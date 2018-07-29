Видео недели: обвал Стамбульской стены, Загитова на Сабантуе и «Яндекс» о Казани

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Заплыв на матрасе в Тольятти

После сильного ливня жители Тольятти решили сплавиться по улицам города на надувном матрасе.

Водные процедуры на оживленной улице

Видео схожей тематики на этой неделе было снято в Тюмени. Местный видеоблогер проехал по городу в ванне, прицепленной к машине, и помылся на виду у всех. Не обошлось без последствий: сотрудники ГИБДД нашли как самого блогера, так и водителя авто, к которому была прицеплена ванна.

Осиново после строительства МСЗ

Неожиданный креатив прилетел из Осиново, где планируется построить мусоросжигательный завод. Местные жители сняли ролик о том, каким они видят свой поселок в 2022 году.

Немного официоза

На уходящей неделе первый президент РТ Минтимер Шаймиев записал видеопоздравление генералу армии Махмуту Гарееву по случаю его 95-летия. Ролик показали юбиляру на встрече Клуба офицеров в Полпредстве Татарстана.

Загитова на московском Сабантуе

На этой неделе чемпионка зимних Олимпийских игр 2018 Алина Загитова посетила Сабантуй, прошедший в Москве. Там она выступила с речью, в которой в том числе заявила, что очень гордится тем, что она мусульманка.

Обрушение стены в Стамбуле

Жуткое видео было снято на уходящей неделе в Стамбуле. В процессе строительства гостиницы обрушилась стена и погребла под собой строительную технику.

Ролик о Казани от «Яндекса»

Российская компания «Яндекс» выпустила видеоролик «Необычная Казань: чем этот город отличается от всех других», ориентированный на потенциальных гостей столицы РТ.



«Дна я не вижу»



На этой неделе вышел забавный сюжет местного телевидения о воронке глубиной 50 метров в Нижегородской области. Местные жители не скрывают эмоций, вглядываясь в огромный провал в земле.

Студентка против депортации афганца

В Швеции студентка попыталась остановить депортацию афганца, которому не дали убежище в ее родной стране. Несмотря на грубость со стороны некоторых пассажиров рейса и сотрудников авиакомпании, девушке удалось добиться своего.

Собчак и Познер за пенсионную реформу

Короткий видеоролик о том, как известный российский телеведущий Владимир Познер и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступают в поддержку повышения пенсионного возраста в России.