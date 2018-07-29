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«Когда пришла пора оформлять пенсию, я спросила: «А может не надо? Рано еще, не хочу»

07:00, 29.07.2018 12 Сюжет: Пенсионная реформа

Авторская колонка предпринимательницы из Казани о пенсионной реформе в России

«Когда пришла пора оформлять пенсию, я спросила: «А может не надо? Рано еще, не хочу» Фото: facebook.com/NatalyaGallyamova

На волне недовольства, вызванного пенсионной реформой, КПРФ решила провести митинги по всей России и даже получила на них разрешение. Тем не менее утверждать, что грядущим повышением пенсионного возраста недовольны абсолютно все — нельзя. К примеру, «непопулярной» точкой зрения относительно реформы, а также своим опытом выхода на пенсию в России с «Реальным временем» поделилась предприниматель, член Союза велосипедистов РТ Наталья Галлямова.

Стало шумно…

Стало шумно в информационном пространстве после выхода новости о повышении пенсионного возраста. Мне 57. Я пенсионерка по возрасту. Предприниматель. Попробую поразмышлять.

Правила, которых стараюсь придерживаться:

  1. говори про себя;
  2. высказывай суждения конструктивно;
  3. береги колодец, из которого пьешь.

Калейдоскоп мыслей

Когда пришла пора оформлять пенсию, спросила: «А может, не надо? Рано еще, не хочу». Специалист строго сказала: «Надо. Работать же вам никто не мешает». Подумалось — вот ведь и не удивилась даже. Может, еще кто-то не хочет…Ну надо так надо. Оформили. Что испытала? Все внутри скукожилось… Как будто побывала у врача, и он поставил диагноз…

«Проездной 480 рублей — катайся по всему городу. Если учитывать, что я осознанно уже 5 лет использую общественный транспорт, то плюсик жирный! Стала мобильней». Фото Максима Платонова

Ок. Работающая пенсионерка.

Плюсы. Есть минимум — о! очень даже неплохо. Какая-то часть рептильного мозга (отвечает за физические базовые потребности, — прим. авт.) перестала дергаться — стабильность.

И вот чтобы этот базис был у каждого, полагаю, реформа неизбежна — вопрос сроков.

Проездной 480 рублей — катайся по всему городу. Если учитывать, что я осознанно уже 5 лет использую общественный транспорт, то плюсик жирный! Стала мобильней — не нужно ждать того самого, а можно перескочить с одного на другой — повысилась эффективность. Нет. Я не ханжа. При необходимости, это может быть такси, дружеское авто (учитываем, что я работаю).

А может так случиться, что в будущем мы придем к возможности иметь базисный минимум и раньше, с выбором — прозябать или работать и жить на полную катушку? Это фантазии некоторых людей: позволим себе помечтать. Но нужно ли? Пусть эксперты разбираются. Есть примеры стран, где сложился некий опыт плюсов и минусов. Слышала я, что плодятся иждивенцы на этом фоне… А возможно, совсем уйдем от понятия «уйти на пенсию: с глаз долой — из сердца вон». Например, предприниматели трудятся столько, сколько есть сил и желания.

Минусы установленного пенсионного возраста. Здоровый энергичный человек испытывает шок: обладая накопленным опытом и желая продолжать работать, он может остаться не у дел, просто потому что… В данном случае, по умолчанию, мы помним, что при нездоровье человек получает пенсию по инвалидности.

«В 2005-м мне попалась статья, где говорилось, что через 15-20 лет люди будут больше уделять времени улучшению здоровья, заниматься спортом, вести активный образ жизни… Что, собственно, и видим». Фото Олега Тихонова

Немного истории и наблюдений

Мама работала лет до семидесяти. Кажется, до семидесяти двух. И потом, при необходимости — кого-то подменить, кто-то заболел, в отпуск ушел. Одна из причин — пенсия воспитателя детского сада мизерная. Но все равно бы работала. Я же помню этот момент. Те же чувства — не хочу, рано. Человеку необходимо применять свои знания и раскрывать таланты в любом возрасте. Пока есть силы: он работает, реализуется в социуме (общество, семья).

Сейчас в моем окружении много пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Кто-то устал и рад, что вот наконец-то пенсия. Кто-то переживает, что стал ненужным, кто-то работает или вышел на пенсию и продолжает работать, кто-то эту пенсию ждет, как манны небесной. По ощущениям, работающие живее, здоровее — им некогда болеть… Вышедшие на пенсию (при условии пассивности) отличаются ухудшением здоровья… Тут пригодится статистика:

«Согласно статистике, в 2017 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 67,5 года, у женщин — 77,64 года. С начала нового века она выросла более чем на восемь и пять лет. Росстат прогнозирует, что к 2028 году, когда завершится повышение возраста выхода на пенсию, мужчины в среднем будут жить около 75 лет, женщины к 2034 году возьмут уровень в 85 лет».

В-третьих, в настоящее время практически все страны уже повысили пенсионный возраст. В том числе сделали это все страны Евразийского экономического союза и СНГ кроме России и Узбекистана. (Взято из открытых источников — Газета.ru.)

Если апеллировать к данным: период активности человека увеличится — и как его на пенсию рано отправлять? В 2005-м мне попалась статья, где говорилось, что через 15—20 лет люди будут больше уделять времени улучшению здоровья, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Что, собственно, и видим.

«Я думаю, надо доверять государству. Тем, кого мы выбрали, — осознанно или с молчаливого согласия. Вести конструктивный диалог, а не забрасывать помидорами». Фото Романа Хасаева

Подытожим

Во-первых, конечно, 55+ — это далеко не 25. В этом возрасте мы быстрее устаем. Нам труднее работать в режиме многозадачности (из наблюдений как работодателя). Но! Мы родили, вырастили, воспитали — у нас есть время. У нас накопленный жизненный и профессиональный опыт. Мы хотим приносить пользу обществу. Мы готовы работать.

Хороший управленец это учтет. Учтет и тенденции времени. Создаст условия для молодых и зрелых (в смысле возраста). Просто обязан это сделать с точки зрения социальной ответственности. Иначе пенсионная реформа пойдет вразрез текущей ситуации. У нас в республике сложилась хорошая практика взаимодействия предпринимателей и первых лиц органов власти в рамках реализации программы «Бизнес и власть: откровенный разговор», а также встреч-семинаров на базе Минэкономики РТ, обучения «Фабрики предпринимательства», где при необходимости поднимаются различные вопросы. Думаю, тема переходного периода повышения пенсионного возраста — одна из первоочередных.

Во-вторых, конечно, вариант не для каждого. Тем не менее. Я ушла в бизнес в 2007 году. Мне было 46. И не было вообще никакого опыта в этой сфере. Все с нуля — и веселая предпринимательская жизнь наградила всем, чем только можно. Когда мне бывает совсем туго, зарываюсь в истории великих предпринимателей — воодушевляет. То, что кажется трудностью, — оказывается благом (улыбнитесь вместе со мной). Для кого-то предпринимательство в широком смысле этого слова, возможно, будет хорошей альтернативой. 21-й век на дворе. И тогда вы вне перипетий пенсионной реформы.

В-третьих, я думаю, надо доверять государству. Тем, кого мы выбрали, — осознанно или с молчаливого согласия. Вести конструктивный диалог, а не забрасывать помидорами (см. Правило №2 и №3).

P.S. За периметром осталась тема института семьи — внуков, бабушек и дедушек. А также: «Вот выйду на пенсию и заживу!»

Наталья Галлямова
ЭкономикаОбщество
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 07:45
    А мадам бы на ферму отправить, вот когда оттарабанит там лет 25-30 и когда руки булут болеть и скривятся пальцы, вот тогда пусть размышляет о велосипеде и о работе до гроба! Хватит выполнять заказ государства и расписывать прелести работы до смерти!
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    Анонимно 11:00
    На вашу ферму или на ее собственную?
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    Вадим Лапиков 12:22
    На любую,где электричества нет.
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    Вадим Лапиков 12:24
    На любую,где электричества нет.
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  • Анонимно 07:57
    Пенсия не по возрасту, а по старости)))
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  • Анонимно 08:00
    Эта дама видимо не только член Союза велосипедистов
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  • Анонимно 08:33
    Началось промывание мозгов по заказу государства. Ему надо, чтоб мы, молча, без языка, без требований стандартов жизни по мировому уровню, работали за те деньги, которые нам считают нужным платить...
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  • Анонимно 08:38
    Не надо путать предпринимательство с наёмничеством.На бывшем советском заводе сейчас находятся и осколки завода и примерно 200 фирм.Так вот предпринимателя или хозяина что более точно можно отличить даже по походке от наёмного рабочего.Это совершенно разные философии жизни.У одного творчество а у другого ежедневная тягомотина.Своя ноша не тянет да если она ещё ежедневно подкрепляется увеличением расчётного счёта.Чего не скажешь о рабочих.Я подчёркиваю именно о рабочих,которые своими руками производят материальные ценности.Это вам не сидение в офисе за перекладыванием бумаг с одного края стола на другой.И если рабочий решил поработать ещё и на пенсии то это не от хорошей жизни.Ему просто элементарно не хватает денег для чего то.Поэтому если и делать реформу то её надо делать по человечески.Были же у нас раньше вредные производства когда люди выходили на пенсию в 45 лет.И в 50 лет.Так вот для реальных работяг с производства тоже надо оставить прежние сроки 55 и 60 лет.Просто эти люди могут ещё через немогу в расчёте на двойную оплату зарплата плюс пенсия отработать по нескольку лет а без этого стимула они просто до пенсии не доживут.Но сейчас у нас как пишут постиндустриальное общество с преобладающим количеством людей сидячих профессий плюс всякие охранники.Вот этой категории спокойно можно повышать сроки выхода на пенсию.Шибко в своей жизни они не перетрудились.Отдельной строкой должны идти наши защитники и охранники в погонах.Раз государство берёт их на работу и отправляет на пенсию в 38-45 лет то само государство и должно из своего бюджета оплачивать им пенсии чтоб не лезли эти молодые и розовощёкие пенсионеры своей ложкой в тощий котёл пенсионного фонда наравне с 67 летними стариками. При таком раскладе думаю недовольных новой реформой не будет.
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    Анонимно 11:12
    Наши деды и наши родители ждали, что при начислении пенсии будет учитываться наличие ученой степени кандидата и доктора наук. Не дождались они, и мы, вроде, не дождемся: этот вопрос не поднимается или тут же снимается. На Украине этот вопрос решен положительно еще в 90-е годы. Это же повод для размышления у научной полодежи: ничего не дождаться, как три поколения, или уезжать? Мне лично грустно и смешно: у меня 2 докторские степени (стоя в очереди в ВАКе за вторым дипломом, узнал, что есть и трижды доктора) - и что мне насчитают? Недавно я познакомился с коллегой, дважды доктор - госсоветник 1 класса с погонами, похожими на погоны генерала армии. Наверное, и пенсия у него будет не такая, как у ведущего научного сотрудника...
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    Анонимно 12:16
    А какая связь между пенсией и диссертацией.Вы её писали для себя чтоб занять более высокую ступеньку в институте и получать более высокую зарплату.Вы зарплату получали.Ну и всё.И кстати никому не говорите что бывают двух-трёхкратные доктора наук.А то вдруг позовут дисернет.Самим то не смешно.Вы лично можете представить госсоветника по ночам пишущего диссертацию.Я лично нет.Помню у нашего генерального директора кандидатскую целый отдел писал пару лет.
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  • Анонимно 11:21
    Да-да. Начиная с 90-х годов доверяю и доверяю государству, "честно выбраным". Наталья Галямова, вы хоть себе-то не лгите!
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  • Анонимно 11:23
    кого в нашей стране больше, наёмников или предпринимателей?
    РВ, а предложите нам мнение инженера, крановщицы и сельского труженика. Ждем.
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