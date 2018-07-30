«Нижнекамскнефтехим» отмечает юбилей завода БК: наращивание мощностей, переход на автоматику и новые контракты

Фото: Олег Тихонов

В июле заводу бутилового каучука «Нижнекамскнефтехима» исполняется 45 лет. Последние годы предприятие является одним из крупнейших мировых производителей БК. Почему сейчас все сложнее оставаться в числе лидеров, какие страны влияют на рынок каучуков и на какую продукцию делают ставку на заводе, в интервью «Реальному времени» рассказал директор завода бутилового каучука «Нижнекамскнефтехима» Ирек Аглямов.

«Внедрили систему отбраковки крошки каучука по цвету, это совместное ноу-хау с отечественной фирмой»

— В этом году завод празднует 45-летие. Скажите, пожалуйста, с какими результатами подходите к этой дате?

— В прошлом году мы завершили программу по увеличению мощности завода и сегодня разрабатываем новую программу по увеличению доли галобутиловых каучуков в общем выпуске продукции. Тенденция такова, что все большим спросом пользуются галобутиловые каучуки, которые применяются в производстве бескамерных шин. Поэтому в 2004 году мы запустили производство ГБК, и в прошлом году нам удалось достичь максимального выпуска галобутиловых каучуков.

В последние годы большое внимание мы уделяли повышению качества товарной продукции, улучшению условий труда. Для этого были смонтированы автоматические системы укладки брикетов: раньше 30-килограммовые брикеты вручную укладывали комплектовщики, сейчас это выполняют три роботоукладчика. В прошлом году на производстве высококонцентрированного изобутилена полностью обновили систему управления технологическим процессом на более современную микропроцессорную технику. Продолжаем заниматься автоматизацией цеха выделения каучука. Внедрили систему отбраковки крошки каучука по цвету, это совместное ноу-хау с одной фирмой.

— Расскажите немного подробнее про это нововведение.

— В процессе сушки галобутиловых каучуков крошка полимера имеет свойство налипать на конструкции сушилки и под действием температуры меняет цвет. Через какое-то время данный полимер может попасть в поток крошки и далее — в готовую продукцию. На свойство резиновых смесей это не влияет, но потребители хотят видеть брикеты однородного цвета. Мы установили систему, которая такую крошку отбраковывает, и брикеты получаются однородными. Мы обращались к зарубежным производителям, которые изготавливали подобные системы. Они запросили огромную сумму. Мы сделали свою систему, которая дешевле и при этом хорошо справляется с задачей.

В прошлом году на НКНХ завершили программу по увеличению мощности завода БК и сейчас разрабатывают программу по увеличению доли галобутиловых каучуков в общем выпуске продукции.



Китайские компании очень активно выходят на рынок бутиловых каучуков

— Хочется немного вернуться к истории. С чем было связано решение начать производство собственного бутилового каучука в СССР?

— В СССР с закупками по импорту было непросто, бутиловый каучук был очень дорогим и дефицитным продуктом. В 60-е годы его выпускала канадская фирма. Наши производители просили у них технологию, но они отказали. В связи с этим технологию всех процессов разрабатывали отечественные ученые из НИИМСК (г. Ярославль). Бутиловый каучук был стратегическим продуктом, это каучук специального назначения. Он имеет ряд свойств, такие как газонепроницаемость, которая отличает его от каучуков общего назначения, поэтому его ниша для использования — это камеры. На химкомбинате первый бутилкаучук был получен 28 июля 1973 года. На тот момент в мире было всего два изготовителя — канадцы и американцы, поэтому бутиловый каучук был дефицитом на рынке. Благодаря этому наш БК сразу шагнул за границу, и до сих пор 90% продукции у нас экспортируется.

— Сегодня вы в тройке мировых лидеров по производству бутилового каучука. Насколько сложно в ней удерживаться?

— Рынок в последнее время непростой. Раньше бутиловый каучук был дефицитом и был представлен двумя производителями данного продукта. После компаний Exxon и Lanxess мы стали третьими производителями бутилового каучука, но сейчас ситуация меняется. Бутиловый каучук востребован, поэтому многие фирмы пытаются его производить. Активно на рынок выходят китайские компании, которые сегодня выпускают бутиловые и галобутиловые каучуки. Поэтому сейчас, как никогда остро, стоит вопрос по стабильности и качеству продукции. Потребители обращают внимание на все, включая внешний вид.

Сегодня НКНХ входит в тройку мировых лидеров по производству бутилового каучука.



— Чем ваши каучуки отличаются от продукции конкурентов?

— Ассортимент у нас и наших конкурентов одинаковый, но наши каучуки имеют несколько другой комплекс свойств. Первое время потребители обращали внимание на эти отличия, но потом быстро поняли преимущества нашего каучука. У нас очень мало низкомолекулярной фракции в полимере, которая облегчает переработку, но при этом снижает его газонепроницаемость. То есть при одной и той же толщине гермослоя газонепроницаемость нашего каучука выше. При этом есть возможность снизить толщину гермослоя, а, следовательно, чтобы получить один и тот же комплекс свойств, нашего каучука нужно меньше, что выгоднее с точки зрения расходных норм.

«По большому счету мы сейчас сотрудничаем со многими продуцентами шин из первой двадцатки»

— 90% каучуков вы экспортируете. Правильно понимаю, что все они направляются пятерке шинных компаний-гигантов?

— Компании, которые входят в пятерку крупных шинных производителей, много лет являются лидерами на мировом рынке, но им на пятки наступают азиатские компании. Например, два крупных индийских производителя в мировом рейтинге по выпуску продукции каждый год приближаются к первой пятерке. Мы всегда гордились, что работаем с первой пятеркой шинных гигантов, а сейчас работаем с большинством крупных компаний мира. Азиатские компании активно увеличивают количество заводов и расширяют рынки. По большому счету мы сейчас сотрудничаем со многими продуцентами шин из первой двадцатки. Так или иначе все они используют нашу продукцию.

— Почему вы начали выпуск пищевого каучука?

— В свое время и американская, и канадская компании выпускали пищевой каучук, но потом остался только один производитель. Тогда потребители пищевого каучука вышли на нас и попросили нас стать поставщиком. Мы столкнулись с большой сложностью: пищевой каучук используют как связующую основу для жевательной резинки, и каучук для шинной промышленности на него не похож. Чтобы выйти на рынок пищевого каучука, была проведена колоссальная работа по модернизации оборудования, отработке специальных технологий, подготовке персонала. Мы прошли много согласований надзорных органов и длительную сертификацию, в сумме это заняло 3—4 года. Но сейчас мы с гордостью можем сказать, что являемся изготовителем пищевого каучука и при появлении заказов его производим.

— Это заняло очень много времени, при этом на долю пищевого каучука у НКНХ приходятся небольшие объемы. Для чего это было нужно?

— Сейчас на рынке много изготовителей, и чтобы прочно на нем удерживаться, компания должна показывать технологичность и способность выпускать такие премиальные продукты.

На заводе активно переходят на автоматику: раньше 30-килограммовые брикеты вручную укладывали комплектовщики, сейчас это выполняют три роботоукладчика.

— В начале разговора вы затронули тему автоматизации. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что делается в этом направлении.

— Завод работает с 1973 года, и понятно, что в те годы были другие требования и было очень много физического труда, но сейчас мы активно уходим от ручного труда. К примеру, используем в качестве стабилизатора продукт, который раньше завозили бочками и за сутки аппаратчики сливали специальным ручным насосом десятки тонн. В прошлом году мы построили узел: теперь приходит бойлер, и раз в несколько дней мы в автоматическом режиме сливаем этот продукт в расходные емкости.

Переход на автоматику сказался и на качестве продукции. Раньше, когда брикеты каучука укладывали люди, иногда рвалась упаковочная пленка. Раньше упаковочная пленка была полиэтиленовой, но потом потребителю понадобилась более тонкая пленка, которая легко перерабатывается. Естественно, чем тоньше пленка, тем больше вероятность разрывов, поэтому без роботов было не обойтись. Машины укладывают брикеты каучука очень точно и аккуратно, поэтому когда на них перешли, то проблема сразу ушла.

— Через пять лет завод отметит полувековой юбилей. Какие цели ставите?

— Одна из наших главных задач — выпуск бутилового и галобутилового каучука высокого качества, для чего, соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование производственных процессов. Выше я сказал, что производим замену систем управления на более современную микропроцессорную технику, что выведет на более высокий уровень в регулировании процессов. Заводу исполняется 45 лет, и хочу сказать, что на любом производстве главное — это люди. У нас сложился очень хороший коллектив, были хорошие учителя. Сейчас происходит смена поколений, приходит молодежь, средний возраст коллектива приближается к 37 годам. Очень много трудовых династий, и важно, что дети приходят на смену родителям, потому что это наш золотой фонд. В связи с 45-летием производства особенно хотел бы поблагодарить ветеранов! Большое спасибо за то, что они столько сделали по освоению сложного продукта! Спасибо всем службам ПАО «Нижнекамскнефтехим», совместно с которыми коллектив завода выполняет все задачи, которые ставят наше руководство и потребители.