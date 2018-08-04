Опрос предпринимателей: в каком случае расширение бизнеса неизбежно

Если рекламное агентство находится в небольшом городе, таком как Казань, то масштабировать его не нужно. У нас развитая инфраструктура и расстояния небольшие. В рекламном бизнесе менеджеры сами выезжают в офис клиента, поэтому можно улучшить логистику, например, найти водителя. В этом случае менеджеры смогут быстрее передвигаться по городу. Если рассматривать Москву, то лучше выбрать основные направления по округам и там увеличить количество офисов.



Возможные риски при масштабировании: увод бизнеса в городе, в котором открылся офис. Менеджер может найти выход на рекламные площадки, увести клиентов и открыть свое направлении. Лучше как можно меньше рассказывать удаленному агентству о бизнесе, партнерах и масштабироваться только с точки зрения отдела продаж.

Для масштабирования можно использовать кол-центр, чтобы звонки из офиса продаж в других городах направлялись в головной офис. Специалист кол-центра может быть куратором менеджера из другого города, контролировать его. В обязанности менеджера кол-центра может входить прогон звонков по скоринговой модели и переключение на менеджера в головном офисе. В такой ситуации не обойтись без IP-телефонии и CRM-системы.

Когда я открывал представительства в Нижнем Новгороде и Уфе, столкнулся с проблемой поиска персонала. Приходилось самому выезжать в города, заменять недееспособных сотрудников. В итоге филиалы закрыл. Трудозатраты и финансовые расходы на содержание офисов были слишком высокими. Дешевле усилить отдел продаж в Казани и сгенерировать поток входящих звонков из других городов в головной офис. Выезжать на встречи с заказчиками из других городов не обязательно, можно все обсудить по скайпу. Это выгоднее, чем содержать филиалы в других городах.