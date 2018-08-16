«Собери казну»: Татарстан опередил нефтяную Югру по сбору налога на прибыль, «проиграв» по НДФЛ

Структура распределения основных налогов в России среди регионов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила структуру поступления основных налогов в федеральный и региональный бюджеты России в 2017 году и выяснила ряд любопытных моментов. Так, оказалось, что регионы «второй пилотной волны» вслед за первыми (в том числе Татарстаном) провалили сбор налога на имущество с новым кадастровым расчетом. «Платон» владельцам грузовых машин по-прежнему не друг, а регионы недобирают транспортный налог, необходимый для дорожных фондов. Тем временем Татарстан опередил нефтяную Югру по сбору налога на прибыль, но уступил ей же по сбору НДФЛ из-за высоких «северных» зарплат нефтяных компаний.

Регионы «второй пилотной волны» тоже провалили введение нового расчета налога на имущество

Как известно, с 2015 года изменился Налоговый кодекс РФ, в частности, налог на имущество физлиц, уходящий в местные бюджеты, стал рассчитываться не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости объектов, которая, как известно, гораздо выше. Кроме того, объектом налогообложения стали и объекты незавершенного строительства в случае, если назначением таких объектов были жилой дом и единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение. Инвентаризационная стоимость учитывала лишь конструкцию здания, время сдачи его в эксплуатацию, стоимость строительных материалов и проведенных работ и была далека от рыночной. В отличие от кадастровой, она не учитывала местоположение недвижимости, уровень инфраструктуры, удаленность от социально значимых объектов. Поэтому за 30 кв. м в сельской местности и в центре Москвы человек мог платить одну и ту же сумму.

Изменения 2015 года коснулись не всех территорий сразу. Для начала «поэкспериментировали на мышах»: новый расчет стал применяться в 28 регионах, среди которых Татарстан, Москва, Башкортостан, Нижегородская, Самарская области. В 2016 году к ним добавили еще 21 субъект РФ (в том числе Санкт-Петербург, Кировскую, Ленинградскую области, Чечню, Чувашию). Так как уведомления по налогу на имущество физлиц за 2016 год собственники получили в 2017 году, данные по поступлению налога оказались в итоговых сборах на конец 2017 года. Налог на имущество физлиц за 2017 год коснется еще 15 регионов: налоговые уведомления с соответствующими изменениями граждане получат во второй половине 2018 года. Кроме того, в пилотных 28 регионах коэффициент для расчета налога составит 0,6.

Мы уже писали осенью прошлого года, что налоговую реформу пилотные регионы «провалили» почти в полном составе, за исключением нескольких, включая Татарстан. Однако по итогам 2017 года все регионы, в которых новый порядок расчета налога был введен еще в 2015 году, показали впечатляющие результаты. Зато «провалились» многие регионы второй волны: в красной зоне оказались Челябинская, Вологодская, Воронежская, Ленинградская, Омская области, Камчатский край и Калмыкия, а также Тамбовская область и Крым, где налог был рассчитан не по кадастровой стоимости. В среднем снижение налоговых поступлений по этим субъектам составило 8%.

Таким образом, переход на кадастровый расчет в 49 субъектах, несмотря на отдельные провалы, позволил казне получить почти в полтора раза больше денег, чем в 2016 году: 52,2 млрд рублей против 36 млрд рублей (в 2016 году собрали лишь на 20% больше, чем в 2015 году). Татарстан, собравший в 2016 году 906 млн рублей и занявший 8-е место по этой статье сборов, в 2017 году собрал уже 1,4 млрд рублей, в 1,6 раза больше, переместившись на 7-е место. Лучший показатель в ПФО продемонстрировала Самарская область, собравшая почти 1,5 млрд рублей, в два раза больше, чем годом ранее. Но по динамике сбора лидируют Башкортостан и Нижегородская область (оба — пилотные регионы как и Татарстан), где по итогам 2017 года объем собранных налогов на имущество физлиц вырос в 2,2 раза до 884,4 млн рублей и 1,13 млрд рублей соответственно. Буксует только Кировская область, где в 2017 году собрали примерно столько же, сколько и в 2016-м, и в Чувашии динамика одна из самых низких в ПФО (17%). Показательно, что именно эти два региона Поволжья были во второй волне пилотных субъектов РФ, то есть с ними случилось то, что случилось годом ранее с большинством пилотных регионов первой волны.

Впрочем, большая часть всех собранных налогов приходится на Москву (с ее дорогой недвижимостью) — 25%, и Московскую область (с ее Рублевкой и проч.) — 8,8%. На Татарстан, к примеру, пришлось лишь 2,7%.

Поступление налога на имущество по регионам РФ, 2017 год

Налог на имущество физических лиц Налог на имущество организаций в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ из него —

в доходы

местных

бюджетов из него —

в доходы

местных

бюджетов в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ 2017 2016 2017 2016 2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 52 232 407 36 089 176 36 981 961 28 896 427 856 137 461 город Москва 13 003 980 7 353 043 384 957 160 295 132 854 819 Московская область 4 599 434 2 916 150 4 599 434 2 916 150 42 455 459 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 480 153 3 525 093 4 480 148 3 525 092 63 876 176 город Санкт-Петербург 2 631 418 2 320 167 0 2 320 167 32 019 856 Краснодарский край 2 096 457 1 707 200 2 096 457 1 707 200 32 754 215 Свердловская область 2 042 014 1 414 369 2 042 014 1 414 369 27 715 491

Почувствовавшие на своей шкуре кадастровый расчет девелоперы уходят в тень?

Налог по кадастровой стоимости для административно-деловых и торговых объектов в 2015 году рассчитывали 29 субъектов, в 2016-м — еще 19. В 2017 году к ним присоединилось 8 регионов. Перевод расчета на кадастровую стоимость, напомним, довольно серьезно напугал владельцев ТЦ и офисных помещений. Вследствие ли их попыток как-то занизить эту стоимость или в результате избавления от нежелательных площадей, сбор налога на имущество организаций вырос всего на 12% — с 764,5 млрд рублей до 856,13 млрд.

Наибольшая доля, как и в случае с налогом для физлиц, приходится на Москву (15,5%) и Московскую область (5%). Татарстан занимает 8-е место, однако динамика настораживает: в 2017 году собрали всего на 1,8% больше, чем годом ранее, — 22,5 млрд рублей. Для сравнения, в той же Москве сборы выросли более чем на треть, составив 132,8 млрд рублей. В 40 регионах рост не превышал 10%, в 26 он был незначительным. Снизилось поступление налога в 12 субъектах РФ, в том числе в ряде регионов ПФО: в Самарской области (-1%), Мордовии (-1%) и Нижегородской области (-5%). Отметим, что во всех трех регионах налог на имущество по кадастровой стоимости начал рассчитываться с 1 января 2015 года, и, судя по всему, быстро сориентировавшийся бизнес нашел возможности как-то уйти от уплаты нового налога.

Любопытное наблюдение: и в других регионах ПФО, где новый расчет налога стал действовать с 2015 года, динамика не радует — Татарстан, Удмуртия (3%), Башкортостан (4%), Пензенская область (3,7%). В тех же регионах, где новация начала действовать с 2016 года, динамика гораздо выше: Кировская область собрала на 18% больше (2,6 млрд рублей), Чувашия — на 8,4% (2,7 млрд рублей). Можно предсказать, что почувствовавшие новый налог на своей шкуре владельцы недвижимости годом позже тоже поймут, что к чему, и динамика сбора налога в этих регионах тоже упадет.

«Платон» владельцам грузовых машин по-прежнему не друг

Транспортного налога в 2017 году собрали в стране в три раза больше, чем налога на имущество — 155 млрд рублей. Осенью прошлого года аналитическая служба «Реального времени» уже писала о том, что по итогам 2016 года в Татарстане из-за кризиса исчезло 30 тыс. владельцев транспортных средств (сильнее всего, на 13%, сократилось количество маломощных авто). А по владельцам грузовиков, помимо кризиса, ударил еще и «Платон»: в итоге с дорог Татарстана исчезло 8 тыс. грузовиков, а налоговые сборы с организаций упали за 4 года на 9%.

Тенденция, судя по всему, продолжилась и в 2017 году. Самая тяжелая ситуация с транспортным налогом с организаций. В целом по РФ в прошлом году его собрали почти на 10% меньше, чем в 2016-м: 1,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей. Сразу в 70 регионах динамика отрицательная. В Ингушетии сборы упали сильнее всего — почти на 70%. В Татарстане объем поступлений снизился почти на 10% и это худший показатель в ПФО. Следом идут Саратовская область (-9,5%), Самарская (-9,5%), Мордовия (-9,4%), Ульяновская область (-9%). Только в Марий Эл из всех регионов Поволжья в 2017 году налогов с организаций собрали больше, правда, всего на 2,3%.

Напротив, у обычных граждан, переживших кризис, дела в этом смысле налаживаются. В целом по стране транспортного налога с физлиц в 2017 году собрали на 17% больше, или 127,6 млрд рублей. Ни один регион не оказался в «красной зоне». В ПФО худшую динамику вновь продемонстрировал Татарстан — плюс 11,2% (3,6 млрд рублей ). Для сравнения, в Марий Эл сборы выросли на 60% (до 517 млн рублей), в Ульяновской области — на 20% (до 893 млн), в Самарской области — на 16% (до 3,1 млрд), в Башкортостане — на 15% (до 2,5 млрд). Напомним, что в Татарстане одни из самых высоких ставок транспортного налога: от 25 до 150 рублей за л. с. Однако такие же ставки и в Башкортостане. Самые низкие ставки в 2017 году на Чукотке (от 5 рублей за мотор «до 100 л. с.» до всего лишь 30 рублей за авто с двигателем свыше 250 л. с.), в Магаданской области (от 6 до 36 рублей), в Ингушетии (от 5 до 40 рублей) и в Крыму (от 5 до 50 рублей). Отдельно стоить отметить Свердловскую и Калининградскую области, где ставки для «бюджетных» моторов (до 100 л. с.), вообще, всего 2,5 рубля за лошадиную силу (Чукотку они превосходят в более мощном «сегменте»). Заметим также, что почти все эти «бюджетные регионы» показали высокую динамику сбора транспортного налога.

Поступление транспортного налога по регионам РФ, 2017 год



Транспортный

налог

Транспортный

налог из него: Транспортный налог

с организаций Транспортный налог

с физических лиц 2017 2016 2017 2016 2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 154 904 797 139 074 352 27 285 622 29 893 110 127 619 175 город Москва 25 674 347 22 086 632 4 500 775 4 813 216 21 173 572 Московская область 13 645 419 12 143 817 1 758 068 1 933 951 11 887 351 город Санкт-Петербург 10 148 394 9 053 750 1 564 346 1 768 003 8 584 048 Краснодарский край 6 355 766 5 817 321 927 858 989 363 5 427 908 Республика Татарстан 4 765 484 4 515 219 1 118 409 1 236 805 3 647 075

Татарстан опередил нефтяную Югру по сбору налога на прибыль...

Налога на прибыль организаций в 2017 году собрали 3,3 трлн рублей, что на 18,7% больше, чем годом ранее. Ставка налога с 2016 года не поменялась — те же 20%. Однако с 1 января 2017 года поменялось распределение между бюджетами: теперь 3% налога зачисляется в федеральный бюджет, 17% — остается региону (ранее было 2% и 18% соответственно). В результате поступление в федеральный бюджет выросло более чем в полтора раза, а в региональные бюджеты — лишь на 11%.

Татарстан показал в 2017 году впечатляющий результат, поднявшись с 6-й строчки по объему налоговых поступлений сразу на 4-ю, уступив лишь Москве (1 трлн рублей), Санкт-Петербургу (202,8 млрд) и Московской области (173 млрд рублей) и опередив в нефтяную Югру (Ханты-Мансийский АО неожиданно снизил поступления со 109 млрд рублей до 81,7 млрд). Казань собрала на 23% больше, чем в 2016 году — 102,3 млрд рублей, из которых 82,2 млрд рублей остались в консолидированном бюджете РТ: несмотря на снижение региональной ставки с 18 до 17%, в казанскую казну попало на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее (72,5 млрд рублей). Тем не менее, доля федерального налога в абсолютном выражении выросла в 2017 году с 12,7 до почти 20%. В итоге в Москву Казань отдала почти в два раза больше, чем в 2016 году (более 20 млрд рублей), а себе собрала больше лишь на 13,3%.

В топ-10 по объему собранного налога на прибыль, помимо Татарстана, нет других регионов ПФО. Так, Самарская область занимает 15-е место, Башкортостан — 16-е. Оба региона собрали почти в два раза меньше, чем РТ (такая же разница, впрочем, между Петербургом и Татарстаном). Худшие результаты показали Мордовия (3,7 млрд рублей), Марий Эл (6 млрд) и Кировская область (7,2 млрд рублей). То есть один Татарстан собрал столько, сколько собрали бы почти 30 таких регионов, как Мордовия. Рост поступлений налога на прибыль произошел почти во всех регионах РФ, отрицательную динамику продемонстрировали лишь 16 субъектов. Среди них только один из ПФО — это Ульяновская область, собравшая на 8% меньше, чем в 2016 году: 10,5 млрд рублей.

Поступление налога на прибыль организаций по регионам РФ, 2017 год

Налог на прибыль организаций Всего в федеральный бюджет в консолидированный бюджет субъекта РФ 2017 2016 2017 2016 2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3 289 992 498 2 770 152 704 762 404 149 491 023 230 2 527 588 349 город Москва 1 061 378 107 812 462 874 391 506 553 240 651 620 669 871 554 город Санкт-Петербург 202 866 401 171 844 106 60 708 171 45 530 029 142 158 230 Московская область 173 053 056 146 492 825 30 278 642 18 413 739 142 774 414 Республика Татарстан 102 303 897 83 112 536 20 121 812 10 606 082 82 182 085

но уступил той же Югре по сбору НДФЛ — из-за высоких «северных» зарплат

Подоходного налога (НДФЛ) налоговики в прошлом году собрали чуть меньше, чем налога на прибыль организаций: 3,25 трлн рублей против 3,3 трлн рублей. И, что характерно, прирост поступлений НДФЛ в 2017 году, в отличие от налога на прибыль организаций (плюс 18,7%), составил всего 7,7%. Налоговые доходы от НДФЛ в федеральный бюджет не поступают, по общему правилу в региональные бюджеты зачисляются 85% налога, оставшиеся 15% достаются местным. Впрочем, по итогам 2017 года субъектам РФ достался 78,4%-ный кусок НДФЛ (в среднем). Налог считается одним из бюджетообразующих и является жизненно важным для регионов (к 2016 году доля НДФЛ в собственных доходах регионов составила 38% — в 2005 году она составляла 29%). Весомая доля — 94,8% — приходится на НДФЛ, собранный с доходов, источником которых является налоговый агент: то есть организации и предприниматели, от которых получило доходы физическое лицо (напомним, НДФЛ удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их выплате).

Татарстан по объему поступившего НДФЛ в 2017 году занял 7-е место: налоговики собрали здесь 69,4 млрд рублей, с ростом на 7,8% к 2016 году. В РТ местным бюджетам достается треть пирога НФДЛ, а в 2017 году их доля составила 31,3%. По этому налогу Татарстан уступил Югре, что можно объяснить высокими зарплатами работников нефтегазовых компаний (с «северными» надбавками). В топ-5 субъектов РФ с самым высоким поступлением НДФЛ входят, как обычно, Москва (824,16 млрд рублей), Санкт-Петербург (223 млрд), Московская область (210,7 млрд рублей), Свердловская область (89,8 млрд) и Краснодарский край (85,8 млрд). К слову, Питер — единственный субъект РФ, где весь НДФЛ аккумулируется в консолидированном бюджете субъекта РФ. Отметим также, что наиболее высокая доля уплачивающих НДФЛ лично приходится на Краснодарский край и Московскую область (8-9%) — регионы, известные пропиской и проживанием самых богатых россиян.

Среди регионов ПФО соперничать с Татарстаном по сбору НДФЛ могут только Нижегородская область, собравшая почти 60 млрд рублей (с ростом 7,6%), Самарская область — 54 млрд рублей (рост 3,8%) и Башкортостан — 50 млрд рублей (рост 4,6%). В остальном эти регионы, впрочем, ничем не отличаются: перераспределение НДФЛ подобно татарстанскому — чуть более 30% в местные бюджеты, чуть менее 70% — в региональные.

Так как очевидно, что НДФЛ свидетельствует, помимо прочего, и о благосостояния населения, низкие сборы говорят либо о малочисленности жителей субъекта, либо о бедности субъекта РФ, что и подтверждает статистика прошлого года. На 15 регионов РФ (включая малочисленные, справедливости ради) приходится 69 млрд рублей собранного налога — меньше, чем на один Татарстан. Среди них кавказские республики, северные и дальневосточные регионы. А также регион ПФО Марий Эл, собравший лишь 7,6 млрд рублей.

Однако наибольшую настороженность вызывает падение сбора НДФЛ, свидетельствующее либо о плохой работе налоговиков, либо о депрессивной ситуации в регионе (снижение благосостояния жителей, закрытие компаний и бегство последних в другие регионы). Так, на 17,4% упали сборы НДФЛ в Тамбовской области (с 13,2 до 10,9 млрд рублей). Для сравнения, остальные из шести регионов, продемонстрировавших отрицательную динамику, показали незначительное падение в 1—3%: среди них не только все те же северо-кавказские регионы (как, например, Чечня, собравшая 8,8 млрд против 8,9 млрд в 2016 году), но и один из регионов ПФО — Мордовия, собравшая в 2017 году 9,2 млрд рублей, что на 1,2% меньше, чем в 2016-м.

Поступление налога на доходы физических лиц по регионам РФ, 2017 год

Налог

на

доходы

физических лиц Налог

на

доходы

физических лиц в том числе: в том числе: Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ из него —

в доходы

местных бюджетов в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ из него —

в доходы

местных бюджетов в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ из него —

в доходы

местных

бюджетов 2017 2017 2016 2016 2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3 251 114 818 701 217 911 3 017 278 923 660 546 792 3 081 520 478 город Москва 824 166 887 4 824 381 749 211 580 4 127 587 762 293 672 город Санкт-Петербург 222 946 238 0 199 445 605 0 206 271 003 Московская область 210 747 241 63 061 940 190 273 530 55 461 832 193 206 892 Свердловская область 89 897 701 26 752 196 83 880 635 25 247 373 87 238 224

Татарстан продолжает недобирать акцизные сборы — в том числе из-за контрафактного алкоголя

Акцизов в России в 2017 году собрали 1,5 трлн рублей — по объему поступлений акцизные сборы уступают налогу на прибыль организаций и НДФЛ. За год их объем вырос на 17,6%. Из них почти 60% поступило в федеральный бюджет (в 2016 году федералы забирали себе всего 48,8% акцизов). Так как полностью перечисляются в федеральный бюджет акцизы по табачным продуктам, автомобилям, спирту, а налоги на моторное масло, бензин и другие товары перечисляются в определенных соотношениях между федеральным и региональными бюджетами, в росте поступлений акцизов в федеральный бюджет «виноваты» именно они.

Известно, что в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении сразу нескольких акцизов в ближайшие 3 года: на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Некоторые акцизы повысились уже в 2017 году. Так, на крепкий алкоголь акциз вырос с 500 до 523 рублей за литр, на условное пиво (алкоголь с содержанием спирта менее 9%) — с 400 до 418 рублей. Ставка акциза на сигареты составила 1 562 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости в 2017 году (с последующим повышением до 2019 года). Ставка акциза на дизтопливо выросла сильнее всего: с 5 293 рублей до 6 800 рублей за тонну.

Однако, несмотря на рост сбора акцизов в целом по стране, почти в трети регионов он упал. В том числе в Татарстане, где объем поступлений снизился с 42 млрд рублей до 40 млрд, или почти на 5%. При этом в РТ большая часть акцизов в 2017 году осталась в консолидированном региональном бюджете — в 2016 году федералы забирали почти треть. Одна из причин падения акцизных сборов — в сокращении сборов акцизов на крепкий алкоголь, в 2016 году оно уже составило 15% (о чем мы писали в нашем прошлогоднем осеннем материале).

Напомним, наблюдатели падение сборов алкогольных акцизов связывали с тем, что правительство РФ впервые решило не повышать эти акцизы, заморозив ставки до 2017 года. Решение было вызвано необходимостью сократить разрыв в стоимости алкоголя в странах Таможенного союза — к 2015 году разница в розничной стоимости «достигла двукратного значения». Собственно, в этом была причина периодически появляющихся торжественных рапортов МВД и других правоохранительных служб об очередном пресечении ввоза нелегальной «казахской водки». Именно из Казахстана (а также из Белоруссии) дешевая водка хлынула на теневой рынок РФ (систему, контролирующую учет алкогольной продукции — ЕГАИС — начали внедрять лишь в 2016 году), заняв в отдельных районах долю рынка в 67%. Однако ни внедрение ЕГАИС, ни рост акцизов не помогли РТ. Тем более что к концу 2017 года борьба с «паленой водкой» шла с переменным успехом. Второй причиной является падение акцизных сборов на бензин (см. ниже).

Падение в ПФО продемонстрировали также Кировская область (с 3,17 до 2,6 млрд рублей) и Чувашия (с 2,4 до 1,9 млрд рублей). Сильнее прочих «провалились» Новгородская область, где сборы упали на 33%, составив 1 млрд рублей, Карелия, собравшая на 70% меньше, и Кабардино-Балкария, акцизные сборы которой рухнули на 75%.

Акцизы по подакцизным товарам по регионам РФ, 2017 год



Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации Всего Всего в федераль-

ный

бюджет в федераль-

ный

бюджет в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ 2017 2016 2017 2016 2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1 521 269 932 1 293 879 348 909 570 639 632 156 304 611 699 293 город Санкт-Петербург 264 699 958 215 849 190 255 227 949 204 751 435 9 472 009 Ленинградская область 166 626 360 113 954 724 150 494 496 97 259 361 16 131 864 Омская область 86 650 735 67 005 987 31 514 557 9 527 951 55 136 178 город Москва 73 720 703 86 103 250 53 107 340 53 670 909 20 613 363

Лидеры по акцизным сборам традиционно Санкт-Петербург (264,7 млрд рублей) и Ленинградская область (166,6 млрд) — рост к 2016 году, соответственно, на 22,6 и 46,2% Напомним, именно в Питер и Ленинградскую область «бегут» из Москвы «табачные компании» (нелегальные поставки сигарет из-за высоких акцизов растут, производство падает и т. д.). На 3-м месте Омская область — регион замыкает тройку регионов по перечислению алкогольных акцизов — здесь находятся заводы «Оша» и «Омсквинпром». Здесь собрали на треть больше, чем в 2016 году — 29,3%. Татарстан же со своим «Татспиртпромом» продолжает уступать Московской области, где сконцентрированы крупнейшие ликероводочные заводы: РТ, как мы предсказывали, проиграл этому региону, который, в отличие от падения в Татарстане, собрал на 35,2% больше, — 43,8 млрд рублей против наших 40 млрд рублей. Еще в 2016 году, когда РТ собирала 42 млрд рублей, Московская область собрала лишь 32,4 млрд рублей.

Из-за отказа от повышения топливных акцизов регионы не пострадают: Москва вновь уступила им большую часть бензинового пирога

Акцизы на бензин в последние месяцы стали предметом общественной дискуссии из-за роста цен на топливо, вызывающего возмущение автовладельцев. Напомним, в 2017 году планировалось как раз снижение топливных акцизов, однако акцизы на бензин остались на прежнем уровне: 13,1 тысячи рублей за тонну бензина четвертого класса и 10,13 тысячи рублей за тонну бензина пятого класса. А ставки акцизов на дизельное топливо выросли до 6,8 тысячи рублей за тонну. В результате впечатляющего роста поступлений конкретно акцизов на бензин не случилось: он составил всего 11,5%, собрали их на 355 млрд рублей против 318,2 млрд рублей в 2016 году.

Больше всех собрал Башкортостан — 43,4 млрд рублей, на 2-м и 3-м местах идут Омская (42,8 млрд рублей) и Нижегородская (40 млрд рублей) области. Мы уже писали о том, что по сбору всех топливных акцизов в 2016 году в лидерах была Омская область (51,6 млрд), опередившая тогда Башкортостан. Татарстан по размеру перечисленных топливных акцизов в 2016 году занимал лишь 14-е место. По сбору только акциза на бензин Татарстан по итогам 2017 года занял лишь 17-е место. Мало того, если Башкортостан, Омская и Нижегородская области собрали в прошлом году, соответственно, на 11,5%, 14,9% и 27,4% больше, то Татарстан допустил снижение поступлений на 6,5%, с 5,4 до 5 млрд рублей.

Отметим, что 61,7% поступлений от акцизов на топливо в прошлом году попадало в региональные бюджеты (региональные дорожные фонды, наряду с транспортным налогом топливные акцизы, вроде бы, призваны помочь отреставрировать изношенный дорожный фонд в регионах), 38,3% — в федеральный бюджет. В 2018 году это соотношение должно было составить 57,4 и 42,6%. Однако еще в 2016 году Минфин РФ предлагал оставлять региональным дорожным фондам 77% сборов, при том, что в 2015 году 65 регионов «были вынуждены добавить в региональные дорожные фонды 239,7 млрд руб». Хотя лишь 40% региональных дорог соответствуют нормативам, у регионов нет ресурсов для увеличения расходов региональных бюджетов. Но так как власти РФ в свете резкого роста цен на бензин приняли решение пойти на попятную и снизить топливные акцизы, федеральному центру пришлось как-то подсластить горькую пилюлю регионам — с 1 июля 2018 года 84,4% топливных акцизов будут перечисляться в региональные бюджеты.

По итогам 2017 года сразу в 36 регионах РФ, в том числе в Татарстане, соотношение поступления акциза на бензин было одинаковое: 38,3% шло в федеральный бюджет, 61,7% оставалось в регионах. Тогда как в 2016 году регионам доставался почти весь акцизный пирог — 91-92%. Так что даже нынешнее вынужденное перераспределение в пользу регионов не вернет благословенные для региональных дорожных фондов прежние времена.

Акцизы на бензин по регионам РФ, 2017 год

Акцизы на автомобильный бензин, производимый Всего Всего в федераль-

ный

бюджет в федераль-

ный

бюджет в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ 2017 2016 2017 2016 2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 354 925 917 318 238 596 135 936 628 25 248 684 218 989 289 Республика Башкортостан 43 378 757 37 755 514 16 614 064 2 977 482 26 764 693 Омская область 42 812 934 33 607 940 16 397 354 2 836 157 26 415 580 Нижегородская область 40 097 919 34 736 872 15 357 503 2 841 470 24 740 416 Самарская область 30 982 272 28 561 532 11 866 210 2 315 377 19 116 062

Татарстан вошел в тройку регионов с высоким НДПИ, но «нефтедоллары» в основном собирают два региона-кормильца

Продолжает оставаться ключевым налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): из всех нами здесь проанализированных его объем поступлений в 2017 году самый высокий — 4,1 трлн рублей, в том числе НДПИ на нефть составил 3,35 трлн рублей. На фоне относительно высоких цен на нефть поступления НДПИ выросли почти в 1,5 раза с 2,9 трлн рублей. Большая часть приходится на налог на добычу углеводородного сырья, который перечислили 38 регионов. Из них наибольший вклад пришелся на Ханты-Мансийский АО (Югру), который перечислил в федеральный бюджет 1,7 трлн рублей или 43%. Для сравнения, обладатель 2-го места, Ямало-Ненецкий АО, перечислил 775,36 млрд рублей НДПИ на углеводороды, а это всего 19,3%. Тройку лидеров замыкает Татарстан, собравший 228,3 млрд рублей или 5,6% всего НДПИ. В РТ объем поступлений вырос на 154%.

Напомним, что по НДПИ предусмотрены налоговые вычеты — «для нефти, добытой после 1 января 2012 года на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Татарстана или Башкортостана. Пониженная ставка НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на выработанных и малых участках недр, а также добыче трудноизвлекаемой нефти сохранится до конца 2018 года.

Фактически два российских «кормильца», ХМАО и ЯНАО, перечислили НДПИ больше, чем все остальные регионы РФ вместе взятые (1,6 трлн рублей) или 2,5 трлн рублей. Из них на «нефтедоллары» пришлось почти 2 трлн рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых по регионам РФ, 2017 год

Налог на добычу полезных

ископаемых в том числе: в том числе: Налог на добычу полезных ископаемых в виде

углеводородного сырья из него: Налог на добычу полезных ископаемых в виде

углеводородного сырья из него: нефть нефть Всего Всего в федеральный

бюджет в федеральный

бюджет в федеральный

бюджет

2017 2016 2017 2017 2016 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 4 130 424 358 2 929 407 888 4 021 581 131 3 352 163 988 2 830 002 519 Ханты-Мансийский АО — Югра 1 733 340 770 1 233 551 682 1 732 547 785 1 731 964 670 1 232 036 797 Ямало-Hенецкий АО 775 857 521 537 106 676 775 365 400 173 576 910 536 565 399 Республика Татарстан 228 343 059 147 778 609 228 255 633 228 255 633 147 692 837 Красноярский край 178 621 977 121 384 091 157 176 262 156 857 475 105 805 243