богатство земли — нефть.

Тукай и Чехов

Значимой частью проекта по созданию комфортной среды является уникальный для Альметьевска паблик-арт-проект «Сказки о золотых яблоках» и появление на улицах города новых скульп­тур. Вся эта масштабная работа, которую проводит «Татнефть» в тесном тандеме с такими замечательными мастерами, как Даши Намдаков, Асия Миннуллина, специалисты Института исследования стрит-арта и другими, направлена на сохранение культурных и духовных ценностей, традиций нашего края.

Напомним, что скоро возле дома №32 на улице Ленина будет открыта уличная скульптура петербургского автора Павла Игнатьева «Бу кап-кара урманда.../В этом удивительном лесу...» (Габдулла Тукай, 1907). А на улице Чехова также стараниями Компании «Татнефть» установлена скульптурная композиция великому русскому писателю А.П. Чехову. Автор творения — известный казанский скульптор, заслуженный художник РТ и РФ Асия Миннуллина.

Первый в стране

Здание ОКЦ будет включать в себя информационно-выставочное пространство (музей) площадью около 750 кв. м, интерактивный научно-технический центр площадью около 1 300 кв. м, Центр дополнительного образования, многофункциональный (трансформируемый) зал на 294 зрительских места для организации камерных концертов, кинопоказов, конференций и различных светских мероприятий и ресторан семейного питания.

Благодаря инициативам, реализуемым «Татнефтью», Альметьевск становится не только нефтяной, но и культурной столицей юго-востока Татарстана



Строительству предшествовала большая организационная работа, изучение опыта российских и зарубежных городов, выбор подрядчиков, идеи и исполнения. Уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что будущий ОКЦ станет первым подобным в нашей стране.

Благодаря инициативам, реализуемым «Татнефтью», Альметьевск становится не только нефтяной, но и действительно культурной столицей, центром притяжения всего юго-востока Татарстана.

Все инфраструктурные проекты, такие как строительство велодорожек и дорог общего пользования, социальных объектов (бассейн, ледовый дворец, картинная галерея и др.), а также культурные проекты — паблик-арт-программа «Золотые яблоки», «Культурная среда», «Зелёный фитнес», приглашение таких всемирно известных артистов, как В. Спиваков, Ю. Башмет, А. Гарифуллина и других — направлены на то, чтобы жителям нефтеграда было интересно и комфортно жить в своем городе, чтобы талантливая, перспективная молодежь не уезжала в столичные города, а оставалась здесь, у нас.

Картинная галерея (эскиз проекта)

В недавнем интервью Наиль Ульфатович поделился своей мечтой. «О чём я мечтаю? Чтобы в «Татнефти» через 10, 20, 100 лет работали активные люди, которые могли бы реализовывать свои амбиции, свои желания, чтобы работа в Компании давала им возможность делать их жизнь, жизнь их семей счастливой. Уверен, это абсолютно верная и достижимая цель», — сказал он.

И это не просто слова, этой идеологией пронизано всё, что делает Компания для людей.

Партнерский материал



Нурия Валеева, Равиль Сабиров, Рамис Аминов