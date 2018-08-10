Незаконченнная «люксембургская история»: «Уфе» будет трудно в гостях у «Прогреса»

Команда Томарова одержала первую победу в еврокубках

Генеральная репетиция перед матчем с «Прогресом» из Люксембурга в виде разгрома бедствующего «Анжи» (3:0) в российском чемпионате удалась. Победа с преимуществом в три мяча совсем не помешала бы подопечным Сергея Томарова и в отчетной встрече, ведь между этими двумя поединками в Лиге Европы «горожанам» выпало сражение с «быками» Краснодара 13 августа. О том, как прошло первое свидание уфимцев с люксембуржцами, — в материале «Реального времени» из Уфы.



Борьба за зрителя



Погода к матчу с «Прогресом» подверглась регрессу — похолодало и пошел мерзкий мелкий дождик, напоминающий осенний. Поэтому вопрос о посещаемости стал еще больше проблемным. Время проведения поединка — достаточно удобное для тех, кто работает рядом со стадионом, остальным добираться довольно хлопотно, учитывая то, что с работы в это время едут и совсем в другую сторону от футбола. Да и соперник, извините, хоть и европейский, но мало кому известный даже из специалистов. Разве только идти на стадион с надеждой на разгром «карлика»?



Генеральный директор «Прогреса» Томас Гильгеманн в ходе предматчевой пресс-конференции рассказал, как фанаты клуба следят за выступлением своих любимцев.



— Мы организовали просмотр футбола на больших экранах. Потому что многим болельщикам очень тяжело добраться из Люксембурга в Россию. Но матч будет достаточно рано по нашему времени, так что многие будут на работе и не смогут увидеть его. Мы проделывали подобную акцию на матчах первых раундов с «Габалой» и «Гонведом», — рассказал он.

Погода к матчу с «Прогресом» подверглась регрессу — похолодало и пошел мерзкий мелкий дождик, напоминающий осенний



Вспомним также и об ответном матче, который опять вернули на первоначально запланированное 16 августа. Представители Люксембурга, которые пошли навстречу уфимцам и согласились на перенос, также были вполне довольны — мол, больше времени будет на подготовку. Да и себе портить день рождения клуба не стали (как раз 14 августа ему исполнится 99 лет), прикинув шансы против «горожан». Одно но — стадион, на котором состоится ответная встреча, вместимостью поменьше. Впрочем, вряд ли на нем стоит ждать аншлага, ведь, извините, и «Уфа» — не «Барселона».

И да, еще один момент. Российское телевидение, которое вроде бы должно пропагандировать футбол, особенно после бума домашнего ЧМ-2018, этот матч покажет, что называется, для всех простых смертных — по «Матч ТВ». «Тарелочный» для гурманов «Матч-Премьер» к этому соревнованию, к счастью, отношения не имеет.

Больной кадровый вопрос

Уфимская команда, по словам ее главного тренера Сергея Томарова, подходила к матчу с «Прогресом» с хорошим настроением и выздоравливающими игроками: «Надо понимать, что все 26 футболистов не могут выйти на поле одновременно. К тому же, есть ротация и другие моменты. Тот же Александр Сухов заслужил место в составе не меньше, чем Дмитрий Живоглядов. Это естественный процесс. Завтра они могут появиться вдвоем, а послезавтра — остаться в запасе».

На предматчевой пресс-конференции наставнику «горожан» в шутку было предложено дозаявить одного из тренеров — экс-игрока сборной России Дмитрия Кириченко. Томаров парировал: «Мысли в виде таких шуток постоянно присутствуют, но надо понимать, что когда идет череда травм, приходится решать проблемы за счет внутренних резервов. Пока получается. Но дальше будет тяжелее и тяжелее, потому что впереди будет много матчей».

Уфимская команда, по словам ее главного тренера Сергея Томарова, подходила к матчу с «Прогресом» с хорошим настроением и выздоравливающими игроками

С нападением в «Уфе» в начале сезона сложилась трудная ситуация — это, пожалуй, самое ее слабое место. Повезло с «Анжи» — трудолюбивый и ненасытный в хорошем смысле слова Игбун личным примером вдохновил не нападающего Ванека. Но, кроме самого нигерийца, форвардов «в порядке» на данный момент и нет. Томаров по этому вопросу сообщил следующее:



— Мы не скрываем, что ищем нападающего. И я надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся новые футболисты. Есть вероятность подписать игрока уже до ответного матча Лиги Европы. Но заявка на еврокубок отличается от чемпионата России, поэтому нет уверенности, сможем ли мы его заявить. Список на эти два матча мы уже сформировали.



Слай есть Слай

В итоге вне заявки на матч остался Иван Пауревич. В основе вышли Карп и Ванек, Обляков и Слай, как обычно, составили атакующую линию. Салатич — в центре поля. Защитная пятерка выглядела так: Йокич и Живоглядов по краям, в центре Табидзе, Ниделчару и Тумасян. В воротах без обсуждений — Беленов.

Запас — вратарь Шелия, защитники Аликин, Сухов и Пуцко, полузащитники Засеев и Безденежных. Нападение мог усилить только Фатай, то есть Кротова и Сысуева в этом поединке зритель увидеть не мог. Впрочем, наверное, правильное решение с вариацией состава — 13 августа в Уфу приедут краснодарские «быки», которые будут посерьезнее. Еще одно долгожданное событие — англоязычный гимн от Марии Луисы Пенсабене наконец-то зазвучал на стадионе.

Ванек на 2-й минуте со штрафного и Слай через пару минут имели шансы открыть счет. Впрочем, и Алмейда с подачи углового в исполнении Александра Карапетяна мог забить красивый гол слету, если бы хорошо попал по мячу. Самый же реальный момент по центру ворот упустил Табидзе на 11-й минуте. «Уфа» наседала, но, что называется, «ходила» рядом.

Ванек на 2-й минуте со штрафного и Слай через пару минут имели шансы открыть счет

Карапетян и тот же Алмейда на 27-й минуте разыграли двоечку и едва не наказали хронически не попадающих в ворота «горожан», удар последнего был уже ближе к цели. А через минуту уже сам Карапетян, после подачи штрафного слева, хорошо пробил головой по воротам тезки Беленова, но прямо в руки.

— Растранжирили кучу моментов в первом тайме, — сказал после игры защитник уфимцев Денис Тумасян. — Соперник опасно контратаковал.

И на 38-й минуте наконец-то случилось — Обляков на правом фланге накрутил двух люксембуржцев, навесил на левый фланг Карпу, а тот сбросил мягко в центр Слаю. Промахнуться тут было уже нереально — 1:0. До конца тайма хозяева могли и закрепить успех, но решили ограничиться одним точным ударом.

— Первые 20 минут мы имели проблемы, «Уфа» очень сильно давила, — скажет наставник «Прогреса» Амодио после матча. — Думаю, что была рука у Карпа при первом голе.



Настырные «осы» все же ужалили фаворита пары

Карапетян в самом начале второго тайма имел шанс сравнять счет, но пробил с разворота в руки Беленову — дуэль Александров продолжилась. И после «осы» решили показать «горожанам» свое дерзкое люксембуржское жало. Это продолжалось минут пять. Вскоре Слай напомнил о себе, но пожадничал — пробил в ближний угол вместо перспективного прострела. На 56-й минуте Томаров начал менять игроков. Ванек уступил место старожилу команды Засееву. И Обляков на 63-й минуте удвоил счет — передачу, естественно, сделал ему неутомимый Слай, обыгравший, как и Иван в первом тайме, защитников на фланге.

Но гости и не думали «разваливаться». Опасный удар капитана Оливера Тилля на 66-й минуте отбил уфимский страж ворот. Контратаки люксембургским футболистам удаются неплохо, а порой они и вовсе очень опасны.

В конце поединка гости, будь они чуть пфартовее в этот дождливый вечер, могли добиться и ничьей

— Мы немного расслабились, когда повели 2:0, до этого нас соперник убаюкивал. Еще раз повторюсь — им очень удавались контратаки, — сказал Тумасян. — Сделаем выводы, чтобы на повторить ошибок в ответной игре.



Тем временем гости на поле давили. Карапетян на 79-й минуте снова пробил опасно, Беленов вытащил мяч из «девятки». Но спустя секунды Тилль все же добился своего, его удар в прыжке сопроводил все тот же рыжебородый Карапетян «рыбкой» в сторону ворот — 1:2. Гол на чужом поле — хороший бонус для «Прогреса».

— Если бы нам предложили перед матчем такой счет, мы бы сразу подписались под этим. Этот результат нас вполне устраивает, — сказал после игры один из лучших в составе гостей Александр Карапетян.

Но более того, в конце поединка гости, будь они чуть фартовее в этот дождливый вечер, могли добиться и ничьей.

— У нас была выдающаяся игра во втором тайме, мы создали больше моментов, чем соперник. Ничего страшного, что не сделали счет 2:2, мы не расстраиваемся, это создает неплохие возможности в ответной игре, — отметил тренер гостей на послематчевой пресс-конференции.



Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров справедливо разделил мнение о двух разных половинах матча.



— Сегодня получилось два разных тайма. В первом владели преимуществом и создавали много опасных моментов, но вновь дала знать о себе реализация. Со стороны казалось, что все легко, но это было обманчивое впечатление, потому что соперник периодически проводил очень опасные контратаки. Во втором тайме «Прогрес» стал действовать так, как мы от него ожидали с самого начала. Наверное, соперник заслужил этот гол, потому что много времени проводил в атаке. Результат, на мой взгляд, отражает характер всего матча: мы были лучше в первом тайме, «Прогрес» — во втором.