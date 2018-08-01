Цирк дю Волей Спирика и рэпера Klima: как будет выглядеть «Зенит-Казань» без Леона

Если Алекно привезет еще пять трофеев, то точно сделает это в новом стиле

На минувшей неделе из отпуска вышли волейболисты казанского «Зенита». Клуб в последние годы приучил всех к победам на финише сезона и относительно спокойному поведению на трансферном рынке. В основном приобретались лишь игроки запаса. Владимир Алекно таких на итоговых пресс-конференциях характеризует обычно словами «здорово помог нам в тренировочном процессе, нареканий нет». Но это межсезонье для волейбольной Казани особенное. Спустя 4 года столицу Татарстана покидает Вильфредо Леон. О том, как изменится игра команды без феноменального кубинца — в материале «Реального времени».

Нгапет — не новый Леон

Нужно сразу расставить акценты. Новичок команды, 27-летний француз Эрвин Нгапет, безусловно, суперзвезда мирового волейбола. И от него в Казани будут с ходу ждать подвигов Вильфредо. Однако нового Леона мы не увидим точно. Даже если «Зенит» снова выдаст сезон с пятью трофеями, он сделает это в другом стиле.

Начнем с того, что это абсолютно разноплановые игроки на площадке. Кубинец физически одаренный игрок с феноменальным прыжком и игрой от Бога на высоких мячах. Француз — приверженец быстрой игры, заточенной на хорошее видение площадки и разноплановость ударов. Колотить, как из пушки, не будет Нгапет и на подачах. Эрвин в сборной и в итальянской «Модене» приучил соперников к сложной плотной тактической подаче, которую Леон практически никогда и не исполнял. Хотя в последнее время Нгапет все больше рисковал и подавал сильно, становился лучшим в своей команде в этом компоненте, но все равно, до лавров Леона ему здесь далековато. Кубинец на подаче свое брал силой, мощью и если уж попадал в площадку, то сопернику обычно только оставалось разводить руками: «Это Леон, тут ничего нельзя сделать». Зато Эрвин увереннее кубинца выглядит в таких важнейших компонентах, как прием и защита.

Нового Леона мы не увидим точно. Фото Максима Платонова



Другой важное различие Леона и Нгапета — это поведение вне игры. Вильфредо — правильный семейный парень-трудяга, который использует свой талант на полную катушку. Эрвин совсем не такой. В своей жизни он не раз удирал от полицейских, устраивал аварии и пьяные драки, от души бил кондуктора поезда Париж — Бордо (правда, позже был оправдан), был изгнан из сборной из-за вопросов дисциплины (французские СМИ писали, что он устраивал драку с главным тренером из-за небольшого количества игрового времени), а совсем недавно даже получил год тюрьмы условно и на такой же срок лишился водительских прав.

А чего только стоит его появление на чемпионате России в сезоне 2013/2014 в составе кемеровского «Кузбасса». Нгапет провел шесть довольно неплохих матчей в Суперлиге, а потом просто собрал вещи и, никого не предупредив, уехал из команды, которую тренировал его же отец — Эрик Нгапет. Папу, конечно, спустя пару матчей из клуба уволили, так как брали семейство французов в Кемерово именно в связке. Но, получается, что сын подставил своего отца. Плюс разорвал приличный контракт в районе полумиллиона евро в год. Официальной причины такого поступка названо так и не было, но в этом весь Нгапет. А еще Эрвин, как известно, читает рэп с 12 лет под псевдонимом Klima (дословно переводится как «кондиционер»). Приятели прозвали его так за непредсказуемость и крайнюю переменчивость настроения.

Таким образом, от Нгапета, особенно на первых порах, нужно ждать присущих ему эмоций и различных нестандартных игровых решений. Его удар спиной вперед (на видео) давно стал классическим волейбольным мемом.



Фактор Бутько

Пожалуй, даже важнее Нгапета в «Зените» без Леона, будет фигура связующего. Александр Бутько приехал в Казань зимой 2016 года и, как выяснилось позже, стал тем самым недостающим пазлом, которого «зенитовцам» не хватало для проведения такого убойного сезона, как прошлый. Бутько здорово провел все решающие матчи и эффективно своими передачами использовал такое космическое оружие как Андерсон — Леон — Михайлов. Все трое заточены под физически мощный волейбол, рассчитанный на высоту паса и силу удара. Недавно за такой силовой стиль сборную России немного покритиковал главный тренер сборной США Джон Спироу. Но и российская сборная в итоге выиграла Лигу наций, а «Зенит-Казань» выдал суперсезон в похожей игровой манере. Но если сборной перестраиваться на осеннем чемпионате мира будет незачем, то вот казанский клуб теперь будет играть по-другому.

Бутько нужно будет привыкнуть к манере игры Нгапета, который любит низкие быстрые передачи, а Нгапету — к игре Бутько, который к своим 32 годам уже сформировался как связующий, здорово выполняющий высокие передачи. Учитывая, что физические данные Нгапета объективно не дотягивают до данных Леона (такого прыжка как у кубинца, мы точно не увидим), к его сильным сторонам в быстрой комбинационной игре придется перестраиваться именно Бутько. А, учитывая, что оба игрока вернутся из расположения своих сборных после чемпионата мира только в октябре, на сыгранность будет не так уж и много времени. Поэтому следующий сезон в карьере Александра станет одним из самых интересных и насыщенных, и очень любопытно будет наблюдать за становлением команды без Леона, с обновленным стилем игры, но со старым связующим.

Спиридонов и Андерсон как двигатели прогресса

Мэттью Андерсон и Алексей Спиридонов выступают на одной позиции, но будут играть разные роли в команде. Американец в регулярных сезонах может выдать немало откровенно слабых матчей, но уже давно Мэтт приучил к тому, что в важных встречах он максимально полезен и на него можно положиться. Статус второго легионера команды он отрабатывает по полной и если вдруг у Нгапета что-то пойдет не так, то Андерсон способен стать настоящим лидером в любой момент. Хотя тут можно поспорить — ведь он в команде с 2012 года и свое место в стартовом составе уже давно завоевал по праву. А вот как раз новичку Нгапету еще предстоит реализовывать все выданные авансы.

Статус второго легионера команды он отрабатывает по полной и если вдруг у Нгапета что-то пойдет не так, то Андерсон способен стать настоящим лидером в любой момент



Да, в старте «Зенита» в оптимальном составе, мы почти наверняка увидим связку доигровщиков Нгапет — Андерсон, но как же здорово тренерскому штабу казанцев иметь в обойме на этой позиции еще и Алексея Спиридонова. Напомним, что из Казани он уехал в 2016 году в Красноярск с формулировкой «хочу играть, а не сидеть в запасе». Владимир Алекно такой порыв игрока только поприветствовал и уже в следующем сезоне в составе «Енисея» «Спирик» показал высокий уровень и по праву вошел в топ-5 игроков чемпионата на своей позиции. Правда, уже следующий сезон у Алексея вышел скомканным. В общем-то, как и у всей его команды, которая даже не попала в плей-офф. Но теперь он снова в Казани, он здорово мотивирован и вполне способен с ходу зажечь и отвоевать место в стартовом составе. Благо, все шансы у него на это будут — клубный сезон он начнет в сентябре, раньше Нгапета и Андерсона, которые еще будут на чемпионате мира в своих сборных.

А ведь наверняка уже осенью будут матчи, когда мы одновременно увидим на площадке и Спирика, и рэпера Klima. Как уживутся в одной команде такие эмоциональные парни как Спиридонов и Нгапет — еще одна интрига сезона. Но потенциально это выглядит не хуже представлений легендарных Цирк дю Солей. Волейбольный цирк в хорошем смысле слова будет тот еще.

Вербов и Михайлов подстрахуют

А чтобы эмоции не перехлестывали через край, нужна будет подстраховка от опытных и проверенных временем и игрой людей. Максим Михайлов сейчас без вариантов — лучший диагональный мира. Вербов по-прежнему — один из лучших либеро мирового волейбола. Так кому как не им помогать осваиваться в команде новичкам и решать высокие задачи с любым стилем игры.

Вербов надежно цементирует прием и страхует в защите, а Михайлов вырос настолько в разнопланового игрока, что способен как быть игроком-пулеметом, бесперерывно набирающим очки в атаке, так и страховщиком хоть в защите, хоть на блоке. Возможно, чуть большего, хотелось бы видеть от Максима на подаче (по набранным очкам в этом компоненте, он — четвертый в Суперлиге).

Михайлов вырос настолько в разнопланового игрока, что способен как быть игроком-пулемётом, бесперерывно набирающим очки в атаке, так и страховщиком хоть в защите, хоть на блоке. Фото Максима Платонова

Мотивация Алекно

«Самое сложное в новом сезоне — мотивация». Такую фразу произнес Владимир Алекно на итоговой майской пресс-конференции и привел в пример как раз Вербова и Михайлова. Алекно тут же пояснил, что «стать чемпионом» — это давно уже не мотивация для казанских игроков. Это как само собой разумеющееся. Вот «быть всегда сильными» — это была мотивация нескольких последних сезонов. И если она останется на прошлогоднем уровне у опытных игроков, то проблем возникнуть не должно. Хотя, как подметил Владимир Романович, в последние годы с мотивацией в отдельных матчах как раз были большие проблемы.

Но после прошлогоднего мегатриумфа любопытно еще, как вопрос с мотивацией решит сам Алекно. В прошлом сезоне, например, дополнительно не давал расслабляться «Газпром» и его новое детище — питерский «Зенит», с ходу ставший серебряным призером чемпионата. В предстоящем году, понятное дело, с тренерской точки зрения у Алекно будет очень интересный отрезок — перестройка игры после ухода Леона займет немало времени. Но интересно так же, как результаты нового сезона повлияют на будущее волейбола в Татарстане в целом. Ведь не секрет, что одна из немногих претензий к казанскому «Зениту» — это отсутствие местных воспитанников в стартовом составе, да и, вообще, их минимальная значимость в успехах команды. Так в предстоящем сезоне четвертым доигровщиком основного состава станет 22-летний Андрей Сурмачевский. Он родился в Рыбинске Ярославской области, но прошел путь от молодежной команды «Зенит-УОР» до «Академии», представляющей Казань в Высшей лиге А. Теперь точно получит шанс проявить себя в матчах Кубка России и в тренировочном процессе основной команды.

Когда-то Алекно сказал горькую фразу про центрального блокирующего Ивана Демакова: «Пожалуй, я его передержал в запасе». В этом году Владимир Романович отметит свое десятилетие работы в Казани и наверняка не против задержаться в столице Татарстана еще минимум на столько же. Интересно, станет ли еще одной его мотивацией доведение местных воспитанников до игроков мирового уровня?