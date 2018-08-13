Эмиль Гарипов: «Думаю, в НХЛ реально легче»

Интервью с первым вратарем «Ак Барса», который предпочел Казань отъезду за океан

У этого местного воспитанника хоккея непростая судьба. Долгие годы Эмиль Гарипов шел к цели — стать «первым номером» в родном клубе. Положение осложнялось тем, что «Ак Барс» — признанный гранд российского хоккея. В прошлом сезоне вратарь эту задачу наконец выполнил, причем сразу на все 100 процентов, подняв над головой Кубок Гагарина. В интервью «Реальному времени» Эмиль рассказывает о хоккейном прошлом и настоящем, взаимоотношениях со сборной и НХЛ, а также о своем отношении к религии.

«Я был больше болельщиком хоккея, а не «Ак Барса»

— Какие ощущения от первой предсезонки в качестве первого номера команды-обладателя Кубка Гагарина?

— Нормально все. Готовимся к новому сезону, все, что осталось в прошлом, уже давно отпустило. Все победы и поражения ушли в прошлое, сейчас перед нами стоят новые задачи. Поэтому о том, что было весной, уже не думаю. Все так же, но больше ответственности. Теперь надо доказывать, что успех в прошлом сезоне был не случаен.

— Тяжело играть в хоккей в курортном городе?

— Тяжеловато, может, потому что воздух влажный, засыпать тяжело, а в целом для меня нормально.

— Нынешнее чемпионство «барсов» можно сравнить лишь с 1998-м годом, когда было действительно много своих воспитанников. Ты уже был болельщиком «Ак Барса» в тот момент?

— Тогда только пришел на хоккей. По-моему, я даже был на том матче, когда «Ак Барс» взял чемпионство. Не помню, с кем играли, но я был там. Были ли любимые игроки? Нет. Я был, наверное, больше болельщиком хоккея, а не «Ак Барса». Тем более, меня папа брал с собой.

Все уже отошло все назад, теперь новые задачи. Об этом думать уже не стоит, что было, то прошло



«Пусть дальше критикуют»

— Тебя много критиковали по ходу прошлого сезона. Мешало это или помогало?

— Какой смысл в том, что все будут меня хвалить? Тогда у меня не будет причин что-то кому-то доказывать. Пускай дальше критикуют, и в этом году, и в следующем. Я всегда буду стараться доказывать, что они ошибаются, Иншаллах. Мне это нисколько не мешает, наоборот — подстегивает.

— А почему твой папа так остро реагирует на критику в твой адрес?

— Не знаю, такой он человек. Думаю, если бы критиковали его самого, он бы все воспринимал, как я. А когда твоего сына ругают… Если бы, например, моего братишку критиковали, тогда и я бы остро воспринимал. Всегда разная реакция – в зависимости от обстоятельств. Понятное дело, когда критикуют родного тебе человека, ты за него будешь стоять горой и не дашь его никому в обиду.

— Папа твой вообще много сделал, чтобы ты остался в хоккее, так ведь?

— Вы про то, как я упал с качелей? Ну, сделали кровать, стояла в зале, а сейчас она стоит в институте травматологии. Год лежал на ней.

«Только Всевышний знает, для чего, как и что на данный момент происходит»

— Хорошо, наверное, что это произошло в столь юном возрасте? Травмы в детстве удачнее срастаются.

— Я отвечу вам, наверное, исламским термином. Когда вы считаете что-то благом для вас, это может оказаться для вас злом. А когда вас постигает зло, это может оказаться для вас благом. Поэтому никто не знает, как будет на самом деле. Только Всевышний знает, для чего, как и что на данный момент происходит.

— То есть, не будь того эпизода, может, ты вообще бы в хоккее ничего не достиг?

— Может быть, и так.

Ты уже потом просто осознаешь, что дело не в том, что мешает алкоголь или что еще, а в том, что на все воля Аллаха, и только он решает, кому подарить милость, чтобы он встал на истинный путь



— Как ты пришел к религии? Кто привел?

— В 21 год, может, в 22, не помню точно. Просто решил. Я не сам пришел, понятное дело. Потому что человек не может сам в религию прийти, его только Всевышний может на прямой путь наставить. Я, например, знаю много людей, которые не пьют, не курят, верят в Бога, а намаз не читают. Хотя дело-то за малым. Людям тяжело отказаться от привычных для них вещей: употребления алкоголя, сигарет, связей с девушками. А все это мешает, по идее. А потом смотришь на человека – вроде он не пьет, не курит и верит в Бога, но он не делает того, что надо делать мусульманину, читать намаз пять раз в день. Ты уже потом просто осознаешь, что дело не в том, что мешает алкоголь или что еще, а в том, что на все воля Аллаха, и только он решает, кому подарить милость, чтобы он встал на истинный путь.

— А какие события сопутствовали твоему приходу в религию?

— Всевышний создает причины, чтобы ты пришел. Для меня эти причины были созданы, и я пришел. Просто я не буду говорить о них. Так получилось у меня, и слава Аллаху, что я пришел в ислам. Моя жизнь поменялась.

— Насколько я знаю, мусульманин не должен находиться в одном помещении с пьющими. Но ты был на праздновании «Ак Барса».

— Да, да, знаю. Ну вы меня тоже поймите, у нас ведь команда, и мы должны быть вместе, как во время побед, так и во время поражений. Я понимаю, что это неправильно. Поэтому обязательно прихожу, провожу какое-то время на таких мероприятиях, но быстро ухожу.

«Это спорт. Для меня здесь бизнеса нет»

— Профессиональный спорт — это шоу-бизнес. Здесь никаких религиозных конфликтов нет?

— Для меня это спорт. Бизнеса для меня здесь нет. Моя задача играть в хоккей, радовать болельщиков, родных и близких.

— Известно, что среди профессиональных спортсменов кто-то держит уразу, кто-то нет. Тебе удается?

— У нас ураза на отпуск приходится, точнее на предсезонный сбор. Вот Альберт Яруллин, например, держал весь месяц. Я – две недели.

— В семье у вас основной язык татарский или русский?

— Русский.

— В команде кто-нибудь на татарском общается?

— Общаются массажисты.

Могу только предположить, что в НХЛ чуть быстрее и прямолинейнее бросают. А у нас хитрее. И я думаю, там реально легче



«В НХЛ, думаю, реально легче»

— Чем отличается игра вратарей в НХЛ и КХЛ?

— Не могу точно сказать, я ведь там не играл. Могу только предположить, что в НХЛ чуть быстрее и прямолинейнее бросают. А у нас хитрее. И я думаю, там реально легче.

— А на отскоках, на пятачке?

— Думаю, с этим там сложнее. У всех вратарей есть сложности с добиваниями. В основном так и забивают голы.

— Ты считаешь, что у тебя нормально с этим?

— Сезон показал.

«Нельзя винить кого-то в том, что меня нет в сборной»

— Многие удивились, что на Олимпиаду взяли второго голкипера СКА и не взяли тебя. Какое мнение на этот счет?

— Тренеры сами решают, я ничего не могу сказать по этому поводу. Ни возразить, ни возмущаться не имею права. Поэтому здесь все честно, правильно.

— Ну, ни для кого не секрет, что сборная формировалась из игроков СКА, ЦСКА и двух человек «Магнитки». Это нормально?

— Базовые клубы сборной. Раньше в СССР тоже было много игроков из ЦСКА, и сборная Советского Союза выигрывала. Наверное, поэтому и сейчас столько людей оттуда вызывают.

— По статистике даже в СССР не было такого засилья игроков из одной-двух команд в сборной.

— Серьезно?

— Да. А вообще сборная с тобой как-то контактирует? Тренер вратарей хоть раз звонил тебе?

— Нет.

— Странно. Все-таки лучший вратарь плей-офф КХЛ. Конфликтов с ним не было?

— Никогда. Может, они думали, что я устал психологически, функционально. Много факторов же, нельзя винить кого-то в том, что меня нет в сборной.

Ты два месяца был в таком колоссальном напряжении, когда каждый день из твоей головы не выходили мысли о следующем матче. А тут раз — и на следующий день ничего нет. С одной стороны, радостно, но с другой — эмоций нет вообще



«Тяжело, когда победа отпускает»

— Наверное, тяжелее устать от вылета в плей-офф, чем от победы в КГ?

— Тоже тяжело, когда победа отпускает. На следующий день эмоций просто нет. И ты не понимаешь, что вообще происходит. Ты два месяца был в таком колоссальном напряжении, когда каждый день из твоей головы не выходили мысли о следующем матче. А тут раз — и на следующий день ничего нет. С одной стороны, радостно, но с другой — эмоций нет вообще.

— А сколько у тебя уходит времени, чтобы отойти от всей этой ситуации?

— Ну, я пришел домой, лег спать в час-два ночи. Все, на следующий день ничего не было.

— Прямо так?

— Да.

— И весь отпуск и не вспоминал про хоккей?

— Знал, что выиграли, что это круто.

— А походы к Урганту и многое другое?

— Это уже как бонус. Бонус к победе.

— Кто сейчас в КХЛ из вратарей реально крут?

— У любого вратаря можно увидеть что-то. Хоть и 2000-го года, хоть у 16-летнего парня. Нет предела мастерству и совершенству. И поэтому же я никем не восхищаюсь. А так, в КХЛ много хороших вратарей.

«СКА и ЦСКА? Надо еще Восток выиграть для начала!»

— Все «барсы» кто куда Кубок возили, а ты в родную деревню. Как встретили?

— Да ничего, фоткались, хорошая реакция была. Родная деревня, там я рос.

— Хоккеем-то занимаются?

— В деревне? Нет.

— Не было желания соорудить там хоккейную коробку?

— Не знаю.

У «Ак Барса», наверное, только одна задача может быть — выиграть кубок. Повторить успех, иншаллах



— Какие планы на этот сезон у «Ак Барса»? По твоим ощущениям?

— У «Ак Барса», наверное, только одна задача может быть — выиграть кубок. Повторить успех, иншаллах.

— А конкуренты все те же?

— Ну конечно, да.

— То есть СКА и ЦСКА?

— Нет. Надо еще Восток выиграть для начала! У нас очень сильная в этом году конференция: Уфа, «Магнитка», «Авангард», Екатеринбург сильный. Интересный нас ждет хоккей в этом году.