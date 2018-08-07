В Татарстане возбуждено дело об убийстве 9-летней девочки, задержан приемный отец

По подозрению в убийстве приемной дочери вчера был задержан 40-летний житель Алексеевского района Татарстана. По предварительным данным, перед смертью девятилетняя девочка получила серьезные ожоги кипятком и была избита.

Факт возбуждения уголовного дела об убийстве ребенка «Реальному времени» подтвердили источники в правоохранительных органах.

Ранее в казанском суде гособвинение запросило условный срок за угрозу убийством для «воспитательницы с подушкой».