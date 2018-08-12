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Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

12:00, 12.08.2018

В фестивале приняли участие российские и международные клубы исторической реконструкции. Они показали настоящую схватку экипированных воинов эпох Золотой Орды, Руси и Европы

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» Фото: Михаил Козловский

На протяжении двух дней на разных площадках проходили рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты. Участники фестиваля смогли посетить многочисленные мастер-классы, интерактивные занятия, экскурсии и тематический квест «Вперед, в прошлое!». «Реальное время» публикует видео.


Видео Камиля Исмаилова
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