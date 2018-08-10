Рынок деловой авиации: рост на фоне санкций
В прошлом году суда деловой авиации перевезли на 3,2% больше пассажиров, чем в 2016 году
Отрасль деловой авиации России в 2017 году показала небольшой, но уверенный рост. Количество полетов увеличилось на 2,5% по сравнению с 2016 годом, а число перевезенных пассажиров достигло более 120 тысяч человек. Тренды рынка деловой авиации, влияние санкций на авиаперевозки и организацию полетов в период проведения ЧМ по футболу обсудили на Региональном форуме деловой авиации, организованном при поддержке ОНАДА, группы компаний «Тулпар» и Международного аэропорта «Казань». Подробности — в материале «Реального времени».
Более 14 тысяч операторов деловой авиации
Успех первого Регионального форума деловой авиации, состоявшегося в Казани в 2013 году, было решено повторить еще раз, и спустя пять лет на базе авиакомпании «Тулпар Эйр» и «Тулпар Техник» вновь собрались участники рынка деловой авиации. Организаторы встречи — Объединенная национальная ассоциация деловой авиации России (ОНАДА), группа компаний «Тулпар» и АО «Международный аэропорт «Казань» — расширили программу форума, включив в нее выставку бизнес-джетов и VIP-вертолетов мировых авиапроизводителей. Поделиться мнениями и узнать последние тенденции рынка собрались представители таких компаний, как Bombardier Bisiness Aircraft, Airbus Corporate Jets, Aircraft Industries, Gulfstream, HondaJet, Pilatus и другие.
Открывая форум, председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» Азат Хаким отметил, что сегмент деловой авиации развивается стабильно, поскольку за последнее время с ростом экономики возросла деловая активность, а с ней и количество полетов. «Ассоциация (ОНАДА) призвана для того, чтобы консолидировать наши силы, чтобы мы могли на площадках форума в рамках Ассоциации обсуждать наболевшие проблемы, представлять интересы участников рынка и лоббировать законопроекты, которые сейчас назрели и необходимы», — заявил Азат Хаким. Участники поделились мнениями о техническом обслуживании воздушных судов, правовых аспектах, влиянии санкций на деловую авиацию и других вопросах.
Обсуждая развитие деловой авиации в России, были озвучены показатели этого сегмента в других странах. Самой крупной бизнес-авиацией является американская, она насчитывает 14,1 тысяч самолетов. На втором месте находится Европа, там используется более 3,4 тысяч судов. В США ежегодно самолеты бизнес авиации налетывают более 1,3 млн часов. Всего в мире более 14 тысяч операторов деловой авиации.
Александр Кулешов, председатель правления ОНАДА заявил, что в деловой авиации насчитывается 14 отечественных операторов, а авиакомпаний, занимающихся коммерческими перевозками – 19. В среднем в авиапарке у каждого оператора около трех воздушных судов, в коммерческих перевозках на одну авиакомпанию приходится 3,5 самолета. Всего в деловой авиации России зарегистрировано около 100 самолетов.
«Количество рейсов ежегодно чуть не дотягивает до 40 тысяч единиц, а число перевезенных пассажиров достигает более 120 тысяч человек. Общее количество рейсов в течение 2014-2017 годов постоянно снижалось. В целом число полетов по сравнению с 2013 годом сократилось на 32%. Но в 2017 году количество рейсов выросло на 2,5%, деловая авиация перевезла на 3,2% больше пассажиров, чем в 2016 году», — заявил Александр Кулешов.
Количество отечественных самолетов в деловой авиации сокращается
В 2017 году сохранился тренд роста российских авиакомпаний. Отечественные операторы постоянно отвоевывали рынок, а иностранные по экономическим, политическим причинам снижали долю присутствия на рынке. Флот деловой авиации состоит из иностранных судов, таких как Gulfstream-450, 650, Falcon-900, 2000, Bombardier.
Отечественные воздушные суда в деловой авиации практически не используются. «Мы знаем, что на рынке есть супер большие суда Ту-204, есть программа модернизации парка, но количество отечественной техники измеряется в единицах. В отдельную программу выделено переоснащение Sukhoi Superjet 100. Не могу назвать точное количество выпущенных самолетов, наверное, больше 10 судов создано в классе SBJ (Sukhoi Business Jet)», — заявил Александр Кулешов.
Эксперт добавил, что Sukhoi Superjet не хватает бортового трапа, что обязательно для самолетов деловой авиации и ему необходимо установить дополнительные топливные баки. В таком случае дальность полета будет увеличена, в планах обеспечение беспосадочного перелета на расстояние более 7000 км.
«Сейчас 94 самолета управляется и оперируется российскими авиакомпаниями. Конечно, это немного по сравнению с Европой. Нашим авиаперевозчикам далеко до заметности, но когда мы говорим об отрасли, то речь идет и об аэропортах, терминалах, сервисных компаниях. Иностранный или российский самолет обслуживается отечественными компаниями или зарубежными, получившими в нашей стране лицензию. Эти компании также формируют отрасль деловой авиации. В целом увеличение перелетов и пассажиров разгоняют эту отрасль, увеличивают ее», — заявил корреспонденту «Реального времени» Александр Кулешов. Он ожидает, что итоги 2018 года также покажутся положительными по количеству рейсов в деловой авиации. На показателях может сказаться проведение ЧМ по футболу и пиковая загрузка авиаперевозчиков во время экономического форума в Санкт-Петербурге.
Положительный эффект антироссийских санкций
Президент Национальной ассоциации воздушного права Сергей Юрьев поднял на встрече тему санкций. Он напомнил, что в 2014 году в отношении авиакомпании «Добролет» были применены санкции Евросоюза за полеты в Симферополь. Авиаперевозчик был вынужден прекратить выполнение всех рейсов, а через год было объявлено о ликвидации оператора.
«Санкции с юридической точки зрения — это правомерное действие государства в ответ на неправомерные действия какого-либо правонарушителя. При таком подходе мы как граждане России не можем согласиться с тем, что нас объявляют правонарушителями», — заявил Сергей Юрьев. В 2014 году в санкционный список занесли 178 воздушных судов. Между тем, санкции явление не новое: впервые США применили их в 1812 году. Они вводились в отношении советской судопромышленности в 1939 году, в 1981-1983 годах использовались против компании «Аэрофлот».
«На наш взгляд для реальной защиты от действий санкций необходимо, прежде всего, проводить юридико-техническую экспертизу обстоятельств введения в эксплуатацию воздушных судов. На основе анализа принимать меры защиты в отношении конкретного владельца. На наш взгляд, необходимо выработать институциональные решения по защите операторов в области деловой авиации на уровне федерального закона», — заметил Сергей Юрьев.
По словам Азата Хакима, санкции сказались в целом на экономике России, а деловая авиация ее лакмусовая бумажка, однако в минус отрасль не ушла. «Санкции позволили тем, кто работает в сфере техобслуживания, создания интерьеров самолетов увеличить свои компетенции и долю на рынке. Если раньше, не задумываясь, покупали за рубежом, то сейчас обращаются к нам. По техническому обслуживанию и интерьерам наши показатели с 2014 года выросли на 15-20%, получается, что в год прирост составил 5%», — прокомментировал влияние санкций Азат Хаким.
Среди положительных изменений на рынке деловой авиации он отметил борьбу с серым каботажем. Западные авиаперевозчики раньше работали на российском рынке, хотя законодательство это запрещало. Сейчас с ними стали бороться, что позволило отечественным авиакомпаниям увеличить долю на российском рынке в сегменте деловой авиации. «Зарубежные операторы раньше прилетали на территорию РФ, брали здесь пассажиров и перевозили их в пределах нашей страны, что было запрещено. Сейчас началась реальная борьба, и доля заказов для российских бортов увеличилась», — добавил Азат Хаким.
Объем рынка техобслуживания самолетов деловой авиации – 650 млн долларов
На форуме отметили опыт деловой авиации во время проведения Чемпионата мира по футболу. Например, центр бизнес-авиации «Внуково 3» превысил показатели: обслужил за время матчей более 326 рейсов. Генеральный директор «ЦУГА «РусАэро» Сергей Трофимов поделился опытом организации перевозок во время Формулы 1, ЧМ, экономических форумов. В какой город ни прилетали бы бизнес-рейсы «ЦУГА «РусАэро», их встречают сотрудники авиакомпании. Привлечение местного персонала — направление тупиковое, поскольку сторонних сотрудников не всегда можно проконтролировать.
Компания разработала правовую базу, инструкцию для обслуживания воздушного крейсера для всех сотрудников, которые выезжают на работу в региональные аэропорты. Куда бы ни прилетело судно, пассажиров и экипаж должны встречать стандартно по одинаковым требованиям. Во время проведения массовых мероприятий аэропорты следят за слотами (время, выделенное в аэропорту рейсу, для выполнения самолетом операции прибытия или отправления в определенную дату или период, вводятся ограничения на стоянку – прим. ред.). Если рейс прилетает не на матч или деловой форум, то аэропорты могут отказать в предоставлении слота на прилет. В 2017 году некоторые аэропорты вводили реверсивные слоты.
От проведения ЧМ по футболу участники форума перешли к насущным вопросам — техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. Тимофей Кравцов, заместитель генерального директора – главный инженер «Тулпар Аэро Групп» рассказал о том, что сегмент бизнеса технического обслуживания воздушных судов развивается не так интенсивно, как эксплуатация и не успевает за размерами авиапарка. Организации, осуществляющие сервис судов, можно сосчитать по пальцам.
Ориентировочно в коммерческих пассажирских перевозках задействованы 1100 воздушных судов, парк самолетов бизнес-назначения состоит из 500 единиц техники, из которых чуть меньше сотни имеют российскую регистрацию, остальные прописаны за рубежом. «Тулпар техник» оценивает сегмент рынка техобслуживания самолетов в 650 млн долларов.
«Это емкий рынок, который остается малопривлекательным для активного освоения. Основные причины – большая разновидность парка, которая приводит к существенным вложениям в обучение персонала. Встречаются самолеты, которые эксплуатируются лишь в нескольких типах», — заявил Тимофей Кравцов. Техобслуживание не является привлекательной нишей и по причине небольшого среднегодового налета воздушных судов, дефицита ангарных площадей.
Обсудив техническое обслуживание и проекты развития инфраструктуры деловой авиации в международном аэропорту «Казань», участники форума посетили выставку самолетов и вертолетов бизнес-назначения. Гости могли посидеть в миниатюрной кабине самолета Honda HA-420, оценить интерьер американского Gulfstream 650. На экспозиции также были представлены самолеты Challenger 300/350, Global 5000/6000, Pilatus PC-12NG, L-410; вертолеты Agusta Westland AW139, Airbus H125, Robinson R-44, Ми-8МТВ-1, Ансат.
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