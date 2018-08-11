«Вряд ли к убийству Орхана и других имеют отношение местные бандиты...»

Колонка казанца, работающего в Африке, о ситуации в Центральноафриканской Республике, где были убиты российские журналисты

Совсем недавно в Центральноафриканской Республике погибли три российских журналиста: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, отправившиеся туда, чтобы снять документальный фильм о «частной военной компании Вагнера». После случившегося, многие откровенно заявляли: «Отправиться в ЦАР, да еще и с такой целью — самоубийство». Для того, чтобы понять, что происходит в ЦАР на самом деле и почему командировку журналистов, закончившуюся трагедией, приравнивают к добровольному сведению счетов с жизнью, «Реальное время» обратилось к казанцу, не первый год работающему в Африке. Исходя из личных наблюдений, он подробно рассказывает о том, что происходит в одном из самых нестабильных государств этого континента.

«Нынешняя ситуация — это последствия «гибридной войны»



Сейчас большое внимание приковано к Центральноафриканской Республике. А между тем, мало кто говорит, как дело дошло до нынешней жуткой ситуации. Почему при вечной нищете и бедности, даже во время правления «президента-императора» — каннибала Бокассы, народ жил мирно, и христиане, и мусульмане сосуществовали, по крайней мере, в относительном согласии (как в соседних Камеруне, ДР Конго, даже Южном Судане).

Конфликты были, но они тлели, не разгораясь.

Нынешняя ситуация — последствия «гибридной войны», которую развязал в свое время северный сосед ЦАР — мусульманский Чад. Который, воспользовавшись политическим кризисом в 2013-м, поставил в ЦАР «своего» президента, при помощи «мусульманского ополчения» (Селека) и прямого участия своей армии под видом «ополчения». Мусульман в ЦАР было около 30% — меньшинство. И, видимо, многие радостно поддержали «новую власть» и начали мстить за прошлые обиды и притеснения. И, как водится в Африке, начались погромы христиан. С тех пор тлеющий конфликт превратился в пожар. Возникло христианское движение Анти-балака, которое начало резать мусульман. О степени взаимного озверения можно судить по видео, снятым в 2013-м во время погромов в Банги, когда человека в мусульманской одежде хватают на улице, обливают бензином и поджигают. И пока человек дергается в агонии и предсмертных конвульсиях, молодой негр отрубает мачете кисть еще живому умирающему, начинает рвать ее зубами, потом поднимает ее как флаг, бежит по улице, за ним восторженная толпа, все кричат, а негр периодически вырывает зубами из отрубленной кисти куски мяса.…

И до сих пор в толпе африканцев на рынке в Банги не увидишь ни одного человека в мусульманской одежде. Мусульмане полностью вычищены, вытеснены в северные районы страны. Президент тогда потерял контроль, сбежал обратно в Чад, а в стране возникла анархия. Которая, по сути, и сейчас не преодолена.

«Нынешняя ситуация — последствия «гибридной войны», которую развязал в свое время северный сосед ЦАР — мусульманский Чад». Фото ESP (stolica-s.su)

«В плане ресурсов эта страна французам не очень интересна»



Тысячи жертв, десятки и сотни тысяч беженцев на несколько миллионов населения. Кстати, сейчас ЦАР одна из самых малонаселенных стран Тропической Африки, при большой территории.…

Что касается «борьбы за ресурсы». ЦАР очень богата полезными ископаемыми. Но если посмотреть на карту Африки — ЦАР находится посередине континента, до ближайшего морского порта (Дуала в Камеруне) больше тысячи км по крайне нестабильным территориям (даже в целом стабильном Камеруне на территориях, прилегающих к ЦАР, действует камерунское отделение террористической организации Боко Харам). В Камеруне есть несколько железнодорожных веток, но они не дотягиваются до границы с ЦАР и вообще давно на грани закрытия.

Плюс к этому для промышленной добычи полезных ископаемых нет вообще никакой инфраструктуры — ни электричества, ни дорог, ни соответствующих аэродромов в районе месторождений. Единственный в стране оборудованный аэродром, способный принимать тяжелые транспортные самолеты, находится в столице, Банги, на крайнем юге страны. А основные месторождения в центре и на севере. Оборудование большое, тяжелое, по африканскому бездорожью через джунгли не довезешь. Тем более в условиях хронической политической нестабильности, когда любая банда может в любой момент напасть на конвой. А ручными драгами много золота не намоешь. Тем более алмазы вручную добывать невозможно. Теоретически можно было бы привезти через Чад, но, учитывая отношения между странами, это вряд ли возможно. А любые попытки договориться с Чадом, помимо центрального правительства, автоматически будут считаться незаконными.

Да и вряд ли французские кураторы такое допустят. Этот регион Африки — вотчина Франции. В 2013-м французы прислали даже не Иностранный легион, а регулярные войска, батальон парашютистов-десантников. Которые и удержали тогда столицу от полного разграбления. Да и нынешний президент сидит на иностранных штыках. От миротворцев толку нет, они сами себя охраняют больше. А французы реально могут и защитить, и отбить, если надо.

«Этот регион Африки — вотчина Франции. В 2013-м французы прислали даже не Иностранный легион, а регулярные войска». Фото factmil.com

Плюс вся тамошняя «элита» училась во Франции. Все спецслужбы, армия, полиция обучены французами. Даже форма у полицейских ЦАР — точная копия французской. Кстати, император-людоед Бокасса сбежал именно во Францию в свое время. И каждый следующий «император» отлично знает, что его нигде больше не примут и не дадут защиту, в случае чего. Исключение — президент-мусульманин, поставленный Чадом в 2013-м и сбежавший обратно в Чад.

Плюс у ЦАР нет своей валюты. Там ходит «франк КФА» (конфедерация франкофонной Африки), который печатается во Франции.

Несмотря на то, что ЦАР очень богата полезными ископаемыми, судя по всему, в плане ресурсов эта страна французам не очень интересна, из-за полного отсутствия инфраструктуры и удаленности, да и общей дикости населения — в этих местах люди до сих пор боятся фотографироваться. Они верят, что это каким-то образом привлечет злых духов. Но и отпускать нельзя — по политическим причинам.

Практически все те же самые полезные ископаемые есть в соседней Демократической Республике Конго (столица Киншаса). Это тоже страна, недалеко ушедшая от ЦАР, но с гораздо более развитой инфраструктурой и сильной добывающей промышленностью.

«В Чаде китайцы уже давно и очень активно разрабатывают нефть»



Сейчас много говорят о китайском проникновении в Африку, о «росте китайского влияния». На самом деле, все немного не так. Китайцы идут только в стабильные регионы. И у них очень своеобразный метод ведения бизнеса.

Например, в том же Чаде китайцы уже давно и очень активно разрабатывают нефть. Но они даже водителей грузовиков из местных не берут, своих китайцев привозят. Местных вообще берут неохотно и только на временные грязные работы. Везде как-то очень обособленно ведут себя, рабочих мест для местных создают мало. Это нельзя назвать сильным влиянием.

Еще пример. Когда Южный Судан в 2011-м отделился, туда ринулись китайцы, в надежде застолбить перспективные нефтяные месторождения. Очень активно осваивались. Открывали большие магазины, отели и т. п. А в 2016-м президент Южного Судана поссорился со своим вице-президентом, у которого тоже есть своя армия, и они устроили войнушку со стрельбой из танков прямо в столице, Джубе. Всех китайцев ветром сдуло, побросали все — вышки, магазины, отели.И возвращаются очень осторожно.



«Сейчас много говорят о китайском проникновении в Африку, о «росте китайского влияния». На самом деле, все немного не так. Китайцы идут только в стабильные регионы». Фото planet-today.ru

«Если белые не в одиночку, а в группе, вообще никто связываться не будет — себе дороже»



Безопасно ли белым в Африке? В разных регионах по разному. В некоторых вполне — Уганда, Руанда, Эфиопия, Габон, Камерун, Намибия и т. д. Можно гулять, где хочешь, совершенно спокойно. Есть менее безопасные, но тоже относительно спокойные: Мали, Нигер, Конго (Браззавиль), тот же Чад. Там лучше гулять только днем.

И замыкают список ДР Конго (Киншаса) и ЦАР. Вообще, чем неудачливее страна, тем сильнее там нелюбовь к белым. Жители ЦАР во всех своих бедах обвиняют исключительно французов. Дескать, если бы не французы, мы жили бы как в каком-нибудь Кувейте. При том, что, как говорил один коллега, проживший и проработавший в Банги несколько лет еще до всех событий: «Центральноафриканская Республика — страна вечнозеленых помидоров! Почему? А потому что помидоры не успевают созреть — их воруют!».

Поэтому белым там, скажем так, неспокойно и неуютно. Враждебность висит в воздухе. Лишний раз лучше не высовываться, тем более по одному. Убивать не убивают, но ограбить или обокрасть — святое дело.

Убийства белых вообще достаточно редки, и, как правило, случайны, — нет смысла и небезопасно, потому что начнут искать убийц, а это никому не нужно. А так ограбил или обокрал и смылся. Никто искать не будет. Но если белые не в одиночку, а в группе, вообще никто связываться не будет — себе дороже. Так что вряд ли на журналистов напали черные бандиты.

«В особую кровожадность боевиков «Селеки» или «Антибалаки» слабо верится. Они с удовольствием режут друг друга, но белые им неинтересны». Фото polit.ru



«Вряд ли к убийству журналистов имеют отношение местные бандиты. Только если им кто-то очень хорошо заплатил»



В особую кровожадность боевиков «Селеки» или «Антибалаки» слабо верится. Они с удовольствием режут друг друга, но белые им неинтересны, тем более у журналистов были пресскарты, значит, их начнут искать — зачем это лишнее беспокойство Селеке/Антибалаке? Как ни странно, они все заботятся о своем имидже, каждая из них выступает «защитником народа» — каждая своего. И убивать белых журналистов, интересующихся совершенно посторонними (для боевиков) темами, им просто во вред.

Как правило, местные стараются не пересекаться с белыми, если те их как-то не задевают. Сами на конфликт не идут, но и спускать обиды не любят, тем более, когда их много. Но, опять же, до убийства никогда не доходит.

К белым в Африке (причем везде) до сих пор отношение как к людям «немножко выше статусом». При всех обидах и неприязни к «белым вообще», если ты белый, к тебе всегда отношение лучше. Ты не стоишь в очереди с черными, на досмотрах к тебе гораздо более лояльное отношение, да и вообще, любой черный человек в форме, смотрящий на каждого проходящего, как на потенциальную угрозу, при виде белого человека совершенно явно расслабляется, чуть ли не улыбается тебе. Белые не воспринимаются как угроза.

Так что вряд ли к убийству журналистов имеют отношение местные бандиты. Только если им кто-то очень хорошо заплатил.

И возникает тот же вопрос: «Кто этот «кто»?