Еще одни «огненные Помпеи»: как выживают жители и туристы в районе лесных пожаров в Греции

Огонь практически «сожрал» один из городков у Афин, живущие поблизости русские пока жалуются только на смог, а путешественники не отменяют отдых

Юго-восток Греции в понедельник охватил огонь, который быстро распространился на курортные городки рядом с Афинами и унес жизни уже более 70 человек. Тем не менее российских туристов чрезвычайная ситуация от отдыха не отвратила — представители туротрасли отмечают, что спрос на Грецию не упал и люди не стали отказываться от путевок. В Татарстане же, как выяснило «Реальное время», район вблизи Афин популярностью не пользуется даже для экскурсий — туристы предпочитают отдыхать на островах Крит и Родос. Последствия пожаров ощутили только русскоязычные жители столицы страны. Подробности — в нашем материале.

В Грецию пришли пожары

В Греции неделя началась с национальной трагедии — курортные городки рядом с Афинами и Коринфом охватили лесные пожары, которым способствовали 40-градусная жара и сильный ветер. Огонь вспыхнул сразу в шести населенных пунктах от Афин до Коринфа. Пожар быстро превратился в национальное бедствие — люди и животные спасались от огня в море, где их забирали мимо проплывающие яхты, спасатели эвакуировали жителей на вертолетах и лодках. В тушении пожаров участвовали более 600 человек и около 300 единиц техники.

Спастись от быстро распространяющегося пламени удалось не всем. По предварительным данным, погибли 77 человек, среди которых оказались и дети. Большинство — местные жители, но есть и туристы. По предварительным данным, это граждане Польши. Количество пострадавших составило 187 человек, в том числе 23 ребенка.

Больше всего в результате пожара пострадал городок Мати недалеко от Афин, который практически полностью сгорел.

Своими силами с бедствием Греция не справлялась, поэтому запросила помощи у Европы. На сигнал «SOS» отреагировала Испания, которая предложила послать два пожарных самолета. Тем не менее Греция предложениями не воспользовалась. Представитель пресс-службы Генерального секретариата по гражданской защите Греции Спирос Георгиу пояснил во вторник ТАСС, что ситуация с пожарами улучшилась и потребность в помощи отпала.

Во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о трехдневном национальном трауре.

Огонь вспыхнул сразу в шести населенных пунктах от Афин до Коринфа. Фото ntv.ru



Россияне не пострадали

По данным Ростуризма, среди погибших и пострадавших россиян нет. Тем не менее в регионе Аттика отдыхают порядка 2 тысяч организованных туристов из России. По горячей линии Ростуризма они не обращались, и ведомство полагает, что им ничего не угрожает.

Глава туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекидис сообщил АТОР, что всего сейчас на греческих курортах отдыхают порядка 60 тысяч россиян.

Журналист и блогер Лия Игамбердиева родом из Казахстана, уже 7 лет живет в Афинах. Девушка рассказала «Реальному времени», что пожар был далеко от Афин, примерно в полутора часах езды, поэтому огня в городе не видели.

— Вечером во вторник был тяжелый смог в воздухе и сильные порывы ветра принесли пепел. Вместе со страшными кадрами из «Инстаграма» можно было представить то адское пожарище, разразившееся в жилых районах Аттики. Сильно пострадали животные, как домашние, так и дикие. Ветеринарные бригады с добровольцами сейчас собирают черепах, собак, лисиц, кошек и птиц с обгоревших участков, — рассказала девушка.

Сами афиняне с последствиями пожара не столкнулись, но быстро организовали помощь пострадавшим.

— Жизненный уклад самих афинян не изменился! Благодаря информативному потоку из социальных медиа было организовано большое количество пунктов по сбору помощи: несли медикаменты, еду долгого хранения, памперсы, воду. Паники среди местного населения не было, все быстро организовались и сработали как единый механизм! Сегодня официальные органы объявили о том, что продукты больше не нужны. Они просят помочь добровольцев перевезти все в районы бедствия, — говорит Лия Игамбердиева.

В «Инстаграме» у девушки 16 тысяч подписчиков, и через медиаплатформу она рассказывает, куда и какую помощь они могут принести. Специально для русскоговорящих туристов журналист и блогер стала переводить информацию на русский язык — чтобы они не боялись ехать в Грецию и понимали, что там безопасно отдыхать.

В «Инстаграме» запустили флешмоб в поддержку Греции. Под хештегом #prayforgreece на данный момент более 20 тысяч публикаций. Сообщалось, что греческий футбольный клуб «Паок» обещал перечислить пострадавшим от пожаров деньги за матч Лиги чемпионов с «Базелем». Страна продолжает принимать соболезнования от других государств. Президент России Владимир Путин направил свои слова скорби и сочувствия накануне. Он также предложил помощь в устранении последствий крупнейшего для страны за последнее десятилетие пожара.

Александр Цандекидис сообщил АТОР, что сейчас на греческих курортах отдыхают порядка 60 тысяч россиян

Татарстан огонь не отпугнул

Руководитель Ассоциации туристических агентств Татарстана, гендиректор турагентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов говорит, что за татарстанских туристов можно не беспокоиться.

— Все наши туристы из Татарстана — 99,9% отдыхают на острове Родос и на Крите. Татарстанских туристов нет в районе Афин, это экскурсионные туры, они у нас непопулярные — не надо переживать. Либо это могут быть частные туристы или люди, которые своим ходом поехали туда. Но основная масса людей отдыхает на островах, а там пожаров нет, — комментирует ситуацию собеседник издания.

Мифтахов отмечает, что огонь не отпугнул татарстанских туристов от популярного летнего направления.

— Наши русские люди реагируют спокойно — если это в радиусе 500 км и не бомбят, то можно загорать. Это же далеко, а они посмотрели карту, посмотрели, где Афины и где остров Крит, и решили ехать отдыхать, — говорит руководитель Ассоциации турагентств Татарстана. По его словам, ни одного отказа от путевки в связи с пожарами они не зафиксировали.

Генеральный директор «Интелтур Казань» Лилия Савельева подтверждает слова Мифтахова — и ее туристы отдыхают преимущественно на греческих островах. Собеседница издания говорит, что клиенты турфирмы отдыхом довольны и ни одного сообщения от них, что в этой же стране происходят крупные пожары, она не получала. При этом Савельева вспоминает, как сама в прошлом году, будучи на отдыхе во Франции, только по воле случая узнала о том, что и там горели леса.

— В прошлом году я была на юге Франции, и мы поехали в заповедник, нам там так понравилось, и на следующий день мы решили снова поехать. Он оказался закрыт, мы ничего не поняли, решили поменять маршрут и съездить в Марсель — благо это было рядом. Когда мы выезжали из Марселя, была достаточно большая пробка, и когда мы ее проезжали, то видели открытое пламя, которое гасили вертолеты. Потом мы прочитали в газетах, что заповедник был закрыт из-за пожаров, — рассказала гендиректор «Интелтур Казань».

«Все наши туристы из Татарстана — 99,9% отдыхают на острове Родос и на Крите», — говорит Рамиль Мифтахов. Фото tonkosti.ru

Тем не менее спикер констатирует, что те, кто только начал планировать свой отпуск, сейчас все-таки остерегаются лететь в места, где бушуют пожары.

— Те, кто посмотрел новости, говорят: «Давайте Турцию или Тунис, в Греции пожары, туда не надо». То есть люди, которые планируют отсюда путешествие, пока в Грецию лететь не хотят, — отмечает Савельева. Впрочем, оплаченные путевки в Грецию также никто возвращать не спешит, понимая, что на островах отдыхать безопасно.

Спрос на Грецию только растет

Дмитрий Малютин, генеральный директор крупнейшего в России сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel, отмечает, что пожары на спрос россиян не повлияли.

— Греческие курорты продолжают быть популярными, несмотря на пожары в стране. Дело в том, что россияне предпочитают отдыхать на островах, в то время как стихия разбушевалась в континентальной части. Очевидно, что перекинуться огонь через морское пространство не сможет, — говорит эксперт.

По данным АТОР, за полгода 2018 года в греческие аэропорты прибыли 305 тысяч россиян — это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В аэропорту Афин за это время зарегистрировали 51 тысячу граждан России, что на 38% больше прошлого года. Level.Travel подтверждает рост интереса российских туристов к Элладе. Количество покупок туров через сервис за год выросло на 49%. Среди наиболее популярных мест Дмитрий Малютин отмечает остров Крит (34% от всех бронирований), где россияне предпочитают отдыхать в Ираклионе, Малие и Херсониссосе. Второй по востребованности — остров Родос (17% бронирований). Замыкает рейтинг остров Корфу, где отдых стоит на порядок дороже, чем в двух вышеперечисленных местах. Если средняя цена тура туда составляет 68 тысяч рублей, то, для сравнения, тот же Крит обойдется россиянам от 36 до 53 тысяч рублей. Тем не менее на Корфу через онлайн-сервис отправляются 3% путешественников.