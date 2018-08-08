«Война 8.8.8»: кто ударил первым, зачем Саакашвили жевал галстук и чем нынче занимается Марат Кулахметов
Тест о «первой войне XXI века в Европе»
Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента начала «пятидневной войны» с Грузией, ставшей полной неожиданностью для большинства российских граждан. «Реальное время» предлагает своим читателям вспомнить обстоятельства тех — уже довольно далеких — дней.
ОПРОС
Интернет-газета «Реальное время»ОбществоВластьИстория
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым