«Без игры, но с результатом»: «Салават Юлаев» лучше использовал ошибки «ястребов»

Уфимцы сразились с «кочевниками» из Омска

Во второй игре Кубка губернатора Челябинской области уфимский «Салават Юлаев» встречался с кочующим омским «Авангардом». Если уфимский клуб перед новым сезоном сменил тренера, то омичи — и наставника, и место прописки. Как закончилась встреча «реформированных» соперников — в материале «Реального времени».



Почему проиграла Уфа?

В первом матче Кубка губернатора Челябинской области с магнитогорским «Металлургом» «Салават Юлаев» вел до 56-й минуты и по игре смотрелся предпочтительнее оппонента. Безусловно, лучшим в составе уфимцев был вратарь Юха Метсола, тащивший практически все. Правда, наставник соперников считает, что его подопечные плохо нагружали нового голкипера уфимской команды. Йозеф Яндач так высказался об игре с принципиальным соседом:



— Мы плохо играли в большинстве. Это началось с первого периода и продолжалось весь матч. Мы не бросали, ничего не делали. В меньшинстве «Металлург» выглядел заметно лучше, чем в большинстве. Также мне не понравился второй период, нам не удавалось держать шайбу. В третьем периоде мы улучшили этот компонент. Считаю, что нашим лучшим игроком сегодня был Вася Кошечкин. Кажется, команда была усталой, — объяснил Яндач.

Гол за 4 минуты до конца стал переломным, хотя и после него «Салават» имел все шансы уйти победителем.



— Конечно, было тяжеловато. За лето успеваешь забыть, как правильно действовать. Но предсезонка для того и нужна, чтобы вспомнить все и подойти к сезону в лучших кондициях. Мой гол получился курьезным? Я бросал с разворота, попал в конек. Да, это случайность, мне повезло, но в хоккее так бывает, — отметил автор «удивительной» шайбы Никита Язьков после матча с уфимской командой.

«На удивление — все отлично, потому что обычно первые матчи на предсезонке всегда сложные. Тем более много времени прошло после нашей последней игры». Фото hcsalavat.ru



Вратарь «Салавата Юлаева», кажется, и не расстроился вовсе: дали играть — это главный подарок. Хотя, думается, в сезоне Метсола будет очень часто радовать уфимскую публику.



— На удивление — все отлично, потому что обычно первые матчи на предсезонке всегда сложные. Тем более много времени прошло после нашей последней игры.



— Команда провела много времени в неравных составах. Как оцените игру «юлаевцев» в меньшинстве?



— Парни отлично сыграли. Если говорить о сочетаниях, я бы ничего не менял.



— Как вам предсезонная форма?



— Вначале было непривычно, а так форма очень прикольная, — признался Метсола.

Да, чем-чем, а свитерами и «Салават», и особенно «Магнитка» порадовали глаз.

Хартли наобещал перед «Салаватом»

А в вечернем матче первого игрового дня между «Трактором» и «Авангардом» зрителей порадовали результативностью и более закрученной интригой. Хозяева, сражавшиеся с бездомными «омскими ястребами», которым в нынешнем сезоне придется проводить домашние матчи в Балашихе, уже в первом периоде повели в счете 2:0. Подгоняемые своими болельщиками, челябинцы добавили в ворота омичей еще три шайбы, а гости ответили лишь двумя.

После игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли посетовал на дисциплину своих подопечных и пообещал поработать над недостатками.

— Мы нахватали удалений и пару раз допустили потери, которые привели к пропущенным шайбам. «Трактор» — мастеровитая команда, каждый раз, когда мы ошибались, они заставляли нас за это расплачиваться. Но это часть игры. Соперник здорово двигался, прессинговал и воспользовался своими шансами. Будем работать над тем, чтобы исправить наши недочеты, — сказал опытный наставник.

Начинать исправлять недочеты можно было уже в поединке с «Салаватом Юлаевым».

Боб Хартли посетовал на дисциплину своих подопечных и пообещал поработать над недостатками. Фото hawk.ru

Революционный «Авангард»

Помимо смены тренера, «ястребы» поменяли и часть состава. В частности, в стан уфимцев ушли Петр Хохряков, Денис Лаута (вопрос о необходимости его для Уфы — довольно интересный) и Дмитрий Кугрышев. Последний во вчерашнем матче все же принял участие, хотя в поединке с «лисами» отличился «эффектным» толчком соперника в борт, на что судья отреагировал большим удалением до конца игры.

Нападающие Денис Зернов («Лада»), Кирилл Петров (ЦСКА) и Сергей Широков (СКА) призваны усилить атаку омской команды. Вернулся и Никита Пивцакин, в прошлом сезоне игравший в «Магнитке».



Вратарская линия «ястребов» пополнилась двумя хорошими голкиперами. Фактурный Игорь Бобков пришел из «Адмирала», а Карри Рямё ранее блестяще смотрелся в раме «Йокерита» и, по всей видимости, призван заменить ушедшего Доминика Фурха. Так что здесь изменения ничуть не меньшие, чем в стане «СЮ».

Безусловно, «Авангард» ждет самый сложный и самый необычный сезон в его истории. Команда будет лишена поддержки подавляющего числа своих болельщиков и своей арены. Совместно с КХЛ был найден устраивающий почти всех в данной ситуации вариант — «Авангард» сыграет в Балашихе. Правда, непонятно, как этот «выход» может устроить болельщиков клуба.

Уже в первой смене Максим Березин бросил с полузоны под правое плечо финна, и шайба по дичайшей траектории юркнула в самую «девятку» — 1:0. Фото hawk.ru



Нет — «сухарям»!



В отчетном поединке защищать ворота вышли Рямё и Метсола. Уфимский вратарь на этот раз оставался «сухим» недолго. Уже в первой смене Максим Березин бросил с полузоны под правое плечо финна, и шайба по дичайшей траектории юркнула в самую «девятку» — 1:0. Тут же счет мог увеличиться, но омичи не смогли использовать суматоху у ворот Уфы. Экс-«ястреб» Антон Бурдасов вскоре мощно бросил в маску Рямё, отчего тот получил легкий нокдаун и наставление не спать на рабочем месте.

Некоторое территориальное преимущество было в эти минуты у «черно-красных», которые прижали «газетный» уфимский клуб — «юлаевцы» вышли в светлом комплекте своей «милитаристской» формы. Помогло им в этом и первое большинство, заработанное на 7-й минуте из-за фола Ткачева в нападении. Правда, «ястребы» отыграли эти две минуты настолько беззубо, что даже умудрились пропустить острую контратаку.

И все же Бурдасов добился своего и в следующей смене пробил стража ворот «Авангарда». Форвард убежал один на один с Рямё и красиво завершил момент, щелкнув в левый верхний угол — 1:1.

Реализация лишнего пока продолжает хромать и у «Салавата». Поработать над улучшением этого компонента уфимцы смогли уже на 13-й минуте первого периода, но блеснуть у них не получилось. О чем свидетельствовал и последний эпизод в периоде. Гиперактивный Бурдасов заработал для «Салавата» еще один шанс попробовать свои силы при игре с одним лишним, но самый опасный момент успешно запорол Основин.

Александр Пережогин, выиграв борьбу за воротами, накинул шайбу на пятак, где Кирилл Семенов без проблем послал снаряд точно в цель. Фото hawk.ru



Фартовые «ястребы»

Второй период прошел в вязкой борьбе, было много сумбурных действий с обеих сторон. К тому же поймали кураж вратари, спасавшие свои владения еще до возникновения каких-либо острых подправлений. Плюс омичи продолжили демонстрировать свои проблемы с большинством, не реализовав целых два штрафа за удаления Основина и Осипова. Кроме того, они вновь едва не пропустили в меньшинстве, теперь от своего бывшего нападающего Петра Хохрякова. Форвард уфимцев, получив «подарок» от защитника, убежал к воротам Рямё и сумел протолкнуть шайбу мимо голкипера, но финна спасла штанга.

Повезло омичам и с забитым голом в конце периода. Александр Пережогин, выиграв борьбу за воротами, накинул шайбу на пятак, где Кирилл Семенов без проблем послал снаряд точно в цель. «Мусорные» голы становятся пока главным средством против юркого Метсолы. За 3:30 до перерыва «ястребы» повели 2:1, Цулыгин долго уговаривал судью посмотреть «кино», но тот не внял.

Привет «бывшим» от Хохрякова



Третий период показал, что команды подустали. Благо, их ждет выходной. Единственным вразумительным действием в эту 20-минутку стала реализация большинства уфимцами. На 5-й минуте периода после броска Ткачева шайба попала к Кемппайнену, а тот уже переправил ее мимо Рямё — 2:2.

Позже «ястребы» могли реализовать выход два в одного на ворота «Салавата», но эта контратака захлебнулась — казалось, Метсола одним лишь своим присутствием и скромным видом обезоруживает нападающих. В середине овертайма Хохряков решился на слаломный проход. По пути уфимец оставил не у дел своих бывших партнеров и бросил в правый верхний угол ворот Рямё. Финн просто не успел среагировать на выстрел, и счет приобрел окончательный вид — 3:2.

В целом все шайбы в этом матче были заброшены после удачных индивидуальных действий. Командная игра пока на стадии августовских поисков, хотя временами обе стороны радовали вполне симпатичными комбинациями. Как бы там ни было, «Салават» одерживает победу, сыграв второй овертайм на Кубке, а омичи завоевывают для себя первое челябинское очко.