«ГаБа» осталась без денег: Центробанк лишил лицензии самарский «Газбанк»

Но паники не будет — вкладчики привыкли к банкротствам

Самарский «Газбанк» лишился лицензии, в кредитной организации назначена временная администрация. Это уже третий банк в регионе за последние несколько лет, деятельность которого прекратил регулятор. В региональном правительстве пытаются успокоить население, рассчитывая на АСВ, но в Самаре вкладчики уже собираются около офиса банка. При этом эксперты считают, что успокаивать граждан и не нужно, поскольку многие уже проходили через многочисленные банкротства банков.

Одним меньше



Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «Газбанка» и объявил о назначении временной администрации. Таким образом, в историю уходит и символ «Газбанка» — персонаж ГаБа. Вымышленная розовая птица активно использовалась в рекламной кампании банка (образ нашел как многочисленных поклонников, так и ярых противников).

По данным на конец июня, «Газбанк» привлек 19,26 млрд рублей вкладов населения. В банке обслуживается более 5 тысяч корпоративных клиентов, в том числе крупные промышленные предприятия и бюджетные организации. Кредитное учреждение входило в топ-150 крупнейших банков России по величине активов, а ранее попало в рейтинг банков, составленный российской редакцией журнала Forbes. Как отмечали авторы рейтинга, наличие банков в списке «не означает, что все они спокойно переживут этот год». Новость о попадании в список Forbes была широко растиражирована самим «Газбанком», но при этом не уточнялось, что он находится в группе с рейтингом B- (Fitch), что говорит о значительных кредитных рисках, а способность выполнять финансовые обязательства зависит от состояния деловой и экономической конъюнктуры. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году банк получил чистый убыток в размере 1 млрд рублей.

Как говорится на сайте регулятора, лицензия отозвана в результате операций «Газбанка», направленных на сокрытие его реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В результате на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов.

Вымышленная розовая птица активно использовалась в рекламной кампании банка. Фото gazbank-mobile.mybattle.ru



Также в сообщении регулятора отмечается, что в деятельности самарского банка выявлены факты отмывания доходов и финансирования терроризма. Как отмечают в Центробанке, в банке в последний год неоднократно проходили проверки, дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

В связи с отзывом лицензии в «Газбанке» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Руководителем временной администрации стала Елена Пожарская — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Вкладчики пошли за деньгами

Для выплат компенсаций вкладчикам «Газбанка» и оперативного приема заявлений до 16 июля будут отобраны банки-агенты. Как сообщают в Агентстве страхования вкладов (АСВ), выплаты начнутся не позднее 25 июля. Но жители Самары уже сейчас собираются около офиса банка, где их встречают лишь объявления с информацией о ситуации. В день объявления о лишении лицензии около банка по ходу дня собралось несколько десятков человек, на следующий день вкладчики также приходили, но уже в меньших количествах.

Некомпенсированная страховкой сумма (свыше 1,4 млн рублей) будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. По вкладам в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России по состоянию на 11 июля 2018 г.

Дмитрий Азаров: «Понимаю, что люди волнуются. Лично буду заниматься этим вопросом, чтобы права вкладчиков были удовлетворены в соответствии с действующим законодательством». Фото samregion.ru



Ситуацию с выплатами прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. «На следующей неделе я планирую выезд в Москву в рабочую командировку, в ходе которой рассчитываю встретиться с руководством Агентства по страхованию вкладов, лично убедиться, что выплаты начнутся в срок. Детально проговорим все необходимые меры поддержки. Понимаю, что люди волнуются. Лично буду заниматься этим вопросом, чтобы права вкладчиков были удовлетворены в соответствии с действующим законодательством», — сказал глава региона.

Как рассказали в Министерстве социально-демографической и семейной политики региона, жители Самары и области, которые получали соцвыплаты в «Газбанке», теперь смогут выбрать любой другой банк в соответствии со своими потребностями. Если льготополучатель не успел снять деньги в «Газбанке» в июле, то их можно будет получить в банке, который определит Агентство по страхованию вкладов. Выплаты можно будет получить не позднее 25 июля.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что какой-то масштабной паники данная ситуация не вызывает из-за высокой активности ЦБ в последние годы.

— Среди вкладчиков формируется достаточно обширная и постоянно растущая группа тех, у кого уже есть опыт второго и даже третьего наступления страхового случая. Они просто переносят свои средства из банка в банк, рассчитывая на то, что очередной не прекратит своего существования как минимум до завершения срока действия договора об открытии срочного вклада и получения дохода, — объясняет эксперт.

Ранее, в конце марта текущего года, была отозвана лицензия у еще одного самарского банка — «АктивКапитал Банка». Фото trkterra.ru



Тенденция банкротства

Врио губернатора Самарской области отметил, это уже не первая подобная история. «На протяжении целого ряда лет Центробанк РФ проводит работу по оздоровлению банковского сектора, эта работа проводится системно. Для Самарской области это, к сожалению, не первый банк и не первая история. По всей видимости, к этой ситуации привели управленческие ошибки», — высказался Азаров.

Аналитик Алексей Антонов не считает неожиданностью отзыв лицензии у «Газбанка», поскольку за последние 12 месяцев Центробанк применял меры надзорного контроля в его отношении 11 раз.

— Это как минимум служило намеком на то, что в банке не все хорошо для крупных, институциональных клиентов. Единственным, но, как оказалось, ничего не гарантирующим фактором поддержки выступал тот факт, что «Газбанк» обслуживал порядка 10 тысяч пенсионеров и лиц, получающих пособия и выплаты от государства. Но, как выяснилось, это не такая уж гарантия защиты от отзыва лицензии, — рассуждает аналитик.

Ранее, в конце марта текущего года, была отозвана лицензия у еще одного самарского банка — «АктивКапитал Банка». О проблемах банка стало известно в 2017 году, когда выяснилось, что убыток по итогам 2016 года составил 1,6 млрд руб. В банке вывели значительную часть активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации. При этом руководители и собственники банка, по мнению регулятора, не предприняли мер по нормализации ситуации. «Напротив, в их действиях фиксировалось недобросовестное поведение (вывод активов). Информация о выявленных фактах направлена в правоохранительные органы», — говорилось в сообщении Центробанка.

Схожая участь постигла самарский банк «Солидарность», который сейчас находится на санации.