«Некоторым кажется, что я отгородил водоем забором и сел собирать деньги с земляков»

Колонка челнинского предпринимателя Айрата Тагирова о том, как благоустройство городского пляжа вылилось в многолетнее противостояние с прокуратурой

Несколько лет назад челнинский предприниматель Айрат Тагиров взялся за благоустройство территории городского пляжа на хозрасчетной основе. Потратив около 5 миллионов рублей на преобразование зоны отдыха, он столкнулся с требованием о сносе забора вокруг пляжа — в противном случае исполком Набережных Челнов снесет конструкцию за свой счет. В колонке, написанной для «Реального времени», предприниматель рассказывает о том, что представлял собой пляж раньше, как развивалось многолетнее противостояние Тагирова с прокуратурой и почему он оказался в столь незавидном положении.

«Стояли убогие железные грибки, дорога была перекопана...»



2007 год. Что собой представлял пляж того времени — для тех, кто подзабыл. Пыльная песчано-гравийная смесь серо-бурого цвета, густо усыпанная осколками битого стекла и окурками. Ближайший туалет с выгребной ямой деревенского типа метрах в трехстах, поэтому люди ходили в водичку, или, по вечерам, к бетонной стенке. Стояли убогие железные антивандальные грибки, которые отбрасывали тень не более одного квадратного метра. Грунтовая подъездная дорога была перекопана рвом, дабы предотвратить проезд к воде на автомобилях. На месте будущего пляжного клуба SunDale ежегодно, по словам тогдашнего заведующего пляжа С.В. Чирвы, тонули два-три человека. Спасательный пункт находился в 120 метрах от кромки воды.

В том же году тогдашний мэр Ильдар Халиков предложил предпринимателям взяться за благоустройство территории пляжа на хозрасчетной основе. Я откликнулся на это предложение. Что я сделал? Некоторым кажется, что я отгородил единственный водоем забором и сел у калитки собирать деньги с изнывающих от жары земляков. Мы построили большой навес со столами и скамейками, способный укрыть от дождя до тысячи человек, три бара для удобства обслуживания большого количества посетителей, установили 500 лежаков, расставили 10 зонтов 4х4 метра, завезли 2 тысячи тонн волжского желтого песка, установили семь биотуалетов, организовали две волейбольные площадки, детскую площадку, пляжную библиотеку и поставили спасательную вышку в 10 метрах у воды. А эскиз забора был утвержден главным архитектором города.

За 10 лет существования ПК SunDale не утонул ни один посетитель. Знаете почему? Потому что, благодаря забору, мы не разрешаем проносить и распивать спиртные напитки. И требуем, чтобы дети приходили только в сопровождении взрослых. Благодаря простым профилактическим мероприятиям у нас такая статистика.

«За 10 лет существования ПК SunDale не утонул ни один посетитель. Знаете почему? Потому что, благодаря забору, мы не разрешаем проносить и распивать спиртные напитки. И требуем, чтобы дети приходили только в сопровождении взрослых». Фото /vk.com/sundale_chelny



«Суд принял мою позицию, и прокуратуре бы успокоиться, но не тут-то было»



Итак, пляж построен, принят специальной комиссией, куда, к вашему сведению, входил и прокурорский работник. Претензий к забору никто не предъявлял. Но через 2 года относительно беззаботной работы у прокуратуры вдруг появился интерес к забору, и прокурор от имени «неопределенного круга лиц» подал в суд иск с требованием снести забор, ограничивающий доступ к воде. В суде мои доводы были таковы: ограничение доступа к воде противоречит моим бизнес-интересам. Я хочу, чтобы ко мне приходило максимальное количество народа, и деньги я беру не за право покупаться, это как-то глупо, ведь слева и справа от нашего пляжа такая же вода и свободный проход, а за возможность отдохнуть в комфортных условиях, в чистоте и безопасности (то есть, за услуги).

Суд принял мою позицию, и прокуратуре бы успокоиться (законность моих действий подтверждена судом), но не тут-то было. Они подают апелляцию в Верховный суд РТ. Я опять выигрываю. Они подают жалобу в Верховную коллегию судей. Ее отклоняют. Я спрашиваю у прокурора Евграфова, в чем причина такого внимания ко мне и забору, на что Александр Петрович, улыбаясь, говорит мне, что он ни при чем. Или он лицемерил, или им помыкали его замы, так как вскоре они подали апелляцию в Верховный суд РФ, где судья, слушая мои доводы и одобрительно кивая, отменил решение предыдущих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение. Я предполагаю, для того, чтобы не создавать общероссийский прецедент по этому непростому вопросу.

Местный судья сказал мне, что если Верховный суд отменил решение, то теперь им придется встать на сторону прокуратуры. Потом началась продолжительная возня с судебными приставами, и мы демонтировали 20 метров забора от кромки воды. Но это не устроило старшего судебного пристава Нуруллова. Он потребовал снести забор, установленный со стороны набережной, ссылаясь на исполнительный лист. А тот забор его не волнует — я могу его поставить хоть до воды. Я пошел к Евграфову с жалобой на абсурдность требования судебного пристава, сославшись на закравшуюся в решение суда ошибку, с чем он согласился и обещал разобраться.

«Я спрашиваю у прокурора Евграфова (на фото), в чем причина такого внимания ко мне и забору, на что Александр Петрович, улыбаясь, говорит мне, что он ни при чем». Фото Олега Тихонова

«За что? За то, что я благоустроил за свой счет часть городского пляжа?»



Через пару дней меня вызывает зампрокурора Темирова и подтверждает требование снести забор с парапета набережной. Я говорю ей, что снос этого забора не повлияет на доступ к воде, что их должен интересовать забор у воды, на что она мне сказала, что и тот забор они тоже заставят снести. Как раз подоспело постановление, разрешающее сносить некапитальные сооружения без решения суда. Они написали представление исполкому, а те вынуждены были вынести мне предписание на снос всего оставшегося забора, по сути, обрекая пляж на разграбление. Уже два раза грабили верхнее кафе, которое первым осталось без забора. Были еще действия, направленные против моего ИП со стороны прокуратуры, но это отдельная история.

А теперь скажите: вам не кажется, что внимание к моей персоне и пляжу со стороны прокуратуры подозрительно избыточно? За что? За то, что я благоустроил за свой счет часть городского пляжа? Благоустроил от слова «благо». Не для себя одного, заметьте, для всех горожан! В то же время мы видим, что есть реальный захват береговой полосы в личных целях. Когда я указал на эти факты Евграфову, он отвел глаза и сказал, что это не его район. Но я могу показать примеры и в черте города.

«Вам не кажется, что внимание к моей персоне и пляжу со стороны прокуратуры подозрительно избыточно? За что? За то, что я благоустроил за свой счет часть городского пляжа?» Фото kazanfirst.ru



Если забор кому и мешал, то только пьяным. Мы не пускаем их даже за деньги. Похоже, что права пьяных для прокуратуры важнее безопасности и комфорта порядочных отдыхающих.

P.S. Редакция «Реального времени» готова опубликовать ответную позицию прокуратуры по данному вопросу.