Надмогильный камень в урочище Кала-Тау: древние загадки на западе Башкирии

Какую информацию оставили предки на средневековом памятнике Западного Приуралья?

В Чекмагушевском районе Башкортостана имеется Старокалмашевское городище. Рядом расположен бывший хутор помещика Веригина (его потомок, по некоторым утверждениям, был разработчиком аромата духов Chanel No5). Но особое внимание привлекает надмогильный камень с арабскими надписями. Уфимский историк и колумнист «Реального времени» Ильдар Габдрафиков в авторской колонке пытается прочитать информацию с этого памятника.

В урочище «города-горы»



Эпоха раннего средневековья — исключительно важный период в истории формирования этнического состава Западного Приуралья. Отдельные ее аспекты нашли отражение в ряде обобщающих работ по истории Башкортостана и в изданиях, посвященных непосредственно этому хронологическому периоду. Для решения этой проблемы исключительно большой научный интерес представляет Старокалмашевское городище, исследовавшееся на протяжении нескольких лет археологическими экспедициями.

Это уникальный памятник эпохи раннего средневековья, одно из наиболее изученных укрепленных поселений, археологически документирующий сложные процессы миграций и этнического взаимодействия древних народов региона. Обычно Старокалмашевское городище относят к караякуповской культуре (вторая половина VIII—IX веков). Находки характерных фрагментов керамики и вещей, а также стратиграфия оборонительных сооружений свидетельствуют, что городище функционировало со второй половины VIII до XIV веков.

Старокалмашевское городище расположено в урочище Кала-Тау («город-гора») на безымянном ручье, левом притоке реки Чекмагуш, левого притока реки Калмашка, в 2 км западнее от деревни Булгар Старокалмашевского сельсовета Чекмагушевского района Республики Башкортостан, на высоком мысу высотой 32 метра от уровня воды. Площадка городища представляет собой ровную плоскую возвышенность, поросшую чилигой. У подножья городища протекает небольшой ручей. Склоны очень круты и труднодоступны. С напольной стороны защищено валом и рвом. Длина площадки — 130 метров, ширина у вала — 50 метров. Общая площадь городища около 6500 кв. метров.

Площадка городища представляет собой ровную плоскую возвышенность, поросшую чилигой. Фото kartarf.ru

Помещичий хутор

Старокалмашевское городище впервые было упомянуто в работе Г.В. Вахрушева. Поскольку он использовал материалы своих предшественников, этот памятник был известен еще до революции. Свидетельством тому являются дошедшие до наших дней рассказы старожилов окрестных сел о судьбе руин городища. По их словам, раньше на вершине горы стояли руины старинной крепости, укрепленной каменной стеной. Когда эти земли оказались в руках русских помещиков, они использовали камни городища для строительства хозяйственных построек.

Старожилы села Старокалмашево рассказывают, что на месте слияния рек Чекмагуш и Калмаш, в километре ниже горы Кала-Тау, помещик Верегин (по другим описаниям Веригин, — прим. ред.) построил хутор. На хуторе руками крепостных крестьян и строителей он построил десятки дворов для скота (коровники, свинарники, конюшни) и амбары для хранения хлеба из камня, добытого с развалин крепости Кала-Тау.

Позднее информация о памятнике вошла в картотеку памятников археологии, составленную Б.А. Коишевским и опубликованную И.А. Талицкой: «Близ деревни [Старокалмашево], на горе Кала-Тау, находится городище с валом».

Уникальный камень

К XIV веку господствующей религией Золотой Орды становится ислам, окончательно вытеснивший языческие культы. В связи с этим вызывает большой интерес надмогильный камень 40-х годов XIV века, до сих пор датируемый 1442—1447 годами. В 1950 году чекмагушевский краевед Г.К. Воробьев рядом с Кала-Тау обнаружил надмогильный камень (надгробную плиту), который в настоящее время хранится в фондах Музея археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, а его копия имеется в краеведческом музее Чекмагушевского района.

В 1984 году журнал «Советская этнография» сообщал: «В первом этнографическом зале выставлен любопытный памятник, который как бы сочетает в себе культурные традиции двух эпох. Это каменная надмогильная плита, переданная школьным музеем села Чекмагушево Башкирской АССР. На камень нанесено множество знаков, большинство которых аналогично буквам древнетюркской рунической письменности. Значительно позже, в XIV веке, поверх этих знаков арабским письмом выполнена обычная эпитафия. Древний слой руноподобных знаков на плите указывает на глубокие корни культуры башкир в Азии».

В 1950 году чекмагушевский краевед Г.К. Воробьев рядом с Кала-Тау обнаружил надмогильный камень (надгробную плиту). Фото chekmagush-cbs.ru



Эта одна из самых ранних мусульманских надмогильных плит в Приуралье. Вся поверхность плиты покрыта знаками, составляющими, по мнению исследователей, древнетюркскую руническую надпись. Поверх нее в ХIV веке была выбита арабским шрифтом эпитафия в честь Кукляра, сына Буги. Этот памятник показал, что местное население края было знакомо с древнетюркской системой письма, которую сменили ислам и арабский алфавит. Два похожих надгробных камня ХIV в. были найдены и у деревни Мавлютово соседнего Кушнаренковского района. На основе анализа надписей на этих плитах казанский исследователь Г.В. Юсупов пришел к выводу, что употребление в тексте С и Ч (как и в современном татарском языке) вместо характерных для башкирского языка фонем «h» и «с» «по-видимому, восходит к булгарским временам, а не является только результатом позднего влияния казанско-татарского языка». Это позволяет говорить о преемственности средневекового населения Западного Приуралья с более ранними жителями края.

Как отметил С.Г. Кляшторный, изучивший этот памятник и написавший краткую справку к заметке Э.Ф. Ишбердина, на камень нанесено множество знаков, большинство которых аналогично буквам древнетюркской рунической письменности. С.Г. Кляшторный считает, что значительно позже, в XIV веке, поверх этих знаков арабским письмом была выполнена обычная эпитафия. Безусловно, могила была почитаема населением, проживающим в данном регионе. Камень-песчаник, правая часть отколота, нижняя часть, к сожалению, утеряна, возможно, осталась в земле. Параметры камня: высота 89 см, ширина 45—50 см, толщина 10—12 см, на лицевой и левой боковой части нанесены тамги, иногда и «наложены» друг на друга, что указывает, что тамги наносились в разное время. Арабский текст написан четко, красиво, несмотря на не полную сохранность (не сохранились нижние строки, 3-я и 7-я строки отколоты), она достаточно легко читается.

Казанский историк И.М. Миргалеев на 100 лет удревнил возраст изготовления надписи на камне. По его мнению, на нем указан 747 год хиджры, который соответствует 24.04.1346—12.04.1347 годам. Это период правления в Золотой Орде хана Джанибека, так называемый период расцвета Улуса Джучи.

Этот исследователь также предложил свой вариант чтения надписи, несколько отличающийся от транскрипции и перевода Э.Ф. Ишбердина:

Текст арабской графикой

اغوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ز الله ن

بوغا اوغلى كوكلار بلكسي

قوتلوغ مبارك بولسون

تاريخ يتى يوز قرق يتيدا

ننك اون اوجم

Транскрипция

1. Әгузе билләһи мин әш-шайтан-ир-раҗим

2. Бисмиллаһ-ир-Рахман-ир-Рахим

3. …з(?) Аллаһу н(?) к(г)(?)

4. Буга углы Күкләр билгесе

5. Кутлуг мөбәрәк булсун

6. Тарих йити йүз к(ы)р(ы)к йитидә

7. …(айы)ның ун өчендә…

Перевод

1. Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана

2. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

3. …Аллаху…

4. Надмогильный знак Кукляра, сына Буги

5. Пусть будет благословенным и чистым

6. По летоисчислению семьсот сорок седьмого (года)

7. …месяца тринадцатого (дня) …

Ильдар Габдрафиков