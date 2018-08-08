АКТО-2018: как бомбардировщики замаскирует зависимость авиапрома от Шойгу

Фото: Максим Платонов

Казань бросает перчатку популярному авиашоу в подмосковном Жуковском. Организаторы программы авиационного праздника «Я выбираю небо!» сумели договориться с Минобороны РФ об участии в нем экипажей всех типов Дальней авиации России. Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160, Ту-95 МС и Ту-22 М в пятницу поднимутся с авиабазы под Энгельсом и отправятся в Казань для совершения полетов на авиационном шоу, сообщил вчера на пресс-конференции заместитель начальника Центрального аэроклуба РТ по летной подготовке Сергей Логвиненко. Гвоздем деловой программы авиакосмического форума «АКТО-2018» станет съезд российских авиапроизводителей, чьи решения вряд ли способны сдвинуть с мертвой точки застаревшие проблемы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сверхзвуковые ракетоносцы «взорвут» Казань



Очередной татарстанский авиафорум «АКТО-2018» пройдет в перерыве авиакосмического авиасалона МАКС, который в подмосковном Жуковском проходит раз в 2 года. АКТО стремится не терять интереса у профессионального сообщества промышленников, но все больше смещается в сторону зрелищного и увлекательного авиационного шоу для широкой публики. Вчера организаторы авиакосмического форума анонсировали на специальной пресс-конференции всю программу показательных выступлений, которая заметно превосходит по разнообразию «летающей» техники своих «предшественников». Впервые за последние годы она пополнилась целой кавалькадой воздушных судов: от маленьких и юрких вертолетов «Ансатов» до секретных сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, которые до сих пор летают над сирийскими провинциями, нанося удары крылатыми ракетами.

Как сообщил «Реальному времени» заместитель начальника Центрального аэроклуба РТ по летной подготовке Сергей Логвиненко, в эту пятницу сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160, Ту-95 МС и Ту-22М3, состоящие на вооружении Дальней авиации, поднимутся с авиабазы под Энгельсом и отправятся в направлении на Казань. По его словам, для выполнения демонстрационных полетов вылетят сразу два стратегических бомбардировщика Ту-160М, один Ту-95М и два Ту-22М3. А возглавит десант стратегической авиации командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш, добавил заместитель министра промышленности и торговли Ильдар Мингалеев. Безусловно, генерал-майор станет самым почетным гостем авиашоу. Его будут сопровождать летчики боевых экипажей.

По команде Минобороны РФ

Строго говоря, впервые стратегический ракетоносец Ту-160М и его напарник Ту-95МС «открылись» в казанском небе год назад, но в этот раз они прилетят в усиленной группировке, и похоже, стоит ждать их возвращения еще через год, и еще через год. По словам собеседников «Реального времени», договоренности об этом достигнуты между правительством РТ и Минобороны РФ год назад. И Казанский авиационный завод им. Горбунова является «колыбелью» его возрождения, а полеты будут служить напоминанием о том, кто строит Ту-160.





Впервые стратегические ракетоносцы Ту-160М и его напарник Ту-95МС «открылись» в казанском небе год назад



По словам Сергея Логвиненко, отряд стратегической авиации прилетит к центральному месту праздника со стороны моста Миллениум, минуя возможную посадку на военном аэродроме Борисоглебское. Ими готовится прямой беспосадочный перелет из Энгельса в Казань, который займет, предположительно, 10—15 минут. Каждый из стратегических бомбардировщиков выполнит в небе два круга почета над акваторией Казанки: первый на малой скорости, второй — на высокой, рассказал Сергей Логвиненко. По его словам, выход первого борта запланирован на 17.30, а окончание всей группы полетов — в 17.44. Таким образом, они проведут в казанском небе над «Чашей» всего 14 минут. Но этого организаторы считают достаточным, чтобы казанцы могли вживую увидеть устрашающие ракетоносцы.

В небе — «Русь» и казанские вертолеты

Вообще, в показательных полетах примут участие 21—23 воздушных лайнера разных типов и казанские вертолеты. Пилотажная группа «Русь» из Вяземского учебного авиационного центра, не раз выступавшая на авиакосмическом салоне МАКС, обещает продемонстрировать схожую программу на пяти реактивных самолетах Л-39. По словам организаторов, на этих самолетах тренируются даже космонавты, учась контролировать приборы и обеспечивать радиообмен между первым пилотом и землей. Правда, окончательная программа будет согласовываться в эти дни.

По словам начальника летной службы ОАО «Авиапром» Дмитрия Волошина, пилотажная группа только вчера прилетела в Казань и будет проводить репетиции, после чего определяться с программой. «Но точно они покажут фигуры сложного пилотажа: с нисходящей 100 метров, а восходящая — 2 500 метров», — отметил он. По регламенту, им отводится 30 минут. Организаторы рассчитывают собрать большую аудиторию зрителей, так как почти в каждой казанской семье, наверняка, есть тот, кто связан с авиастроением. В прошлый раз казанцы не знали о показах Ту-160М и Ту-95МС, поэтому не все могли увидеть их полеты над Казанкой.

«АКТО-2018» «подавили» Ульяновск и «Армия-2018»

Явный крен формата «АКТО-2018» в пользу развлекательного массового шоу, возможно, связан с тем, что Казань постепенно теряет представительность гостей, поскольку вслед за ним, буквально через 10 дней, открывается Ульяновский авиатранспортный форум при участии федеральных Минпромторга и Минтранса РФ и руководства Объединенной авиастроительной корпорации, а в конце августа в подмосковной Кубинке начнется Международный форум «Армия-2018». Оказавшись задавленной этими важными мероприятиями, Казань рискует остаться в собственной локации.

Впрочем, в этом году АКТО станет местом проведения четвертого съезда Союза авиапроизводителей России, который может обеспечит хорошую явку. По словам организаторов, ожидается участие 450 представителей авиастроительных предприятий. А вообще, в выставке будут экспонироваться 150 предприятий, тогда как 2 года назад их было всего 106, подчеркнул глава АО «Казанская ярмарка» Лев Семенов.

Будущее в старых авиапроектах

Съезд авиапроизводителей не сулит ничего сенсационного. По словам заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Ильдара Мингалеева, главной проблемой отрасли является отсутствие нормативно-правовой базы для продвижения беспилотной техники и снятие ненужных барьеров. Для Татарстана это важно, так как республика рассчитывает вплотную заняться этой темой, сказал он. Так, ОКБ им. Симонова завершило разработку тяжелого беспилотника, а сейчас обсуждается создание двигателя на его базе. Но, как заметил Мингалеев, это многослойный вопрос, и не так быстро он решится. Вообще, будущее татарстанского авиапрома связано с проектом возрождения Ту-160М, который законтрактован на 10 машин стоимостью 160 млрд рублей. «Время покажет, много это или мало», — отметил он. В вертолетостроении драйверами остаются легкий вертолет «Ансат» для нужд здравоохранения и сертификация тяжелого вертолета Ми-38 в качестве транспортного вертолета дня нужд Минобороны. Одним словом, ничего нового пока на горизонте не просматривается. Авиастроительные предприятия полностью заточены на военных.

Будущее татарстанского авиапрома связано с проектом возрождения Ту-160М



В заключение Ильдар Мингалеев сообщил, что важной частью съезда станет объявление итогов конкурса «Авиапроизводитель года», в котором два предприятия из Татарстана заняли призовые места. «Это предприятие «Мвен» за создание новой машины «Мурена» и 35-й лицей за инновации в подготовке кадров», — сообщил он.