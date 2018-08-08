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«Война 8.8.8»: кто ударил первым, зачем Саакашвили жевал галстук и чем нынче занимается Марат Кулахметов

07:00, 08.08.2018

Тест о «первой войне XXI века в Европе»

«Война 8.8.8»: кто ударил первым, зачем Саакашвили жевал галстук и чем нынче занимается Марат Кулахметов Фото: eagle-rost.livejournal.com

Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента начала «пятидневной войны» с Грузией, ставшей полной неожиданностью для большинства российских граждан. «Реальное время» предлагает своим читателям вспомнить обстоятельства тех — уже довольно далеких — дней.

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