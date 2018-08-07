Следком по РТ: в приемной семье убитой девочки «систематически унижали» детей, соцработников подозревают в халатности

Новые подробности скандального убийства в приемной семье в Алексеевском районе обнародовал сегодня Следком. По версии следствия, за несколько дней до гибели 9-летней девочки ее приемный отец Роман Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Также девочка получила термические ожоги, обстоятельства получения которых еще устанавливаются.

За медицинской помощью в лечебные учреждения семья пострадавшей не обращалась.

В рамках выяснения причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении приемного ребенка, следствием установлено, что девочка проживала в приемной многодетной семье с 2015 года, где помимо нее воспитывались еще пять детей в возрасте от 7 до 18 лет, трое из которых находились под опекой и являлись родными братьями и сестрами погибшей.

Следствие располагает информацией о том, что дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей, выполняли работы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Григорьев», возглавляемом обвиняемым. Также следствием будет дана правовая оценка действиям матери в части применения насилия к детям, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

Кроме того, следственными органами СК России по Республике Татарстан в отношении неустановленных социальных работников, не осуществлявших должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье, возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время дети из указанной семьи изъяты и помещены в социальный приют. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

