Новый «СКА-Хабаровск», грядущее падение ЦСКА и легкое чемпионство «Зенита»

Главные интриги и прогнозы РПЛ сезона 2018/2019

До начала очередного сезона российской Премьер-лиги остается всего 4 дня. Чемпионат обещает новые интриги, но в главном — вопросе чемпионства — уже все ясно. Популярный комментатор Виталий Ошовский внимательно изучил клубные дела и выделил главные аспекты наступающего сезона в колонке, написанной для «Реального времени».

Как Карпина оставили без нападающих

Один из самых колоритных тренеров лиги Валерий Карпин вступает в первый полноценный сезон в «Ростове». К его команде все лето было весьма пристальное внимание среди болельщиков и СМИ. Едва команда вышла из отпуска, как тут же обыграла признанного сербского гранда «Партизан» — 2:0. Однако последующие результаты — ничьи с «Радничками» и «Тренчином», а также оплеухи от «Славии» и «Хайдука» — заставили болельщиков в тревоге ожидать новый сезон.

Уже сейчас очевидно, что Валерий Георгиевич хочет строить игру «Ростова» в расчете на контратаки. Почти во всех товарищеских матчах дончане сознательно отдавали инициативу сопернику. По плану Карпина, как только противник почувствует себя хозяином и начнет рваться вперед всей командой, в контратаках должны сыграть Ризван Мирзов и Алексей Ионов. Два вингера, пришедшие из «Тосно» и «Динамо», стали в «Ростове» системообразующими игроками.

Однако, как показал заключительный контрольный матч с «Хайдуком» (0:4), «Ростов» подходит к сезону откровенно сырым. После ухода Бухарова и Дядюна, второй в «Балтике» забивает в каждом матче, у «желто-синих» появилась дыра в центре нападения. В качестве главной ударной силы к РПЛ подходит Бьерн Сигурдарссон, но исландец только вышел из отпуска, и все лето он наверняка будет только набирать форму. Ставка на Эльдора Шомуродова может сработать. Он забил «британский» гол в матче со «Славией», но пока это не тот форвард, который сможет вытащить «Ростов» из борьбы за выживание

Прогноз Виталия Ошовского: «Ростов» поведет сражение за 12—14-е место

Великий Андрей Тихонов наконец-то дебютирует в качестве тренера элитного российского дивизиона, куда он поднялся с «Крыльями Советов». Фото kc-camapa.ru



С каким самарским багажом Тихонов подходит к дебюту в РФПЛ

Великий Андрей Тихонов наконец-то дебютирует в качестве тренера элитного российского дивизиона, куда он поднялся с «Крыльями Советов». Как и Валерий Карпин, все свои победы он приберег к официальным матчам. «Крылья Советов» не без труда обыграли словенскую «Мачву» — 2:0. Это была первая и последняя до сих пор победа самарцев. Если с «Рапидом» и «Спартой» команда Тихонова смотрелась достойно, то на фоне аутсайдера Бундеслиги 2 выглядела крайне невыразительно. «Хайденхайм» не смог распечатать ворота «Крыльев» лишь из-за халатности в завершающей стадии атак.

У «Крыльев» очень серьезные проблемы с переходом из оборонительной в атакующую фазу. Пассивный перекат мяча на своей половине поля и медленная доставка на Сергея Корниленко и Александра Соболева — вот, собственно, и все, чем отметились самарцы этим летом. Для увеличения количества креативных решений был вновь взят Павел Яковлев — это уже четвертый его приход в «Крылья»!

Кроме того, явно ко двору пришелся универсал Владимир Полуяхтов. В ходе сборов экс-защитник «Анжи» показал свое умение действовать как левым латералем, так и третьим центральным защитником. Кроме того, самарцы взяли в нападение Максима Канунникова, что резко уменьшает шансы Сергея Корниленко на попадание в основу. «Крылья Советов» подходят к сезону в неоднозначном состоянии. При всем гении Андрея Валерьевича, выше «стыков» прыгнуть будет крайне сложно.

Прогноз Виталия Ошовского: «Крылья» ждут стыковые матчи

В лиге появился очередной «СКА-Хабаровск»

Увы, в связи со смертью «Амкара» и «Тосно» в чемпионате рискует появиться новый явный андердог. Махачкалинский «Анжи» начал подготовку к сезону гораздо позже остальных, поэтому адекватного усиления мы пока не увидели. Команду продолжают покидать лидеры: на днях вот Хуан Лескано отправился в казахский «Тобол». С учетом отъезда в «Сошо» Филиппа Будковского, «Анжи» фактически остается с Прудниковым на острие. Огромные проблемы с составом уже дали о себе знать в нескольких товарищеских матчах — в последнем из них «Енисей» уничтожил махачкалинцев 4:0.

Почти вся надежда дагестанских болельщиков сконцентрирована на фигуре Магомеда Адиева. Как отмечают многие местные жители, с его приходом «Легион-Динамо» стал играть заметно лучше. Но то — ПФЛ зона Юг. Справится ли Адиев с уровнем РПЛ и с таким дефицитом исполнителей — большой вопрос.

Прогноз Виталия Ошовского: «Анжи» станет новым «СКА-Хабаровском»

Ходили слухи о переходе Ризвана Мирзова, однако в конечном счете договориться удалось с Жоаозиньо. Фото fcdynamo.ru



«Динамо» бежит! Почему «бело-голубых» ждет приятный сезон

Еще в марте казалось, что коренные перемены в составе «Динамо» неизбежны. Однако потрясающий финиш заставил руководство клуба скорректировать первоначальную позицию. Динамовцы постарались сохранить всех своих лидеров, но, увы, без серьезных потерь не обошлось. Александр Ташаев настолько хотел перейти в «Спартак», что отказался от возможности стать самым высокооплачиваемым игроком родного клуба. «К сожалению, после моего перехода болельщики «Динамо» писали много негатива», — говорил он. А чего ты ждал, Александр?!

Замену Ташаеву удалось найти не слишком оперативно. Ходили слухи о переходе Ризвана Мирзова, однако в конечном счете договориться удалось с Жоаозиньо. «У нас ощущался определенный дефицит фланговых футболистов, поэтому в первую очередь было решено укрепить именно эту позицию. Естественно, исходя из имеющихся финансовых возможностей. По итогам тщательного анализа трансферного рынка и просева кандидатов остановились на кандидатуре Жоаозиньо. Конечно, мы понимаем, что берем футболиста, который восстановился после тяжелой травмы, футболиста, с которым предыдущий клуб не стал продлевать контракт. Но мы убеждены, что московское «Динамо» станет для Жоаозиньо тем самым клубом в карьере, в котором он докажет, что его рано списали и что он был, есть и будет футболистом высочайшего уровня», — сказал гендиректор «Динамо» Сергей Федоров.

«Динамо» подходит к новому сезону с необычайной уверенностью в себе. Во главе команды стоит динамовец, почти все ключевые игроки — на месте. Внутри команды царит небывалое спокойствие. Есть все основания полагать, что московское «Динамо» — главный фаворит на статус главного сюрприза и возмутителя спокойствия нового чемпионата.

Прогноз Виталия Ошовского: «Динамо» займет место в топ-6

Массовый уход из ЦСКА. Чем это грозит армейцам?

Нешуточную тревогу вызывают дела в ЦСКА. Команду этим летом уже покинули семь игроков, и это — не предел. В прессе все настойчивее ходят слухи об интересе к Фернандесу со стороны «Интера» и «Валенсии», а Головин уже выбирает между «Челси», «Юве» и «Барсой». В команде больше нет братьев Березуцких, Игнашевича, Натхо, Вернблума, Миланова и даже Мусы, которого «Лестер» решил вернуть в состав после блестящего выступления нигерийца на ЧМ-2018. В сложившейся ситуации армейцы купили левого защитника Хордура Магнуссона. Трансфер — из попаданий в десятку, ведь Магнуссон является одним из лидеров сборной Исландии и полуфиналиста Кубка Лиги «Бристоль Сити».

В то же время об экс-защитнике «Байи» Бекао и взятом из «Рудара» Бийоле пока сказать нечего. Потянут ли они РПЛ — вопрос, который сейчас мучает всех армейцев. ЦСКА был близок также к приобретению Абеля Эрнандеса, но нападающий «Халл Сити» хочет получать 100 000 фунтов в неделю. В новый сезон ЦСКА вступает с обескровленной защитой, без «охранника» Верблума и с Чаловым на острие.

Прогноз Виталия Ошовского: ЦСКА ожидает борьба за место в топ-6

Головин уже выбирает между «Челси», «Юве» и «Барсой». Фото fckrasnodar.ru



«Зенит» — чемпион?

В последние годы РПЛ приучил нас к яркой борьбе за чемпионство. Увы, в этом сезоне в нашем чемпионате вырисовывается ярко выраженный гегемон. Питерский «Зенит» наконец-то закончил эксперименты с иностранцами и пригласил на пост рулевого Сергея Семака. А у Сергея Богдановича исторически получается абсолютно все, начиная со школы, где он был круглым отличником.

На сборах «Зенит» выдал потрясающую по красоте игру с «Динамо» (5:0), а игра с «Интером» на встречных курсах еще долго будет вспоминаться фанатами — 3:3. В предыдущие годы «Зениту» не хватало именно грамотного управления. С приходом Семака интрига в борьба за золото рискует быть уничтоженной.

Короткой строкой

Уже сейчас понятно, что казанцы к борьбе за высокие места не готовы: контрольные матчи с «Хайдуком» и «Редингом» обнажили крайне слабую позиционную игру «Рубина». С ней казанцы, увы, обречены на регулярные потери очков в матчах с закрытыми командами.

Так и не показал своего лучшего футбола «Локомотив», одержавший всего одну вымученную победу над «Акхисаром» — 2:1. У команды Юрия Семина история похожа на рубиновскую — мяч при позиционных атаках недостаточно активно передвигается по полю, из-за чего соперники легко успевают перестраиваться.

Продолжает дозревать до борьбы за первенство «Краснодар», но после очередного 4-го места бронза уже будет успехом для команды Галицкого. «Спартак» в контрольных матчах продолжил удивлять своими перепадами в игре и результатах. Чемпионства «Локо» и «Спартака» стали возможны во многом благодаря проблемным конкурентам — как у «Лестера» в 2016-м в АПЛ. И вот «Зенит», похоже, решил все свои проблемы.

Прогнозы Виталия Ошовского:

Главным преследователем «Зенита» станет «Краснодар»;

«Спартак» продолжил играть с дикими перепадами и уволит Карреру;

«Локомотив» поборется в лучшем случае за 3-е место;

«Рубин» и «Уфа» не попадут в еврокубки.