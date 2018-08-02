Orchestra 2.0: постмодернистский джаз от Антона Баронина
Видеосюжет о XII фестивале импровизационной музыки «JAZZ в Кремле»
Сегодня на Пушечном дворе казанского Кремля прошел третий концерт XII фестиваля импровизационной музыки Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле». На нем выступил ведущий джазовый пианист России Антон Баронин, представивший вместе с вокалистом Эмилем Гартом авторский Orchestra 2.0. На концерте побывал видеокорреспондент «Реального времени».
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