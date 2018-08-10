Волатильная морковь и обесценивающаяся капуста: рейтинг регионов по стоимости потребительской корзины
Как различаются цены на продукты в ПФО летом 2018 года
«Реальное время» анализирует стоимость потребительской корзины в регионах Приволжского федерального округа. Как выяснилось, стоимость набора продуктов на месяц в зависимости от региона может отличаться на 15%, при этом самым дорогим из них оказался Пермский край. Больше всего различаются цены на бакалею, а также на молочные продукты.
Мордовия и Саратовская область дешевле всех
Согласно исследованию «Реального времени», стоимость потребительской корзины на месяц в регионах Приволжского федерального округа составляет от 3 847 до 4 432 рублей. Отметим, что стоимость эта основана на официальных цифрах Росстата и его же методике. В Татарстане, к примеру, по этим данным, набор продуктов на месяц обойдется в 3 908 рублей. А вот по данным аналитической службы «Реального времени» (напомним, мы регулярно выясняем уровень цен в казанских магазинах и составляем индекс, основанный на списке продуктов Росстата) стоимость на 16% выше — 4 548 рублей.
Наиболее низкая стоимость потребительской корзины — 3 847 рублей — оказалась в Саратовской области. Всего на 4 рубля больше месячный набор продуктов будет стоить в Республике Мордовия. Татарстан оказался на третьем месте с упомянутыми 3 908 рублями. Меньше 4 тысяч рублей, кроме того, корзина будет стоить также в Удмуртии (3 922 рубля), Пензенской области (3 973 рубля) и Марий Эл (3 976 рублей).
Дороже всего потребительская корзина стоит в Пермском крае — 4 432 рубля. Немногим дешевле и Самарская область — 4 288 рублей. На 33 рубля дешевле, чем в Самарской — в Ульяновской области. Также довольно дорогая корзина в Кировской (4 243 рубля) и Нижегородской (4 141 рубль) областях. Больше 4 тысяч рублей набор продуктов на месяц стоит, кроме того, в Башкортостане (4 134 рубля), Чувашии (4 082 рубля) и Оренбургской области (4 075 рублей).
В среднем за месяц потребительская корзина в регионах ПФО подешевела на 3% — с 4 214 до 4 080 рублей. В пяти регионах стоимость снизилась более чем на 5% — это Татарстан (снижение на 6%), Удмуртия, Марий Эл и Нижегородская область, а также Самарская область (снижение на 8%).
Разница в ценах в разных регионах — результат действия большого количества факторов. Как сообщил нам представитель департамента по связям с общественностью розничной сети «Магнит», стоимость продукции складывается из различных параметров. «На это оказывают влияние как внутренние факторы, так и внешние: цена от конкретных региональных производителей, покупательская способность в субъекте, востребованность определенной категории продуктов, сила и плотность конкурентной среды в локальной географии и другие. На конечную цену также могут влиять сезонные колебания для некоторых групп, например таких, как фрукты или овощи», — сообщил представитель одной из крупнейших торговых сетей России.
Дорожающая морковь и обесценивающаяся капуста
Основная масса продуктов, входящих в потребительскую корзину, не изменилась в цене. Изменилась средняя цена на 15 продуктов: восемь из них подорожали, семь — подешевели. Больше всего в среднем по Приволжскому федеральному округу за месяц подорожала морковь — на 20%. Самое большое подорожание на нее зафиксировано в Кировской области (на 34%) и в Татарстане (на 27%), меньше всего цена повысилась в Нижегородской области (на 7%). При этом та же морковь довольно сильно различается по цене в зависимости от региона: в самой дешевой Оренбургской области она стоит 42,3 рубля за килограмм — на 40% дешевле, чем в Кировской области.
Сильно подорожало, кроме того, пшено. Стоимость его за месяц в регионах ПФО в среднем выросла на 10%. В Татарстане подорожание составило 19%, в Пензенской области — 17%, в Чувашии — 16%. Этот же не самый популярный продукт является одним из лидеров по разнице между самым дорогим и самым дешевым регионами. Дешевле всего пшено достается потребителям из Саратовской области — чуть больше чем по 29 рублей за килограмм, в полтора раза дороже пшено стоит в Чувашии — около 44 рублей.
В списке самых подорожавших за месяц продуктов, кроме того, курица (рост на 7%) и картофель (рост на 6%). При этом, если курица подорожала везде — вопрос лишь в величине подорожания (от 4% в Мордовии до 12% в Пензенской области), то картофель, что называется, показал разнонаправленную динамику. Так, в Самарской области этот овощ подешевел на 15%, а в Нижегородской области подорожал, причем сразу на 28%.
Из наиболее подешевевших товаров можно выделить два. В первую очередь это капуста — за месяц она подешевела сразу на 40%. Легче всего это было заметить жителям Самарской (48%) и Ульяновской (47%) областей, а также Пермского края (46%). Разница между самой высокой и самой низкой стоимостью тут составляет довольно значительные 29%: в самой дешевой Пензенской области капуста стоит чуть больше 17 рублей, а в самой дорогой Кировской — 22 рубля за килограмм.
Довольно значительное снижение цены произошло, кроме того, в случае с яйцами: в среднем по округу они подешевели на 8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в Кировской области — на 13%, а также в Мордовии — на 11%. Меньше всего яйца подешевели в Саратовской области – лишь на 4%. В зависимости от региона разница в стоимости яиц составляет 38%. Дешевле всего они стоят в Мордовии — около 34 рублей, а дороже всего — в Самарской области, почти 47 рублей.
|на 30 июля 2018 года
|на 25 июня 2018 года
|Наименование товаров-представителей
|Республика Татарстан
|Удмуртская Республика
|Республика Марий Эл
|Hижегородская область
|Самарская область
|Говядина(кроме бескостного мяса), кг
|304
|318
|313
|323
|325
|Куры(кроме куриных окорочков), кг
|125
|117
|121
|127
|129
|Колбаса вареная, кг
|291
|298
|314
|305
|323
|Рыба мороженная неразделанная, кг
|139
|129
|135
|155
|129
|Масло сливочное, кг
|440
|450
|450
|484
|505
|Масло подсолнечное, кг
|90
|85
|95
|99
|103
|Сметана, кг
|157
|164
|175
|195
|165
|Творог жирный, кг
|265
|266
|287
|263
|303
Макароны с двукратной разницей и стабильное мясо
Наибольшая разница между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами зафиксирована в основном в случае с бакалейными продуктами. Абсолютным лидером по разнице в цене между самым дорогим и самым дешевым регионом является вермишель. В Мордовии она стоит 35,4 рубля, а в Пермском крае — целых 63,1 рубля. Разница составляет около 78%. Низкая цена на этот продукт, кроме того, в Саратовской области (40,3 рубля), а высокая — в Самарской области (57,1 рубля).
Второе место в топе наиболее неравноценных продуктов занимает гречка. Разница между самым дешевым и самым дорогим регионом тут составляет 58%. В Пензенской области этот продукт стоит 28,7 рубля, а в Пермском крае – 45,3 рубля. Недорого эту крупу можно купить также в Марий Эл, Чувашии и Татарстане — по 30 рублей, а дорого — в Самарской области — за 41 рубль.
Разница ровно в полтора раза — сразу у двух продуктов. Это — пшеничная мука (в Чувашии она стоит 22,6 рубля, а в Самарской области — почти 34 рубля) и пшено (29,2 рубля в Саратовской области и 43,8 рубля в Чувашии). Больше 40% разница, кроме того, в ценах на пшеничный хлеб (33 рубля за килограмм в Саратовской области и 49 рублей в Самарской области), рис (46 рублей в Пензенской области и 65 рублей в Пермском крае), творог (216 рублей в Саратовской области и 304 рубля в Пермском крае), морковь (42,3 рубля в Оренбургской области и 59,4 рубля в Кировской области), пшеничный хлеб (36,2 рубля в Марий Эл и 50,6 рубля в Самарской области).
Что касается стоимости молока и молочных продуктов, то, по словам директора по связям с общественностью и госорганами Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Марии Жебит, она тоже зависит от большого количества факторов: цены сырья и объема дефицита или профицита молока в регионе, наличия перерабатывающих мощностей в субъекте, расстояния от фермы до завода и магазинов, наличия сетевой розницы, ситуации с кормовой базой и землями, а также других факторов. В целом, по словам Жебит, высокая сезонность характерна для сектора производства молока. «Стоимость сырья может меняться в течение года более чем на 30%. Цены на полке традиционно не имеют такой волатильности — ее сглаживает перерабатывающий сектор и розничный сегмент», — говорит она. При этом в ближайшее время стоимость «молочки» может вырасти: «Рост зарплат в начале 2018 года способен придать дополнительный импульс спросу и поддержать цены на готовую молочную продукцию. Ослабление рубля также в дальнейшем может привести к некоторому ускорению инфляции в категории молочных продуктов. Таким образом, в ближайшие месяцы цены на молочные продукты могут превышать прошлогодний уровень», — рассказывает представитель «Союзмолока».
Наименьший разброс в ценах в различных регионах — менее 20% — на пять продуктов. На 18% разнятся цены на вареную колбасу (273 рубля в Мордовии и 323 рубля в Самарской области) и курицу (114 рублей в Мордовии и почти 135 рублей в Пермском крае). На 17% отличаются максимальные и минимальные цены на водку (481 рубль за литр в Удмуртии и 563 – в Самарской области), на 15% — на сахар (35,5 рубля в Пензенской области и 41 рубль в Пермском крае), на 11% — на говядину (296 рублей в Мордовии и 329 рублей в Пермском крае).
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