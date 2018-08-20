Роман Егоров: «Нет ни одной сферы, где нас бы не преследовали непрофессионалы»

Директор АНО «Дивергент», социальный предприниматель Роман Егоров — о наступившей эпохе общего непрофессионализма

Кто погубит ваш бизнес? В чем причина наступления эпохи общего непрофессионализма в нашей стране? Ответы на эти вопросы в авторской колонке, написанной для «Реального времени», ищет директор АНО «Дивергент», социальный предприниматель Роман Егоров.

«Шкафы разваливаются, даже не доехав до квартиры, а одежда расползается по шву еще в магазине»



Одно время в интернете были в моде статьи о том, кто погубит ваш бизнес — ленивая продавщица, хамоватый администратор или кто-то еще. Я же думаю, что дело не в продавцах и не в администраторах. Незаметно для самих себя мы проснулись в эпохе непрофессионалов. Нас окружают люди, которые не умеют делать то, что они продают и гордятся этим. Не умеют и не хотят.

Недавно я захотел положить пробковый пол в детской. Казалось бы, что может быть проще? Не тут-то было. Одна контора сдалась на стадии договоренности о монтаже. Вместо четко обещанной недели они могли предложить монтаж только через 2 месяца. Я пошел в другой известный в Казани салон, где все начиналось хорошо. Цвет, качество, образцы — все радовало глаз. Но особенно меня радовала готовность привезти материал в понедельник, подготовить пол и закончить работы к воскресенью. Отлично! Но ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду никто ничего не привез и даже не позвонил. В четверг я связался с директором, на что он сказал: «А у нас цвет не получался. Это бывает». Директор рьяно защищал своих сотрудников и на все мои вопросы отвечал что-то типа «Сделали же цвет, уймись уже».

Но мне-то, как мы помним, нужно было закончить в воскресенье. Поэтому я настаивал. Мастер приехал, проработал день, а на следующий день покрыл лаком то, что получилось. А получилось вот что — бугры, неровности, разная высота укладки, рваные края, криво (очень, очень криво) отрезанный край, просто волной. На память о себе горе-мастер оставил гору мусора и уехал.

«Шкафы разваливаются, даже не доехав до квартиры, а одежда расползается по шву еще в магазине. Нет ни одной сферы, где нас бы не преследовали непрофессионалы». Фото polspec.com

В ответ на фото, присланные в WhatsUp, директор ответил: «Что, все так плохо что ли? Положили же пробку, а неровности мы зашпаклюем. Передам фотки в отдел продаж, и с вами немедленно свяжутся для исправления». Я, честно скажу, никак не планировал пол из шпаклеванной поверх лака пробки, да еще по цене автомобиля. И я точно видел, что образцы в салоне пробки вырезаны и уложены ровно и красиво, без рваных и кривых краев, без бугров и впадин. Но прошла неделя с того злополучного воскресенья, а со мной и поныне никто не связался из «отдела продаж». Горе-мастер, видимо, умер, директору по барабану, отдела продаж, наверное, и не существует, есть только менеджер, который берет трубку и говорит: «Это Рустем, а с вами работал Игорь, а я вам ничего не обещал». И это грустно.

Особенно грустно то, что такая история сегодня разворачивается в любой отрасли. Вы можете заказать маркетинговую стратегию за 700 тысяч рублей, а в присланном документе увидеть «УТП — отличная российская мебель для любых организаций и бюджетов. Позиционирование — широкий ассортимент для любых организаций». Вы можете заплатить 200 тысяч за создание сайта и получить через 3 месяца вместо оговоренной дизайнерской верстки шаблон, собранный на «Тильде» криворуким учеником. Шкафы разваливаются, даже не доехав до квартиры, а одежда расползается по шву еще в магазине. Нет ни одной сферы, где нас бы не преследовали непрофессионалы.

«Теперь я знаю пару вузов, после которых человека на работу не возьму»



Скажите честно, когда в последний раз вам было в ресторане по-настоящему вкусно? Не так, чтобы «ну ок, вроде свежее», а прямо вкусно? Когда вы получали удовольствие от общения с человеком, оказывающим вам любую услугу — от стрижки до тренировки в фитнес-клубе? В том-то и дело. Мы уже привыкли, что тренер хамит и понукает, а парикмахер стрижет как видит. И радуемся, если вдруг случайно находим что-то чуть лучше среднего.

Каждый сотрудник, который приходит устраиваться на работу, хочет свободный график и 2000 долларов зарплаты. При этом он еще и будет уходить на обеденный перерыв, когда захочет. И возвращаться через 2 часа, потому что «обед долго несли» (тем, которые несут обед по 40 минут, — отдельный привет из эпохи непрофессионалов). При этом, если ты попросишь этого сотрудника поговорить с новым клиентом или написать минимально внятный текст, — ты же первый и пожалеешь, что поставил такую задачу.

«Каждый сотрудник, который приходит устраиваться на работу, хочет свободный график и 2000 долларов зарплаты. При этом он еще и будет уходить на обеденный перерыв, когда захочет. И возвращаться через 2 часа, потому что «обед долго несли». Фото sbs7.ru

Мне кажется, это связано с тем, например, что изменились требования к образованию. То есть, еще на этапе школы мы аккуратно уводим своих деточек от «учти, в 8.30 звонок и лыжи с собой» в сторону частных школ со свободным посещением и шахматами вместо физкультуры. Вместо одного университета и пяти приличных институтов, которые были в Казани в советские годы и придирчиво отбирали абитуриентов, у нас появились десятки никому не известных вузов. Люди приходят после этих, с позволения сказать, институтов и не умеют разговаривать по телефону. Не умеют искать информацию. Не умеют и не хотят учиться дальше. Не привыкли к дисциплине. Раньше у меня никакого особого отношения к вузам не было, но теперь я знаю пару заведений, после которых человека на работу не возьму.



«Еще лет 10 назад наш очень жесткий закон «О защите прав потребителей» работал»



Вторая причина общего непрофессионализма, на мой взгляд, в том, что сегодня все стремятся стать руководителями. Но даже если человек любит свое дело — знает как строить дома или делать ту же самую пробку – это не значит, что он будет хорошим руководителем. Он может быть ученым, лектором, автором книг о пробке, но не начальником. Просто потому что для этого нужен другой набор умений и знаний.

Став шефом, этот прекрасный умный человек набирает на работу непрофессионалов, выполняющих работу криво и косо. И все останавливается: ведь он знает как надо делать, но делать некому.

И третья причина того, о чем мы говорим — попустительство закона. Я всегда говорю о том, что закон суров, но это закон. Еще лет 10 назад наш очень жесткий закон «О защите прав потребителей» работал. Да, тогда был перекос в другую сторону, и потребители могли по любому поводу обратиться с иском и заставить производителя платить огромные штрафы и пени. Но сейчас пени и штрафы суды дают минимальные, поэтому даже самый непрофессиональный и самый неграмотный исполнитель может жить спокойно. Даже если на него подали в суд, он может взять еще пяток клиентов и продолжать изготавливать некачественную продукцию, оказывать некачественные услуги, давать некачественное образование. Просто потому, что нет нормальных санкций, нет ответственности.

«Когда вам оказывают некачественную услугу или продают некачественный товар, что вы делаете? На мой взгляд, если мы перестанем молчать и спускать на тормозах все, что нас не устраивает, у страны появится шанс». Фото roscontrol.com

Получается, что уже сегодня мы закладываем нашим детям в голову эту систему как основу. Можно не так, как надо, а так, как тебе удобно. Но длинные нефтяные деньги рано или поздно закончатся. Период миллионных зарплат и часов «Ролекс» на менеджерах среднего звена уже подходит к концу. И как тогда будут конкурировать наши дети, выросшие в эпоху тотального непрофессионализма, с миром, где школа начинается с трех лет и требует постоянной дисциплины? Для меня это, к сожалению, открытый вопрос.



И если для вас тоже, то я призываю вас задуматься вот о чем. Насколько вы профессиональны и эффективны на своем месте? Какой пример вы прямо сегодня подаете своему ребенку? Это раз. И два — когда вам оказывают некачественную услугу или продают некачественный товар, что вы делаете? На мой взгляд, если мы перестанем молчать и спускать на тормозах все, что нас не устраивает, у страны появится шанс. Потому что никто, кроме нас, ситуацию не изменит. И начинать всегда имеет смысл с себя, как бы пафосно это ни звучало.