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Orchestra 2.0: постмодернистский джаз от Антона Баронина

22:00, 02.08.2018

Видеосюжет о XII фестивале импровизационной музыки «JAZZ в Кремле»

Orchestra 2.0: постмодернистский джаз от Антона Баронина Фото: Олег Тихонов

Сегодня на Пушечном дворе казанского Кремля прошел третий концерт XII фестиваля импровизационной музыки Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле». На нем выступил ведущий джазовый пианист России Антон Баронин, представивший вместе с вокалистом Эмилем Гартом авторский Orchestra 2.0. На концерте побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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