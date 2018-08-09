В Татарстане сняли первый блокбастер «Водяная»

На фестивале «Окно в Европу», который откроется 10 августа в Выборге, состоится премьера первого татарстанского блокбастера «Водяная» режиссера Алексея Барыкина. Продвижением фильма занимается компания «Апостол», сотрудничающая с Кончаловским и Федорченко. Подробности — в материале «Реального времени».

Спецэффекты и трюки

Над «Водяной» работали почти 2 года, фильм был отснят в 2016 году, а потом, в течение полутора лет, делался постпродакшн. Как пояснил режиссер, его мечтой было снять первый татарстанский блокбастер, который держит зрителя в напряжении от первого до последнего кадра, естественно, со спецэффектами. И хотя в фильме нет огромных массовых сцен, спецэффекты удалось сделать впечатляющие.

«Мы гордимся, что все это сделано только татарстанскими специалистами, для работы были куплены специальные компьютеры, была очень мощная компьютерная база. Делались безумные просчеты для казанской команды иногда сцена, идущая несколько секунд, делалась несколько суток», — говорит Алексей Барыкин. По его словом, это был очень сильный технологический прорыв.

Кроме спецэффектов, в «Водяной» сложные трюки на воде, Водяная, например, ходит по ней, для этого на озере, где шли съемки, были выстроены мостки, по которым шла исполнительница этой роли, а потом все это обрабатывалось на компьютере. Актриса не только «ходила по воде», но и летала над озером, ее поднимали на кране.

Актриса не только «ходила по воде», но и летала над озером, ее поднимали на кране



В фильме эксклюзивные костюмы, которые выполнила художница Марина Барыкина, при их создании использовались старинные материалы, например, подлинные мониста, историческая вышивка. Был изготовлен, например, очень сложный костюм для Водяной, под него надевался гидрокостюм для съемок в воде, кроме него, надо было монтировать и альпинистское снаряжение, в котором героиня «летала».

«Вы не знаете откуда эти сказки и легенды?»

Режиссер говорит, что, с одной стороны, ему хотелось снять блокбастер, с другой — ему всегда были интересны сказки и легенды, в том числе татарские. Настольной книгой в работе над фильмом стали очерки Каюма Насыри, где, как в энциклопедии, собраны разные истории про волшебных существ из татарской мифологии. Есть там и Водяная, причем, сюжетов с ней много. Сценарий фильма многажды переписывался. Вначале, например, в нем не было детей, а были влюбленные. Позже режиссеру показалось более интересным сделать историю про детей.

«По мере работы над фильмом, мы поняли, что было бы интересно снять эту историю там, где жил сам Каюм Насыри, в тех местах, которые он описывает, то есть в Зеленодольском районе, на правом берегу Волги. Там есть его музей в деревне Большие Ачасары, настоящий дом с подлинными вещами Насыри. И часть фильма разворачивается в этих интерьерах», — рассказывает Алексей Бырыкин.

Бюджет «Водяной» пока не озвучивается. Фильм снят при поддержке президента республики Рустама Минниханова, деньги были выделены очень оперативно. Вторую часть профинансировал директор Фонда «Ника» и депутат Владимир Братухин, поверив в проект. «Это частное лицо, которое в нас поверило», — комментирует Барыкин.

Сложно было найти юных исполнителей, в результате роль девочки исполнила Катя Барыкина, дочь режиссера, а мальчика — Коля Невзоров, сын второго режиссера Анны Невзоровой



Роль Водяной исполнила молодой режиссер и преподаватель института культуры Юлия Захарова. Сложно было найти юных исполнителей, в результате роль девочки исполнила Катя Барыкина, дочь режиссера, а мальчика — Коля Невзоров, сын второго режиссера Анны Невзоровой. Дети вышли на съемочную площадку уже подготовленными, с ними до этого долго занималась Юлия Захарова, имеющая опыт работы в детских студиях. Дети привыкали друг к другу, играли вместе, гуляли в парке, обменивались репликами из ролей, в результате к началу съемок они уже были абсолютно готовы и знали свой текст.

Кроме них, в фильме заняты Нафиса Хайруллина, Фанис Зиганшин, Ильдус Габдрахманов и Гузель Шакирзянова. Роли писались специально для них. Что касается Юлии Захаровой, то все сложные трюки она выполнила сама, без дублеров.

«Важно было найти федерального дистрибьютора»

«Водяная» уже получила национальное прокатное удостоверение. «Наша идея с самого начала заключалась в том, чтобы снять ленту на национальном материале, но трансформировать его так, чтобы он был интересен и российскому, и зарубежному зрителю. Для нас было важно найти федерального дистрибьютора. Сейчас уже есть интересные предложения. К нам, например, обратилась компания «Антиподы», это самый известный российский агент, который занимается продажами за рубеж, это и прокат, и телевидение. Они, например, прокатывают фильмы Кончаловского и Федорченко. «Антиподам» «Водяная» понравилась, и они ее берут. Мы заключили с ними договор. Кроме этого, фильм был презентован на Московском международном фестивале, он не был показан там полностью, но мы показали ролик и рассказали о ленте. «Антиподы» сделали презентацию ленты на Каннском фестивале. И российская премьера пройдет на «Окне в Европу», это второй, после «Кинотавра», по престижности фестиваль национального кино. «Водяная» идет в программе детского кино», — прокомментировал прокатную судьбу фильма Алексей Барыкин.

Когда пройдет премьера самого фильма, будут решать российские дистрибьюторы



В рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино будет презентация «Водяной», и зрители увидят фильм о фильме. Когда же пройдет премьера самого фильма, будут решать российские дистрибьюторы. Планируется, что она состоится сразу в нескольких городах.