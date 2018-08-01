«Уфе» надо искать нового пенальтиста, «Анжи» — финансирование, а Смолову пора уезжать из страны

Итоги первого тура российской Премьер-лиги

В России наконец-то стартовал чемпионат страны по футболу. После успехов сборной на мировом первенстве болельщицкая эйфория уже почти успела сойти на нет. Поддержать интерес к футболу в нашей стране могла лишь яркая составляющая первого тура Премьер-лиги, и она в полной мере оправдала эти ожидания. О самых интересных событиях старта чемпионата — в материале «Реального времени».

Первый сейв с пенальти в сезоне

В этом туре состоялся первый вратарский сейв с 11-метровой отметки, автором которого стал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. Бразилец с российским паспортом до последнего следил за движениями бьющего и с видимой легкостью отразил удар. Сейв был бы банален, если бы не состоялся на четвертой добавленной арбитром минуте, а на кону не стояли первые очки команды в чемпионате. Любопытен и послематчевый комментарий Гилерме о своем спасении:

«Что касается пенальти, мы с тренером вратарей Зауром Хаповым перед каждым матчем изучаем, кто и как бьет пенальти. Перед ударом Игбуна Заур подбежал к воротам и посоветовал прыгать влево. Это наша работа, которую мы сделали хорошо», — сказал Гилерме.

И, по всей видимости, голкипер не лукавит, а тренер по работе с вратарями Заур Хапов показал отличную подготовку к матчу. «Реальное время» провело свое исследование по ударам Сильвестра Игбуна с пенальти и оказалось, что подобный прыжок влево вратаря от себя, действительно, просчитывался заранее до игры. Несмотря на то, что «Уфа» в прошлом сезоне ни разу не пробила с «точки», фантазия Слая в предыдущие годы на этом футбольном элементе просто хромала.

За последние 6 лет Игбун реализовал 8 пенальти, после 6 из которых мяч влетал вправо от игрока, а в еще двух оказывался в сетке ворот по центру. Причем такое происходило не только в Уфе, но еще и в пору игры нигерийца в «Мидтьюланде». Таким образом, прыжок Гилерме влево от себя с очень большой вероятностью должен был стать успешным, что в итоге и произошло.

В этом туре состоялся первый вратарский сейв с 11-метровой отметки, автором которого стал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. Фото fclm.ru



«Енисей» начал с поражения

Красноярский клуб в отличие от трех других новичков лиги является самым настоящим дебютантом высшего дивизиона российского футбола. «Енисей» давно находится на устах болельщиков, но доселе упоминаний достойна была лишь ее пресс-служба, радовавшая всех нас своей экстраординарной работой. Теперь же клуб добился выхода в Премьер-лигу и подарил красноярским поклонникам игры большой футбол. Случилось это прямо накануне зимней Универсиады, что наверняка поможет популяризации спорта в целом в регионе. Правда, начинать красноярцам пришлось в Тюмени, родной стадион пока не готов принимать матчи такого уровня.

Любопытно, что «Енисей» экзаменовал не чемпион, а питерский «Зенит». По всем традициям новичков Премьер-лиги принято «подставлять» в первом туре под медалистов предыдущего сезона. Так, например, ЦСКА сыграл с «Крыльями», «Спартак» проверил на готовность «Оренбург», а вот «Енисею» почему-то попался «Зенит», замкнувший в сезоне 2017/18 первую пятерку. На этот счет очень возмущался тренер «Локомотива» Юрий Семин, ведь чемпиону пришлось начинать сезон с «Уфой» — на минуточку, участником от России в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Как бы там ни было, в Тюмени был собран аншлаг, а сам «Енисей» едва не набрал первые в своей истории очки. «Зенит» от ничейного счета вновь спас Далер Кузяев, который, как в прошлом году, вышел на замену и перевернул ход встречи. Вначале полузащитник принял непосредственное участие в забитом мяче Артема Дзюбы, а потом и сам вогнал красавец-гол в ворота Давида Юрченко. Отметим, что в стартовом составе хозяев поля оказалось сразу девять новичков, большая часть из которых представляют пострадавшие от расформирования «Амкара» и «Тосно» игроки.

Смолова освистали в Казани. Ему пора уезжать из России

В воскресенье в столице Татарстана ожидался матч тура. По результату и окружавшим игру событиям ожидания болельщиков были оправданы в полной мере. Особую «поддержку» от казанцев получил Федор Смолов, которого освистывали при каждом касании мяча. В результате нападающий выглядел растерянным, а после забитого гола отдал голевую передачу на Сердара Азмуна, чем подвел свою команду и помог «Рубину» стартовать в сезоне с победы. Все это, безусловно, может окончательно добить Федора, на которого после провала на чемпионате мира свалилось очень много критики. Такое развитие событий между тем должно ускорить процесс расставания Смолова с российской Премьер-лигой, что пойдет на пользу не только самому футболисту, но и всему нашему футболу.

Особую «поддержку» от казанцев получил Федор Смолов, которого освистывали при каждом касании мяча. Фото rubin-kazan.ru

Правда, стоимость форварда сейчас ниже некуда. К тому же вряд ли остались желающие связать свою команду с Федором, который, как выяснилось, слишком легко выключается из игры. В подобной ситуации совсем недавно был Сердар Азмун, но у иранца в отличие от Смолова под рукой оказался жесткий Бердыев, знающий подход к нападающему. Яркая игра «рубиновца» подсказывает, что в Казани рассчитывают на скорую продажу игрока и уже сейчас работают над поднятием стоимости актива. Дубль в ворота Крицюка, безусловно, добавит вистов Азмуну, но для закрепления успеха нужно добавить еще несколько мячей. Тогда ситуация с иранцем вполне может повторить историю с Жонатасом, который в прошлом сезоне был продан прямо на флажке трансферного окна.

«Анжи» выиграл, но может сняться с чемпионата

Заменивший пермский клуб в Премьер-лиге, махачкалинский «Анжи» испытывает примерно те же проблемы, что и коллеги из «Амкара». Дагестанцы могли и вовсе не прилететь на первый выездной матч, но в последний момент смогли найти возможность заказать билеты на самолет. Финансовые проблемы махачкалинцев настолько остры, что даже само руководство клуба их не скрывает. На днях положение «Анжи» усугубило Министерство спорта Дагестана, куда за помощью обращались махачкалинцы. Там отказались выделить футбольному клубу транш в размере 297 млн рублей, на что руководство команды пригрозило снятием с чемпионата.

Подобная реакция со стороны «Анжи» хоть и удивительная, но понятная, если разбираться в ситуации. Дело в том, что когда возник вопрос о вхождении в состав участников Премьер-лиги вместо расформированного «Амкара», местные власти пообещали поддержку, в том числе и финансового характера. Теперь же, когда проблема достигла апогея, чиновники решили отвернуться от команды. Понятно, что один лишь президент клуба Осман Кадиев не способен вытянуть все расходы, поэтому без помощи властей Дагестана «Анжи» действительно может сняться с чемпионата России. Причем произойти это может уже после второго тура, после игры с «Уфой».

Между тем махачкалинцы продолжают усиливать свой состав. Удивительно, но несмотря на заявления руководства клуба, запрет на регистрацию новых игроков и стоящий перед «Анжи» вопрос о снятии с чемпионата, туда все равно приезжают новые футболисты. Один из них — Иван Новосельцев, некогда игрок сборной, который, видимо, решил приехать с экскурсией по Дагестану, ведь иных причин приезжать в расположение махачкалинцев сейчас просто нет. Единственным светлым пятном во всей этой ситуации для болельщиков явилась победа их любимцев над «Уралом», добытая к тому же в гостях.

Единственным светлым пятном во всей этой ситуации для болельщиков явилась победа их любимцев над «Уралом». Фото fc-anji.ru

Обновленный ЦСКА симпатичней «Крыльев»

Последний раз «Крылья Советов» одерживали домашнюю победу над ЦСКА еще в далеком 2007 году. Тогда успех был следствием огромной поддержки самарских болельщиков, которые заполнили стадион «Металлург» под завязку. Сейчас в распоряжении у «Крыльев» был куда большей вместительности арена, но даже ревущий 40-тысячник не сумел помочь подопечным Тихонова забить хотя был один гол. Самарская команда пока что слишком сырая, чтобы рассчитывать на подобные подвиги против топовых коллективов Премьер-лиги.

Впрочем, нынешний ЦСКА также далек от своих прошлых составов. Уход братьев Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Натхо, Ахмеда Мусы и Головина серьезно подкосил ростер армейцев. Перед игрой с «Крыльями» в этот список потерь добавился травмированный Дзагоев и уехавший обратно в Бразилию Витиньо. В такой ситуации честь и хвала Гончаренко: тренер ЦСКА не растерялся, а просто продолжил делать свою работу. В результате трансферных пертурбаций, состав армейцев за одно лето превратился из самой старой в наиболее молодую по возрасту. Теперь главным старожилом клуба является Акинфеев.

Сама игра не изобиловала какими-то яркими событиями, но отметить пару вещей все же стоит. Во-первых, ЦСКА остался прежним по схеме игры и все так же продолжает играть с позиции силы. «Крылья» упорно сражались за каждый мяч, а в конце вполне могли забить победный гол, однако это не тот случай, когда самарцы могут жалеть о ничейном счете. Такой подход к происходящему от армейцев выглядит привлекательно, и за командой обязательно стоит последить повнимательней.

ЦСКА остался прежним по схеме игры и все также продолжает играть с позиции силы. Фото vk.com/pfc_cska

Карпин намерен бороться за чемпионство

«Ростов» также стартовал с победы и получилась она феерической. Ростовчане заждались начала сезона и раскупили до 90% выставленных на продажу билетов. Проплешины на трибунах могут ввести в заблуждение, однако стоит помнить, что открыты были лишь 29 тысяч мест. Впрочем, поддержка у «Ростова» все равно была топовой, болельщики гнали своих вплоть до финального свистка арбитра.

Этот самый судья, кстати, и стал одним из героев матча. Представить то, что в игре с «Ахматом» и «Ростовом» арбитр пересмотрит свое решение относительно желтой в сторону красной можно, но только в том случае, если санкции эти коснулись ростовчан. Однако Сухой поступил иначе и наказал игрока гостей Семенова. Защитник откровенно свалил убегающего один на один с вратарем Ионова, арбитр игру остановил и почему-то показал лишь желтую. Футболисты «Ростова» были недовольны этим решением, и после раздумий судья переквалифицировал желтую карточку в красную. Таким образом, день для Семенова получился очень событийным, днем его вместе со сборной чествовали в Кремле у Путина, а вечером раньше других своих одноклубников он отправился в раздевалку.

Победа над «Ахматом» изрядно повеселила главного тренера ростовчан. Сразу после игры Валерий Карпин, отвечая на вопросы журналистов, рискнул дать прогноз относительно шансов команды на нынешний сезон. Так, по словам тренера, «Ростов» намерен побороться за чемпионство, и отступать от своей цели они не станут.

«Те игроки, что есть, меня устраивают, но любой тренер в мире хочет усиления. Уверен, что задачу на сезон можно решить и с текущим составом», — сказал Карпин. На вопрос о том, какую задачу перед командой поставило руководство, специалист ответил: «Задача — выиграть чемпионат».

По словам Карпина, «Ростов» намерен побороться за чемпионство, и отступать от своей цели они не станут. Фото fc-rostov.ru

Псих тура: Тетте из «Динамо»



Безоговорочный кандидат на звание самого глупого удаления в сезоне. Умудриться заработать прямую красную карточку уже на 7-й минуте первого тайма дебютного матча в чемпионате — это еще надо постараться. Интересно, что с таким ранним удалением Тетте даже не стал рекордсменом лиги по «скорострельности». Несколько лет назад более успешным в этом деле стал игрок «Ростова» Гутьеррес, придумавший себе отдых уже на 4-й минуте матча. Помимо всего, Тетте теперь ждут санкции не только от РПЛ, но и от клуба, который намерен оштрафовать «психа».