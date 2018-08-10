Волатильная морковь и обесценивающаяся капуста: рейтинг регионов по стоимости потребительской корзины

Как различаются цены на продукты в ПФО летом 2018 года

Фото: Антон Журавлев

«Реальное время» анализирует стоимость потребительской корзины в регионах Приволжского федерального округа. Как выяснилось, стоимость набора продуктов на месяц в зависимости от региона может отличаться на 15%, при этом самым дорогим из них оказался Пермский край. Больше всего различаются цены на бакалею, а также на молочные продукты.

Мордовия и Саратовская область дешевле всех

Согласно исследованию «Реального времени», стоимость потребительской корзины на месяц в регионах Приволжского федерального округа составляет от 3 847 до 4 432 рублей. Отметим, что стоимость эта основана на официальных цифрах Росстата и его же методике. В Татарстане, к примеру, по этим данным, набор продуктов на месяц обойдется в 3 908 рублей. А вот по данным аналитической службы «Реального времени» (напомним, мы регулярно выясняем уровень цен в казанских магазинах и составляем индекс, основанный на списке продуктов Росстата) стоимость на 16% выше — 4 548 рублей.

Наиболее низкая стоимость потребительской корзины — 3 847 рублей — оказалась в Саратовской области. Всего на 4 рубля больше месячный набор продуктов будет стоить в Республике Мордовия. Татарстан оказался на третьем месте с упомянутыми 3 908 рублями. Меньше 4 тысяч рублей, кроме того, корзина будет стоить также в Удмуртии (3 922 рубля), Пензенской области (3 973 рубля) и Марий Эл (3 976 рублей).

Дороже всего потребительская корзина стоит в Пермском крае — 4 432 рубля. Немногим дешевле и Самарская область — 4 288 рублей. На 33 рубля дешевле, чем в Самарской — в Ульяновской области. Также довольно дорогая корзина в Кировской (4 243 рубля) и Нижегородской (4 141 рубль) областях. Больше 4 тысяч рублей набор продуктов на месяц стоит, кроме того, в Башкортостане (4 134 рубля), Чувашии (4 082 рубля) и Оренбургской области (4 075 рублей).

В среднем за месяц потребительская корзина в регионах ПФО подешевела на 3% — с 4 214 до 4 080 рублей. В пяти регионах стоимость снизилась более чем на 5% — это Татарстан (снижение на 6%), Удмуртия, Марий Эл и Нижегородская область, а также Самарская область (снижение на 8%).

Разница в ценах в разных регионах — результат действия большого количества факторов. Как сообщил нам представитель департамента по связям с общественностью розничной сети «Магнит», стоимость продукции складывается из различных параметров. «На это оказывают влияние как внутренние факторы, так и внешние: цена от конкретных региональных производителей, покупательская способность в субъекте, востребованность определенной категории продуктов, сила и плотность конкурентной среды в локальной географии и другие. На конечную цену также могут влиять сезонные колебания для некоторых групп, например таких, как фрукты или овощи», — сообщил представитель одной из крупнейших торговых сетей России.





Дорожающая морковь и обесценивающаяся капуста

Основная масса продуктов, входящих в потребительскую корзину, не изменилась в цене. Изменилась средняя цена на 15 продуктов: восемь из них подорожали, семь — подешевели. Больше всего в среднем по Приволжскому федеральному округу за месяц подорожала морковь — на 20%. Самое большое подорожание на нее зафиксировано в Кировской области (на 34%) и в Татарстане (на 27%), меньше всего цена повысилась в Нижегородской области (на 7%). При этом та же морковь довольно сильно различается по цене в зависимости от региона: в самой дешевой Оренбургской области она стоит 42,3 рубля за килограмм — на 40% дешевле, чем в Кировской области.

Сильно подорожало, кроме того, пшено. Стоимость его за месяц в регионах ПФО в среднем выросла на 10%. В Татарстане подорожание составило 19%, в Пензенской области — 17%, в Чувашии — 16%. Этот же не самый популярный продукт является одним из лидеров по разнице между самым дорогим и самым дешевым регионами. Дешевле всего пшено достается потребителям из Саратовской области — чуть больше чем по 29 рублей за килограмм, в полтора раза дороже пшено стоит в Чувашии — около 44 рублей.

В списке самых подорожавших за месяц продуктов, кроме того, курица (рост на 7%) и картофель (рост на 6%). При этом, если курица подорожала везде — вопрос лишь в величине подорожания (от 4% в Мордовии до 12% в Пензенской области), то картофель, что называется, показал разнонаправленную динамику. Так, в Самарской области этот овощ подешевел на 15%, а в Нижегородской области подорожал, причем сразу на 28%.

Из наиболее подешевевших товаров можно выделить два. В первую очередь это капуста — за месяц она подешевела сразу на 40%. Легче всего это было заметить жителям Самарской (48%) и Ульяновской (47%) областей, а также Пермского края (46%). Разница между самой высокой и самой низкой стоимостью тут составляет довольно значительные 29%: в самой дешевой Пензенской области капуста стоит чуть больше 17 рублей, а в самой дорогой Кировской — 22 рубля за килограмм.

Довольно значительное снижение цены произошло, кроме того, в случае с яйцами: в среднем по округу они подешевели на 8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в Кировской области — на 13%, а также в Мордовии — на 11%. Меньше всего яйца подешевели в Саратовской области – лишь на 4%. В зависимости от региона разница в стоимости яиц составляет 38%. Дешевле всего они стоят в Мордовии — около 34 рублей, а дороже всего — в Самарской области, почти 47 рублей.

Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров по регионам ПФО, руб. за кг, литр

на 30 июля 2018 года на 25 июня 2018 года Наименование товаров-представителей Республика Татарстан Удмуртская Республика Республика Марий Эл Hижегородская область Самарская область Говядина(кроме бескостного мяса), кг 304 318 313 323 325 Куры(кроме куриных окорочков), кг 125 117 121 127 129 Колбаса вареная, кг 291 298 314 305 323 Рыба мороженная неразделанная, кг 139 129 135 155 129 Масло сливочное, кг 440 450 450 484 505 Масло подсолнечное, кг 90 85 95 99 103 Сметана, кг 157 164 175 195 165 Творог жирный, кг 265 266 287 263 303

Макароны с двукратной разницей и стабильное мясо

Наибольшая разница между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами зафиксирована в основном в случае с бакалейными продуктами. Абсолютным лидером по разнице в цене между самым дорогим и самым дешевым регионом является вермишель. В Мордовии она стоит 35,4 рубля, а в Пермском крае — целых 63,1 рубля. Разница составляет около 78%. Низкая цена на этот продукт, кроме того, в Саратовской области (40,3 рубля), а высокая — в Самарской области (57,1 рубля).

Второе место в топе наиболее неравноценных продуктов занимает гречка. Разница между самым дешевым и самым дорогим регионом тут составляет 58%. В Пензенской области этот продукт стоит 28,7 рубля, а в Пермском крае – 45,3 рубля. Недорого эту крупу можно купить также в Марий Эл, Чувашии и Татарстане — по 30 рублей, а дорого — в Самарской области — за 41 рубль.

Разница ровно в полтора раза — сразу у двух продуктов. Это — пшеничная мука (в Чувашии она стоит 22,6 рубля, а в Самарской области — почти 34 рубля) и пшено (29,2 рубля в Саратовской области и 43,8 рубля в Чувашии). Больше 40% разница, кроме того, в ценах на пшеничный хлеб (33 рубля за килограмм в Саратовской области и 49 рублей в Самарской области), рис (46 рублей в Пензенской области и 65 рублей в Пермском крае), творог (216 рублей в Саратовской области и 304 рубля в Пермском крае), морковь (42,3 рубля в Оренбургской области и 59,4 рубля в Кировской области), пшеничный хлеб (36,2 рубля в Марий Эл и 50,6 рубля в Самарской области).

Что касается стоимости молока и молочных продуктов, то, по словам директора по связям с общественностью и госорганами Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Марии Жебит, она тоже зависит от большого количества факторов: цены сырья и объема дефицита или профицита молока в регионе, наличия перерабатывающих мощностей в субъекте, расстояния от фермы до завода и магазинов, наличия сетевой розницы, ситуации с кормовой базой и землями, а также других факторов. В целом, по словам Жебит, высокая сезонность характерна для сектора производства молока. «Стоимость сырья может меняться в течение года более чем на 30%. Цены на полке традиционно не имеют такой волатильности — ее сглаживает перерабатывающий сектор и розничный сегмент», — говорит она. При этом в ближайшее время стоимость «молочки» может вырасти: «Рост зарплат в начале 2018 года способен придать дополнительный импульс спросу и поддержать цены на готовую молочную продукцию. Ослабление рубля также в дальнейшем может привести к некоторому ускорению инфляции в категории молочных продуктов. Таким образом, в ближайшие месяцы цены на молочные продукты могут превышать прошлогодний уровень», — рассказывает представитель «Союзмолока».

Наименьший разброс в ценах в различных регионах — менее 20% — на пять продуктов. На 18% разнятся цены на вареную колбасу (273 рубля в Мордовии и 323 рубля в Самарской области) и курицу (114 рублей в Мордовии и почти 135 рублей в Пермском крае). На 17% отличаются максимальные и минимальные цены на водку (481 рубль за литр в Удмуртии и 563 – в Самарской области), на 15% — на сахар (35,5 рубля в Пензенской области и 41 рубль в Пермском крае), на 11% — на говядину (296 рублей в Мордовии и 329 рублей в Пермском крае).



