Рынок деловой авиации: рост на фоне санкций

В прошлом году суда деловой авиации перевезли на 3,2% больше пассажиров, чем в 2016 году

Фото: Максим Платонов

Отрасль деловой авиации России в 2017 году показала небольшой, но уверенный рост. Количество полетов увеличилось на 2,5% по сравнению с 2016 годом, а число перевезенных пассажиров достигло более 120 тысяч человек. Тренды рынка деловой авиации, влияние санкций на авиаперевозки и организацию полетов в период проведения ЧМ по футболу обсудили на Региональном форуме деловой авиации, организованном при поддержке ОНАДА, группы компаний «Тулпар» и Международного аэропорта «Казань». Подробности — в материале «Реального времени».

Более 14 тысяч операторов деловой авиации

Успех первого Регионального форума деловой авиации, состоявшегося в Казани в 2013 году, было решено повторить еще раз, и спустя пять лет на базе авиакомпании «Тулпар Эйр» и «Тулпар Техник» вновь собрались участники рынка деловой авиации. Организаторы встречи — Объединенная национальная ассоциация деловой авиации России (ОНАДА), группа компаний «Тулпар» и АО «Международный аэропорт «Казань» — расширили программу форума, включив в нее выставку бизнес-джетов и VIP-вертолетов мировых авиапроизводителей. Поделиться мнениями и узнать последние тенденции рынка собрались представители таких компаний, как Bombardier Bisiness Aircraft, Airbus Corporate Jets, Aircraft Industries, Gulfstream, HondaJet, Pilatus и другие.

Форум собрал представителей таких компаний, как Bombardier Bisiness Aircraft, Airbus Corporate Jets, Aircraft Industries, Gulfstream, HondaJet, Pilatus и другие.



Открывая форум, председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» Азат Хаким отметил, что сегмент деловой авиации развивается стабильно, поскольку за последнее время с ростом экономики возросла деловая активность, а с ней и количество полетов. «Ассоциация (ОНАДА) призвана для того, чтобы консолидировать наши силы, чтобы мы могли на площадках форума в рамках Ассоциации обсуждать наболевшие проблемы, представлять интересы участников рынка и лоббировать законопроекты, которые сейчас назрели и необходимы», — заявил Азат Хаким. Участники поделились мнениями о техническом обслуживании воздушных судов, правовых аспектах, влиянии санкций на деловую авиацию и других вопросах.



Председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» Азат Хаким отметил, что сегмент деловой авиации развивается стабильно.



Обсуждая развитие деловой авиации в России, были озвучены показатели этого сегмента в других странах. Самой крупной бизнес-авиацией является американская, она насчитывает 14,1 тысяч самолетов. На втором месте находится Европа, там используется более 3,4 тысяч судов. В США ежегодно самолеты бизнес авиации налетывают более 1,3 млн часов. Всего в мире более 14 тысяч операторов деловой авиации.



«Количество рейсов ежегодно чуть не дотягивает до 40 тысяч единиц», — заявил Александр Кулешов.



Александр Кулешов, председатель правления ОНАДА заявил, что в деловой авиации насчитывается 14 отечественных операторов, а авиакомпаний, занимающихся коммерческими перевозками – 19. В среднем в авиапарке у каждого оператора около трех воздушных судов, в коммерческих перевозках на одну авиакомпанию приходится 3,5 самолета. Всего в деловой авиации России зарегистрировано около 100 самолетов.

«Количество рейсов ежегодно чуть не дотягивает до 40 тысяч единиц, а число перевезенных пассажиров достигает более 120 тысяч человек. Общее количество рейсов в течение 2014-2017 годов постоянно снижалось. В целом число полетов по сравнению с 2013 годом сократилось на 32%. Но в 2017 году количество рейсов выросло на 2,5%, деловая авиация перевезла на 3,2% больше пассажиров, чем в 2016 году», — заявил Александр Кулешов.

Количество отечественных самолетов в деловой авиации сокращается

В 2017 году сохранился тренд роста российских авиакомпаний. Отечественные операторы постоянно отвоевывали рынок, а иностранные по экономическим, политическим причинам снижали долю присутствия на рынке. Флот деловой авиации состоит из иностранных судов, таких как Gulfstream-450, 650, Falcon-900, 2000, Bombardier.

«В отдельную программу выделено переоснащение Sukhoi Superjet 100», — сообщил Александр Кулешов.



Отечественные воздушные суда в деловой авиации практически не используются. «Мы знаем, что на рынке есть супер большие суда Ту-204, есть программа модернизации парка, но количество отечественной техники измеряется в единицах. В отдельную программу выделено переоснащение Sukhoi Superjet 100. Не могу назвать точное количество выпущенных самолетов, наверное, больше 10 судов создано в классе SBJ (Sukhoi Business Jet)», — заявил Александр Кулешов.



Отечественные воздушные суда в деловой авиации практически не используются.



Эксперт добавил, что Sukhoi Superjet не хватает бортового трапа, что обязательно для самолетов деловой авиации и ему необходимо установить дополнительные топливные баки. В таком случае дальность полета будет увеличена, в планах обеспечение беспосадочного перелета на расстояние более 7000 км.

«Сейчас 94 самолета управляется и оперируется российскими авиакомпаниями. Конечно, это немного по сравнению с Европой. Нашим авиаперевозчикам далеко до заметности, но когда мы говорим об отрасли, то речь идет и об аэропортах, терминалах, сервисных компаниях. Иностранный или российский самолет обслуживается отечественными компаниями или зарубежными, получившими в нашей стране лицензию. Эти компании также формируют отрасль деловой авиации. В целом увеличение перелетов и пассажиров разгоняют эту отрасль, увеличивают ее», — заявил корреспонденту «Реального времени» Александр Кулешов. Он ожидает, что итоги 2018 года также покажутся положительными по количеству рейсов в деловой авиации. На показателях может сказаться проведение ЧМ по футболу и пиковая загрузка авиаперевозчиков во время экономического форума в Санкт-Петербурге.

Положительный эффект антироссийских санкций

Президент Национальной ассоциации воздушного права Сергей Юрьев поднял на встрече тему санкций. Он напомнил, что в 2014 году в отношении авиакомпании «Добролет» были применены санкции Евросоюза за полеты в Симферополь. Авиаперевозчик был вынужден прекратить выполнение всех рейсов, а через год было объявлено о ликвидации оператора.

Президент Национальной ассоциации воздушного права Сергей Юрьев поднял на встрече тему санкций.



«Санкции с юридической точки зрения — это правомерное действие государства в ответ на неправомерные действия какого-либо правонарушителя. При таком подходе мы как граждане России не можем согласиться с тем, что нас объявляют правонарушителями», — заявил Сергей Юрьев. В 2014 году в санкционный список занесли 178 воздушных судов. Между тем, санкции явление не новое: впервые США применили их в 1812 году. Они вводились в отношении советской судопромышленности в 1939 году, в 1981-1983 годах использовались против компании «Аэрофлот».

«На наш взгляд для реальной защиты от действий санкций необходимо, прежде всего, проводить юридико-техническую экспертизу обстоятельств введения в эксплуатацию воздушных судов. На основе анализа принимать меры защиты в отношении конкретного владельца. На наш взгляд, необходимо выработать институциональные решения по защите операторов в области деловой авиации на уровне федерального закона», — заметил Сергей Юрьев.

По словам Азата Хакима, санкции сказались в целом на экономике России, а деловая авиация ее лакмусовая бумажка, однако в минус отрасль не ушла. «Санкции позволили тем, кто работает в сфере техобслуживания, создания интерьеров самолетов увеличить свои компетенции и долю на рынке. Если раньше, не задумываясь, покупали за рубежом, то сейчас обращаются к нам. По техническому обслуживанию и интерьерам наши показатели с 2014 года выросли на 15-20%, получается, что в год прирост составил 5%», — прокомментировал влияние санкций Азат Хаким.

Участники поделились мнениями о техническом обслуживании воздушных судов, правовых аспектах, влиянии санкций на деловую авиацию.



Среди положительных изменений на рынке деловой авиации он отметил борьбу с серым каботажем. Западные авиаперевозчики раньше работали на российском рынке, хотя законодательство это запрещало. Сейчас с ними стали бороться, что позволило отечественным авиакомпаниям увеличить долю на российском рынке в сегменте деловой авиации. «Зарубежные операторы раньше прилетали на территорию РФ, брали здесь пассажиров и перевозили их в пределах нашей страны, что было запрещено. Сейчас началась реальная борьба, и доля заказов для российских бортов увеличилась», — добавил Азат Хаким.

Объем рынка техобслуживания самолетов деловой авиации – 650 млн долларов

На форуме отметили опыт деловой авиации во время проведения Чемпионата мира по футболу. Например, центр бизнес-авиации «Внуково 3» превысил показатели: обслужил за время матчей более 326 рейсов. Генеральный директор «ЦУГА «РусАэро» Сергей Трофимов поделился опытом организации перевозок во время Формулы 1, ЧМ, экономических форумов. В какой город ни прилетали бы бизнес-рейсы «ЦУГА «РусАэро», их встречают сотрудники авиакомпании. Привлечение местного персонала — направление тупиковое, поскольку сторонних сотрудников не всегда можно проконтролировать.

На форуме отметили опыт деловой авиации во время проведения Чемпионата мира по футболу.



Компания разработала правовую базу, инструкцию для обслуживания воздушного крейсера для всех сотрудников, которые выезжают на работу в региональные аэропорты. Куда бы ни прилетело судно, пассажиров и экипаж должны встречать стандартно по одинаковым требованиям. Во время проведения массовых мероприятий аэропорты следят за слотами (время, выделенное в аэропорту рейсу, для выполнения самолетом операции прибытия или отправления в определенную дату или период, вводятся ограничения на стоянку – прим. ред.). Если рейс прилетает не на матч или деловой форум, то аэропорты могут отказать в предоставлении слота на прилет. В 2017 году некоторые аэропорты вводили реверсивные слоты.

От проведения ЧМ по футболу участники форума перешли к насущным вопросам — техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. Тимофей Кравцов, заместитель генерального директора – главный инженер «Тулпар Аэро Групп» рассказал о том, что сегмент бизнеса технического обслуживания воздушных судов развивается не так интенсивно, как эксплуатация и не успевает за размерами авиапарка. Организации, осуществляющие сервис судов, можно сосчитать по пальцам.

Тимофей Кравцов рассказал о таком сегменте бизнеса, как техническое обслуживание воздушных судов.



Ориентировочно в коммерческих пассажирских перевозках задействованы 1100 воздушных судов, парк самолетов бизнес-назначения состоит из 500 единиц техники, из которых чуть меньше сотни имеют российскую регистрацию, остальные прописаны за рубежом. «Тулпар техник» оценивает сегмент рынка техобслуживания самолетов в 650 млн долларов.



«Тулпар техник» оценивает сегмент рынка техобслуживания самолетов в 650 млн долларов.



«Это емкий рынок, который остается малопривлекательным для активного освоения. Основные причины – большая разновидность парка, которая приводит к существенным вложениям в обучение персонала. Встречаются самолеты, которые эксплуатируются лишь в нескольких типах», — заявил Тимофей Кравцов. Техобслуживание не является привлекательной нишей и по причине небольшого среднегодового налета воздушных судов, дефицита ангарных площадей.



В программу форума включили выставку бизнес-джетов и VIP-вертолетов мировых авиапроизводителей.



Обсудив техническое обслуживание и проекты развития инфраструктуры деловой авиации в международном аэропорту «Казань», участники форума посетили выставку самолетов и вертолетов бизнес-назначения. Гости могли посидеть в миниатюрной кабине самолета Honda HA-420, оценить интерьер американского Gulfstream 650. На экспозиции также были представлены самолеты Challenger 300/350, Global 5000/6000, Pilatus PC-12NG, L-410; вертолеты Agusta Westland AW139, Airbus H125, Robinson R-44, Ми-8МТВ-1, Ансат.







