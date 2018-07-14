Казанский бренд «Святая» обвинили в разжигании межнациональной розни

В Казани разгорелся скандал вокруг новых футболок местного бренда «Святая». Дизайнеры разместили на одежде оскорбительное для русской женщины татарское слово «маржа».



На белых брендовых футболках разместили флаги России и Татарстана с соответствующими «надписями» — «маржа» и «маржа тугел» («не маржа» — прим.ред.).

В социальных сетях компанию обвинили в разжигании межнациональной розни и националистических наклонностях. В одном из telegram-каналов отметили, что «дизайнеры выпустили футболки, оскорбляющие русских женщин на территории Татарстана».

Представители бренда заявили, что надписи переводятся «русская» и «не русская». В момент публикации новости пост с футболками в Instagram был удален.