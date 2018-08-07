«Нефтехимику» пора рвать шаблоны. «Волки» идут на третий заход под руководством Назарова

Рассказываем, где хорошо, а где не очень у хоккейного Нижнекамска

Нижнекамский «Нефтехимик» подходит к сезону в полностью «реструктуризованном» виде. Назаров всерьез пересмотрел и укрепил состав, а костяк команды уже почувствовал свою силу в течение прошлого сезона. Тем удивительнее выглядят довольно не радужные прогнозы «инсайдеров» о закате нижнекамского хоккея. Спортивная редакция «Реального времени» оценивает состояние «волков» перед стартом Кубка президента Казахстана и за 3 недели до начала сезона и объясняет, какие положительные подвижки есть у команды Назарова, а где нижнекамцы пока «пожарят».

«Стая» в пути, несмотря на лающих собак

На прошлой неделе во время прямого эфира одного из федеральных каналов хоккейный журналист и инсайдер Алексей Шевченко буквально вскользь (больше он размышлял об уменьшении числа команд и соответственно мест работы для посредственных хоккеистов) дал свою оценку происходящему в нижнекамском хоккее и конкретно в «Нефтехимике». Особой реакции на это не последовало в силу того, что в Нижнекамске не настолько массовая и активная болельщицкая общественность, однако заявление на самом деле тревожное:

— Хоккею в Нижнекамске остался год, максимум два. «Нефтехимик» вовремя платит зарплаты, все вроде в порядке, но то, что происходит там. Мне кажется, что хоккей там реально последний год живет. Руководству просто уже все надоело, просто надоело, они «ужимаются» уже по всем фронтам. Огромное количество денег уходит на завод и, соответственно, на клуб. «Нефтехимику» в КХЛ осталось недолго.

На первый взгляд, такой «инсайд» должен бы заставить задуматься, что же имелось в виду под словами «то, что там происходит». Однако совершенно очевидно, что никакого доступа к информации о происходящем внутри нижнекамского клуба Шевченко не имеет и просто-напросто «болтнул» для набора личного хайпа.

По настоянию Назарова из коллектива были удалены самые дорогостоящие «нытики», в которых он явно разочаровался и увидел главную проблему провала в Кубке Гагарина



Достаточно окинуть взглядом историю выступлений «Нефтехимика» с момента создания Континентальной хоккейной лиги, чтобы понять, что Нижнекамск на хоккейной карте всерьез и надолго. Регулярные выходы в плей-офф тому свидетельство как и удачный ребрендинг, и работа с болельщиками, которая вернула народ на трибуны в прошлом сезоне. И все это на фоне немалых финансовых вливаний от генерального спонсора, приобретений далеко не последних в лиге хоккеистов и весьма именитых легионеров. Прошлогодняя «модернизация», затронувшая и действия хоккеистов на льду, привела к тому, что большую часть сезона команда шла в лидерах Восточной конференции. Вот только в плей-офф «матерости» не хватило, но и это дело наживное.

Уже в нынешнее межсезонье перестройка продолжилась. По настоянию Назарова из коллектива были удалены самые дорогостоящие «нытики», в которых он явно разочаровался и увидел главную проблему провала в Кубке Гагарина.

А во-вторых, фейковость «инсайда» Шевченко можно распознать по тому, что он говорит о городских властях, которым клуб якобы «надоел». Известно, что городской бюджет не имеет отношения к «Нефтехимику».

Финский легион пришелся ко двору

В межсезонье «волки» провели пока только два контрольных матча. Оба закончились в дополнительное время, что может говорить о том, что неуступчивый характер команды Назарова никуда не делся. И если на сборах в Финляндии «волки» в очень упорной борьбе уступили «Йокериту» — 3:4, то в матче с «Трактором» под напором «Нефтехимика» сдался уже их соперник. Причем татарстанская дружина провалила начало и уступала 0:2 до середины игры. Однако волевая победа показала, что обещание главного тренера «волков» об искоренении «нытиков» выполняется.

Уже сейчас проглядывают довольно четкие очертания того, во что будут играть «волки». Нет, это вовсе не агрессивная толкотня и борьба — напротив, судя по видеонарезке шайб в матче против «джокеров», нижнекамцы демонстрируют вполне себе кружевную игру с владением шайбы и последующим выводом нападающего на свободный «пятак». Сохранилась с прошлого года и хорошо отработанная под надзором Назарова игра «по периметру» в большинстве. Четкий розыгрыш и хождение шайбы по чужой зоне и «последний» щелчок от синей линии только за эту пару игр приносил плоды три раза.

В матче с «Трактором» под напором «Нефтехимика» сдался уже их соперник



Еще одна общая и радующая глаз особенность двух поединков — это высокая результативность финских новичков и остальных легионеров. В игре с «трактористами» решающие голы, принесшие победу, сотворили Микаэль Руохомаа и Йоонас Няттинен. В Финляндии в контрольном поединке с «Йокеритом» счет сравнивал тоже финский легион — шайбу забросил Юуусо Пуустинен с передач Андрея Сергеева и Руохомаа. А третий гол «волков» сотворил все тот же Няттинен при содействии Адама Полашека и Андрея Сергеева.

С другой стороны, назревает серьезная зависимость команды от одного (второго) звена. Ведь помимо финнов и Сергеева в составе «волков» лишь однажды отметился их капитан Эмиль Галимов из первого звена и Павел Здунов — из третьего.

В Нижнекамске никак не определятся с резервистами?

Судя по всему, костяк команды уже давно сформирован. Легионеры взамен опальных подобраны не просто добротные, но и, похоже, отлично вписывающиеся в игровые схемы Назарова. Вопрос в ближайшем резерве. Если отталкиваться от того, с какой скоростью молодежь «волков» отбывает в Самару в стан фарм-клуба нижнекамцев ЦСК ВВС, то, видимо, в Нижнекамске еще не до конца определились с теми, кто пригодится команде в сезоне.

Не получил пока твердого места в составе первой команды и защитник Тимур Фаткуллин, который покидал Казань как раз ради игрового времени. Вместе с остальной молодежью он пока катается в соседний регион. Впрочем, сам игрок смотрит в будущее с оптимизмом, и не только по поводу своей игры, но и с точки зрения «улучшения жилищных условий».

— Уже заметил, что «Нефтехимик» действует максимально агрессивно, на ворота, где-то в силовом стиле. «Ак Барс», наверное, находит свой успех в более позиционном и рациональном хоккее. Сравнить Назарова и Билялетдинова? Мне кажется, у них одинаковые установки. Задача для любого игрока обороны — не пожарить, действовать проще, не пропустить. Атака — это уже бонус. Как меня в новом клубе встретил Назаров? Андрей Викторович — требовательный и жесткий тренер. Но в то же время нашел пару теплых фраз. Сказал, что нужно пахать и цепляться за основной состав, все возможности мне, как и другим молодым игрокам, штабом будут созданы. Главный тренер поинтересовался, есть ли у меня квартира в Челябинске (Тимур родом оттуда, — прим. ред.). Я ответил, что нет. Тогда он сказал, что будет — но при правильной работе! Потом подтвердил это и в интервью. Задачи на новый сезон? Пахать и доказывать. Помогать клубу выходить в плей-офф. Если все у нас получится, решится и квартирный вопрос, — сказал защитник «Нефтехимика» изданию Russia-Hockey.

Но до плей-офф в составе «волков» Тимуру пока далеко. 3 августа «Нефтехимик» командировал в Самару девятерых молодых хоккеистов, в том числе и Фаткуллина, а также неплохо показавших себя в прошлом сезоне Марата Хайруллина и Рафаэля Бикмуллина. Однако уже через 2 дня их вернул. По такому же маршруту туда-сюда катаются и игроки ЦСК ВВС, среди которых «волки» пытались отыскать самородков, но отправили «материал» обратно. Вся эта суетливость и неуверенность в движениях отдает некой предсезонной паникой, когда в клубе не знают, кому же дать шанс, а кого «сослать».

Не самым мощным, но и не проходным стало подписание нападающего Алексея Михнова из «Автомобилиста». В Екатеринбурге его статистика такова: 24 очка (12+10, «+5») в 45 играх регулярного первенства (0+0, «-3») в трех матчах плей-офф.

Уже через день «Нефтехимик» стартует в первом полноценном предсезонном турнире — Кубке президента Казахстана, где и можно будет оценить команду Назарова по всем фронтам. Но, так или иначе, пора бы уже нижнекамцам разрывать старые шаблоны и забираться выше первого этапа плей-офф.