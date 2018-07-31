Такие разные нули: оптимистичная трагедия перед выездом в Словению

«Уфа» прошла проверку чемпионом РПЛ и даже чуть не одолела «Локомотив»

Не успело пройти стартовое волнение «Уфы» от дебютного матча Лиги Европы против «Домжале» (0:0), как подоспело новое испытание в начале 5-го юбилейного сезона — битва против действующего чемпиона — «Локомотива». Это самый статусный соперник с конца мая. Как закончилось это противостояние с укомплектованным «клубом железнодорожников» ветерана Юрия Семина и почему нулевая ничья с «Локомотивом» внушает оптимизм перед гостевой встречей с «Домжале» — в материале «Реального времени».



Следы межсезонья

Что касается межсезонья, то подопечные Юрия Семина провели пять контрольных встреч, из которых сумели выиграть лишь одну. «Уфа» недалеко ушла от этого показателя, который мало что из показывает из истины. Она выиграла две игры «на флажке» — 3:2 и 2:1, один тайм сыграла вничью с немцами и пять раз проиграла.

«Локомотив» взял в аренду полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка и форварда «Урала» Игоря Портнягина, а также приобрел бывшего защитника «Амкара» Брайна Идову и нападающего Рифата Жемалетдинова. В свою очередь, клуб расстался с Аланом Касаевым и Неманьей Пейчиновичем.

«Уфа» отдала дирижера атак Дмитрия Стоцкого в «Краснодар» и взяла на воспитание очередное дарование — защитника Данила Кругового из системы питерского «Зенита». Усилиться «горожанам» не получилось, Сейдахмет «на реабилитации» (даже в заявку на сезон не включен), опять с травмами Ванек, Сысуев и Кротов.

В нападении у «Уфы» — один полуживой Фатай, многожильный Слай, ну и те, «у кого получится» — Обляков, Пауревич, кто-то из поймавших вдохновение защитников

Расклад перед битвой в тяжелый понедельник

То есть в нападении у «Уфы» — один полуживой Фатай, многожильный Слай, ну и те, «у кого получится» — Обляков, Пауревич, кто-то из поймавших вдохновение защитников. Москвичи же привезли в Уфу боевой состав, за исключением самого дорогого своего Крыховяка.

Впрочем, с «Локо» в открытую, наверняка, и не собирались играть, поэтому, действуя от обороны, можно и поймать свой шанс. Хотя это случалось не часто, а на «Нефтянике» и то всего лишь раз — в прошлом году Слай принес победу 1:0. Всего же «Локомотив» и «Уфа» провели между собой 10 матчей — пять раз победу праздновали «железнодорожники», дважды была зафиксирована ничья и трижды выигрывали уфимцы, разница мячей — 3:8.

Вместо разминки

«Локомотив» в ранге чемпиона и «Уфа» в статусе команды «еврозоны» сезон начали с официальных матчей в разных по значимости турнирах (если Суперкубок вообще можно назвать таковым). Оба оппонента играли с соперниками, которых, если бы не «катавасия с Кубком России», быть не должно. ЦСКА стал спаррингом «железнодорожников» в Суперкубке России вместо опять же умершего «Тосно» или не тянущего на эту роль финалиста кубка, курского «Авангарда». «Уфа» стартовала в Лиге Европы с настырным и неуступчивым словенским «Домжале», который и хитростью, и трудолюбием намерен убрать с дороги фартовый коллектив из России.

В итоге, «Локо», набегавшись 120 минут, трофей отдал команде экс-тренера «Уфы» Виктора Ганчаренко — 0:1, а «горожане», откатав те же нули в основное время, с шансами 50 на 50 едут в Словению уже через пару дней после матча с чемпионом. «Мне только непонятно, почему «Локомотив» в который раз играет через два дня первый матч чемпионата? Кто мне объяснит? Может, вы, журналисты? Это же стрессовая ситуация для футболиста! Как можно играть через два дня? — недоумевал наставник «Локомотива» Юрий Семин после матча за Суперкубок с ЦСКА.

Слай на 21-й минуте, убрав на замахе защитника, бил в ближний угол гостей, хотя в дальний было бы перспективнее и опаснее



Совсем другое настроение

Обляков в центре и два нигерийских нападающих Слай и Фатай по краям были отправлены в нападение. Сухов вышел на фланг защиты Живоглядова. В остальном — без сюрпризов. У Сухова не получилась подача уже на первой минуте — Обляков сбросил ему мяч на ход. Сразу бросилось в глаза, что хозяева начали активнее, чем в предыдущей встрече с «Домжале». Хороший момент имел Йокич на исходе 5-й минуты, но пробил точно во вратаря Гилерме. Его визави Беленов мяча, по сути, не касался в эти стартовые минуты.

«Локомотив» ответил на 15-й минуте штрафным и даже забил, но сразу несколько человек оказались в офсайдной ловушке «горожан», хотя автор гола Эдер там отсутствовал (как пока и система VAR, которая могла подкорректировать судьбу матча). Но это было знаком, что мастера могут наказать в любой момент.

«Сложно сказать: приобрели или потеряли два. Я с прошлого года говорю: добавляйте новые технологии. Если бы был просмотр, судья на секунду бы отвлекся, посмотрел, и гол бы засчитали. Он был чистым», — жаловался на арбитров наставник «Локо» Юрий Семин после игры



Тем временем, Слай на 21-й минуте, убрав на замахе защитника, бил в ближний угол гостей, хотя в дальний было бы перспективнее и опаснее. В целом игра с «Уфой» была веселее, чем со словенцами, раздражитель все таки — российский чемпион.

А после 25-й минуты «Локо» переключил скорости, и тут же два раза блеснул мастерством башкирский вратарь Беленов, «вытаскивая» коварные мячи из правого нижнего угла ворот. Но удар в упор головой все того же Слая и перспективный штрафной Облякова на 33-й минуте добавили баллов активности хозяевам поля. За первый тайм «Уфе» смело можно было поставить четверку с плюсом.

За первый тайм «Уфе» смело можно было поставить четверку с плюсом

Жаркий второй тайм с горячей концовкой

С началом второго тайма гости активизировались, попытавшись поймать осмелевших хозяев. Но оборона «горожан» вышла из раздевалки во всеоружии. Впрочем, и уфимцы не собирались прижиматься к своим воротам. Игра смотрелась, чувствовался нерв. Спустя час игры нигерийская связка Фатай и Слай еще больше добавили жару, но бразилец Гилерме показывал в воротах «Локо» все свое мастерство.

В середине тайма наставник «Локо» Семин решил добавить мощи и настроения Алексею Миранчуку — выпустил брата Антона. И на 73-й минуте Чорлука имел реальнейший шанс забить, но пробил прямо по центру в Беленова. «Железнодорожники» поджимали. Но на 77-й минуте Томаров укрепил оборону — снял с игры Фатая, выпустив опытного Азамата Засеева. В последнюю десятиминутку скучать не приходилось, причем, уфимцы владели мячом и больше глядели в сторону чужих ворот.

Ванек все же появился на поле на 86-й минуте, заменив хорошо отработавшего Облякова — тренерский штаб попробовал решить исход матча одним точным ударом опытного чеха. В свою очередь, форвард «Локомотива» Фарфан на исходе основного времени просто простил «Уфу», пробив головой чуть мимо дальнего угла. А жирную точку мог поставить все тот же неутомимый уфимец Слай, прорвавшись к воротам Гилерме и заработав пенальти на 94-й минуте. Но сам же пострадавший был разочарован — вратарь вытащил этот удар в левом нижнем углу. Нулевая, но очень жаркая ничья.

«Мы до игры выбираем, кто будет бить 11-метровый. Понимаете, у нас с пенальти ситуация нетипичная, мы в прошлом году ни разу не пробивали, в позапрошлом не забивали и Слай, и Ванек, и Фатай и Пауревич, в общем, все, кто сегодня был на поле. Неправильно было бы вмешиваться с выбором — Слай сам заработал пенальти, и если он был уверен в себе, то мы решили — пусть бьет», — прокомментировал эпизод наставник «Уфы» Томаров.

Неправильно было бы вмешиваться с выбором — Слай сам заработал пенальти, и если он был уверен в себе, то мы решили — пусть бьет



— Как и все первые игры, матч выдался сложным, тем более у нас был очень маленький перерыв после Суперкубка, где мы играли 120 минут. Первый тайм выдался не самым лучшим с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты, — так главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча

Александр Сухов, защитник ФК «Уфа»:

— В принципе, закономерный счет. У них был момент хороший в конце, мы не забили пенальти. В целом я думаю, что равная игра была. Под конец, конечно, накопилась усталость. Не знаю, с чем связанная, если про меня говорить. А вообще неплохо играли, несмотря на то, что недавно провели матч в Лиге Европы. График, конечно, тяжелый, но что делать, будем готовиться.