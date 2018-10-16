Реестр недоверия: на чем погорели татарстанские чиновники-коррупционеры

«Реальное время» изучило истории падения республиканских госслужащих, угодивших в федеральный реестр лиц, уволенных по утрате доверия

Всего четыре татарстанских чиновника (на конец сентября), и то мелкие сошки, числятся в опубликованном на сайте Госслужбы Реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Даже если учесть, что реестр ежедневно дополняется и это число увеличится, отрыв от большинства регионов останется разительным. А четыре коррупционера на фоне списка из 345 персон, пожалуй, дают основания объявлять Татарстан зоной, свободной от коррупции, и территорией незапятнанных мундиров. Если, конечно, не вспоминать о шквале уголовных дел по коррупции, которые заводят в последнее время в отношении госслужащих РТ. «Реальное время» выяснило истории падения татарстанских антигероев из федерального реестра утративших доверие…

Попадешь в реестр — «меченым» будешь



Генпрокуратура РФ опубликовала информацию о том, что за последние полтора года в России за утрату доверия было уволено более 1 700 чиновников, причем 477 — с января по июль 2018 года. В их число вошли не только те, кто «пострадал» именно за коррупцию, и потому не все «засветились»: включают в реестр и выставляют на всеобщее обозрение лишь имена коррупционеров.

Реестр в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» ведется с 1 января 2018 года. Те, кто в него попал, имеют шансы «очиститься» со временем — по истечении 5 лет после увольнения, в случае отмены решения об увольнении или, не дай бог, конечно, посмертно.

«Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр, это остается на усмотрение работодателя, — подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры. — Но кадровые службы смогут проверять чиновников по этой базе, которая является своеобразной «черной меткой» для бывших чиновников при их последующем трудоустройстве».







Генпрокуратура РФ опубликовала информацию о том, что за последние полтора года за утрату доверия было уволено более 1 700 чиновников. Фото 123ru.net



15 тысяч — и опер не пишет «оперу»

Под номером 262 в списке уволенных за коррупцию пока (список заполняется в алфавитном порядке, так что номер может поменяться) числится бывший оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела МВД по Бавлинскому району Фанис Салаватов. В недавнем прошлом он был на хорошем счету у своего начальства и районного руководства: в 2015 году на юбилее района опер Салаватов был поощрен благодарственным письмом районного главы как лучший по профессии.

Как выяснило «Реальное время», в реестр коррупционеров он попал за сокрытие преступления, расцененное как «игнорирование требований к служебному поведению». В июне 2017 года к нему обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у нее имущества. Мер к расследованию преступления Салаватов не принял, поскольку похититель дал ему взятку — 15 тысяч рублей.

По жалобе потерпевшей 22 марта была проведена служебная проверка, которая факт получения Салаватовым взятки подтвердила. И 30 марта «лучшего по профессии» оперуполномоченного уволили в связи с утратой доверия, а 29 июня его данные внесли в реестр…

Большую часть реестра составляют сотрудники силовых структур. Фото commons.wikimedia.org

Пьяный «кадр»

Номер 204 в реестре утративших доверие — экс-начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-10 УФСИН по РТ Рамиль Минетуллин. Его путь в черный список был долгим и тернистым. На службу в колонию он поступил в 2011 году, а уже в июне 2012 года попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем, за что впоследствии был лишен водительских прав. В августе 2013 года начальство продиктовало замаравшему честь мундира сотруднику текст заявления об увольнении по собственному желанию, и, едва заявление было подписано Минетуллиным, его уволили.

Трезво взглянув на ситуацию, гражданин Минетуллин решил восстановиться на службе через суд и взыскать с родного ведомства заработную плату за время вынужденного прогула, а также моральную компенсацию, но, пройдя все судебные инстанции, остался ни с чем. И после этого остается только догадываться, при каких обстоятельствах Рамиль Минетуллин вновь оказался на службе, причем в прежней должности. А что он туда вернулся, неоспоримо свидетельствует реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия: по этому основанию Минетуллин вылетел со старой-новой должности совсем недавно — 4 мая 2018 года, а в «черный» реестр был внесен 22 мая.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась в пресс-службе УФСИН по РТ, как получилось, что оскандалившийся сотрудник вновь был принят на службу, но старший инспектор Алексей Ларин сослался на законодательство, одинаково защищающее персональные данные как добросовестных, так и коррумпированных сотрудников. Он подтвердил факт увольнения Рамиля Минетуллина за утрату доверия и подчеркнул, что это увольнение не было связано с давним «пьяным» скандалом, — просто экс-начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными вновь запятнал честь мундира…

Номер 204 в реестре — экс-начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-10 УФСИН по РТ Рамиль Минетуллин. Фото 16.fsin.su



Секрет бар

А вот о третьем татарстанском «антикадре» — коллеге Минетуллина — бывшем заместителе дежурного помощника начальника учреждения дежурной части отдела безопасности (который на момент увольнения находился в распоряжении ФКУ ЛИУ-1 УФСИН по РТ) Фаннуре Шархемуллине удалось узнать до обидного мало. В суде он не светился, пьяным за рулем тоже, похоже не позволял себе кататься. А в пресс-службе ведомства о его прегрешениях сообщать отказались все по той же причине — в соответствии с законом о защите персональных данных граждан.

— Мы подтверждаем факт увольнения Шархемуллина в связи с утратой доверия, — был лаконичен Алексей Ларин.

Уволили Шархемуллина относительно недавно — 26 июня, а в реестр на всеобщее обозрение его имя было внесено 6 июля. Как можно судить из приведенных в реестре ссылок на законные основания увольнения, за непредоставление сведений о доходах и имуществе, а также обязательствах имущественного характера — своих либо супруги…

Предпринимателям в гвардии не место

Четвертый не вызывающий доверия татарстанский «кадр» — старший водитель автомобильного отделения группы технического обеспечения Управления Росгвардии по РТ Алмаз Мингазов, уволенный 5 июня и вписанный в реестр 29 июня 2018 года.

Этот военнослужащий, как выяснило «Реальное время», зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. И когда об этом стало известно руководству, водителя лишили права вождения росгвардейского автомобиля по статье.

Четвертый не вызывающий доверия татарстанский «кадр» — старший водитель автомобильного отделения группы технического обеспечения Управления Росгвардии по РТ Алмаз Мингазов. Фото realnoevremya.ru

На месте проверят — и в общий реестр

18 июля президент РТ Рустам Минниханов подписал распоряжение, которым поручил Кабмину определить должностное лицо, ответственное за включение в «черный» реестр бывших татарстанских чиновников, уволенных за утрату доверия по коррупционным мотивам и представлять сведения о них в Департамент Госслужбы и кадров при президенте РТ «для проведения проверки их достоверности и полноты».

Как пояснила «Реальному времени» замруководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, ведение при этом отдельного, татарстанского реестра утративших доверие чиновников не предполагается, сведения после проверки будут направляться в Москву…

Стоит отметить, что короткий список татарстанских «героев», попавших на сегодня в реестр уволенных в связи с утратой доверия, вполне коррелирует с общероссийскими тенденциями: большую часть реестра составляют сотрудники силовых структур (МВД, войсковые части министерства обороны, Федеральная служба исполнения наказаний). А вот результатам опросов населения, в ходе которых неоднократно выяснялось, что россияне считают наиболее коррумпированными местные власти, сотрудников дорожной полиции и судебной системы, этот список скорее противоречит.

Лилия Галимова пояснила, что ведение отдельного, татарстанского реестра утративших доверие чиновников не предполагается. Фото Олега Тихонова

У соседей с коррупцией — все в порядке

Если судить только на основании реестра уволенных за утрату доверия, в Татарстане чиновники и служивый люд — просто паиньки. Соседняя Удмуртия представлена в реестре десятью коррупционерами, а Башкортостан — семью.

В Удмуртии погорели на взятках и сокрытии доходов четыре депутата советов муниципальных образований — два из Совета МО «Вавожский район» и два — из советов сельских поселений. А также старший оперуполномоченный ОРЧ ГЗ ОВО МВД по Удмуртской республике, старший госинспектор МВД по УР и замначальника отдела МВД по УР. Кроме них, в «черном» реестре оказались начальник отдела охраны объектов животного мира минприроды Удмуртии, судебный пристав-исполнитель УФССП и начальник правового отдела межрайонной ИФНС №8.

В Башкортостане в реестр попали три судебных пристава-исполнителя и начальник отдела УФССП по Республике Башкортостан, руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Стерлибашевскому району, а также один уфимский инспектор ГИБДД и главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи Минздрава РБ.