Опрос предпринимателей: почему бессмысленно блокировать соцсети на работе

Бизнесмены о том, что можно узнать, контролируя компьютеры работников

Социальные сети давно стали настоящими убийцами рабочего времени. Часть бизнесменов блокирует к ним доступ, остальные не видят в этом смысла, поскольку работники могут посещать сайты в телефоне. В «Бизнес-задачнике» предприниматели рассказали, что можно узнать о сотрудниках благодаря обзору посещаемых ими сайтов и как использовать эту информацию в работе.

Директор решил проверить, какие сайты посещают его сотрудники в течение рабочего дня. В результате выяснилось, что один из специалистов играл в онлайн-покер. Руководитель уволил подчиненного, а на других сотрудников наложил санкции — оштрафовал за посещение социальных сетей в рабочее время. Контролируете ли вы информационное пространство сотрудников (переписку, посещение сайтов)? Как вы считаете, в каком случае необходимо следить за компьютерами подчиненных?

Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».

Руслан Хайрутдинов генеральный директор халяльного стейк-хауса «Иtle» Недавно узнали, что коллеги на рабочем ноутбуке смотрят ролики с YouTube, посторонние каналы. Ноутбук мы изъяли, но финансово не наказывали: я не сторонник подобных решений. Считаю, что коллективу необходимо создавать такие условия, когда они не могут ничем заниматься, кроме как работать. Конечно, все зависит от вида бизнеса, одно дело, когда речь идет об офисных работниках и другое — мы, работники сферы обслуживания. В офисах на уровне системных администраторов надо закрывать какие-то ресурсы, чтобы коллектив не тратил время на ерунду.

Дмитрий Афанасьев директор компании «КИП Сервис» Раньше контролировал информационное пространство сотрудников, сейчас не делаю этого. У каждого сотрудника есть смартфон, они могут через них сидеть в соцсетях в рабочее время, и это не проконтролировать. Что касается онлайн-игр, то это болезнь и ей подвержены единицы. Любители развлечений будут играть вне зависимости от того, проверяют их или нет. Не надо бороться с соцсетями, лучше усилить защиту внутренней информации от слива, проникновения инсайдеров.

Илья Толстых управляющий правового центра «Партнеръ» Обязательно надо контролировать информационное пространство. У нас на работе закрыт доступ к соцсетям. Я бы не сказал, что из-за этого возросла производительность, все осталось на том же уровне, но мне важно, чтобы сотрудники не залипали в соцсетях. На мой взгляд, вопрос в том, насколько они замотивированы на работу. Если мотивации нет, то они будет посещать соцсети, сидеть в онлайн-играх.

Айрат Бадертдинов управляющий компании Chelny food Мы оплачиваем время, которое сотрудник проводит на работе, и я бы хотел, чтобы он занимался должностными обязанностями. Использование соцсетей, конечно, не приветствую и не поощряю. В Chelny food IT-службы блокируют соцсети. На прежней работе я сам ставил запрет на их использование. Первое время в тестовом режиме просматривал, какие сайты посещают работники чаще всего. Я не интересовался их личной жизнью, обнаружил лишь пару моментов, которые были интересны с точки зрения понимания сотрудников. Руководитель все-таки должен быть немного психологом. Например, посещение сотрудником сайтов знакомств сигнал о том, что у человека не устроена личная жизнь и скорей всего не остается времени на продуктивное исполнение обязанностей. Анализ посещаемых сайтов позволяет понять психологию сотрудника, сработать на опережение и внести изменения в его обязанности, предложить карьерный рост или работу в другой области.

Владимир Дорофеев директор компании «Инфо-оберег» Я считаю, что не следует следить за компьютерами сотрудников. Если работник приносит прибыль компании, то мне не важно, что три часа из восьми он потратил на онлайн-игры. Возможно, это его стимулирует к работе. Если же сотрудник злоупотребляет соцсетями, то это все равно скажется на его эффективности и не останется незамеченным со стороны руководителя. Если закрыть соцсети на компьютерах, то люди будут посещать их в мобильных устройствах и это не проконтролировать. При желании можно оставить только две социальные сети, остальные закрыть, а совсем перекрывать доступ не стоит.

Максим Сундалов руководитель онлайн-школы английского языка EnglishDom Наша команда работает удаленно — от Австралии и Канады до Иркутска, поэтому, сами понимаете, следить за перепиской более чем сотни сотрудников, большинство из которых высококлассные разработчики, проблематично. Кроме того, я вообще считаю подобное вмешательство в личное пространство сотрудников крайне неэтичным и недопустимым. При приеме на работу каждый из них подписывает соглашение об интеллектуальной собственности и неразглашении коммерческой тайны. За годы работы нашей школы не было прецедентов, когда кто-либо из сотрудников нарушил бы это соглашение. О чем переписываются сотрудники, каких политических или религиозных взглядов придерживаются, что происходит у них дома — это их личное пространство, и я им буду интересоваться, только если они захотят со мной поделиться теми или иными фактами. Наверное, ребята чувствуют мою позицию, поэтому, несмотря на расстояния и разницу во времени, у нас очень доверительная и теплая атмосфера в компании.

Евгений Полубояров соучредитель компании «Кадриум» Позволю себе прокомментировать этот кейс с другого ракурса, а именно уделить внимание юридической стороне вопроса. Что должен был сделать руководитель, что бы его санкции были законны? Во-первых, в правилах внутреннего трудового распорядка должно быть четко расписано, что посещение развлекательных сайтов запрещено в рабочее время и является нарушением трудовой дисциплины. Во-вторых, должно быть разработано «Положение о сети интернет», где должно быть указано, какие сайты нельзя посещать. Так же, желательно, заблокировать доступ к запрещенным сайтам. В-третьих, штрафы работников запрещены в принципе, так как трудовой кодекс не предусматривает денежного взыскания в качестве наказания провинившегося сотрудника, поэтому нужна система премирования сотрудников с возможностью снижения премий за нарушение трудовой дисциплины. В-четвертых, факт посещения запрещенного сайта в рабочее время должен быть зафиксирован актом. После нужно запросить у работника объяснение по этому поводу. И только с учетом данных пояснений принимать какое-либо решение о взыскании. Если все вышеперечисленное не было выполнено, то уволенный работник может обратиться в суд и восстановиться на занимаемой должности, получить среднюю заработную плату за вынужденный прогул, компенсацию за неиспользованный отпуск, компенсацию морального ущерба, возмещение затрат на судебный процесс и государственную пошлину.

Юрий Моша основатель компании «Второй паспорт» Считаю, что перлюстрировать переписку сотрудников допустимо лишь в исключительных случаях, когда речь идет о компаниях, работающих с государственной или военной тайной. В остальных случаях в американских компаниях практикуется подписание документов о неразглашении коммерческой тайны, и, если сотрудник его нарушает, в дело вступает американский суд. В своих комментариях я уже неоднократно рассказывал, что в Америке склоны жестко разделять личное и рабочее пространство: на работе не принято обсуждать друг друга, личные проблемы, убеждения, семью. Работа — это только работа, и, если ты выполняешь поставленные задачи и соответствуешь внутреннему распорядку компании, все остальное твое личное дело. Я, конечно, понимаю, что желание целого ряда российских руководителей следить за перепиской, телефонными переговорами, социальными сетями своих работников связано с желанием контролировать их, но это вопрос скорее к компетенции руководителей и к психологам.