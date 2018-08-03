Башкирия показывает зубы: сколько стоят услуги дантиста в Уфе

Обзор рынка стоматологии столицы Башкортостана

«Реальное время» продолжает анализировать стоимость платных стоматологических услуг в городах Приволжского федерального округа. Недавно мы рассказывали о том, во сколько обойдется лечение зубов в Казани, а сегодня впервые проанализируем цены на эти услуги в столице Башкортостана Уфе, параллельно сравнивая их с ценами в столице Татарстана. Отметим, что аналитическая служба обнаружила в Казани 148 стоматологических клиник, в то время как в Уфе их 133. В столице Татарстана конкуренция, таким образом, несколько выше.

Первичный прием — дешевле, чем в Казани, и больше бесплатных

Что касается услуги, без которой трудно представить начало какого-либо лечения — первичного приема специалиста, то в Уфе, как и в Казани, многие клиники предлагают его бесплатно. Таких клиник оказалось сразу 65 (в Казани — лишь 54, несмотря на большее общее число клиник). Возможно, впрочем, что первичный прием бесплатный лишь при проведении каких-либо дальнейших процедур в клинике. Остальные уфимские стоматологические центры предлагают консультацию специалиста по цене от символических 50 до уже довольно ощутимых 2 500 рублей. В Казани, напомним, стоимость первичного осмотра составляет от 100 (в четырех клиниках) до 1 500 рублей.

Самой дешевой клиникой Уфы из тех, что предлагают первичный осмотр стоматолога за деньги, является «Смайл-Д» — стоматологический кабинет на пересечении улиц Чернышевского и Цурюпы. Тут стоимость составляет 50 рублей. Еще пять клиник («Астрадент», «Аллегро-Дент», «Мой доктор», «Проспект» и «Дентал-офис») возьмут за услугу 100 рублей. Дороже всего прием будет стоить в «Центре функциональной стоматологии» на улице Гоголя (750 рублей), «Витадент люкс» (здесь стоимость от 0 до 800 рублей), «Прима денталь» (от 0 до 1 500 рублей). Кроме того, от 500 до 2 500 рублей осмотр специалиста будет стоить в «Табиб плюс».

Минимальная стоимость лечения среднего кариеса — в «Дорожном центре восстановительной медицины и реабилитации». Фото medinko.com



За лечением кариеса дешевле ехать в Затон

Одна из самых популярных процедур в стоматологических клиниках — лечение среднего кариеса — будет стоить в Уфе от 200 до 4 650 рублей. Минимальная стоимость, 200 рублей, возможна в связанном с РЖД «Дорожном центре восстановительной медицины и реабилитации», расположенном на улице Союзной в Затоне. Здесь, впрочем, придется заплатить за первичный прием специалиста (от 250 до 300 рублей). Также за прием придется заплатить и во второй по дешевизне клинике — «Ортодент». Само лечение среднего кариеса тут будет стоить 300 рублей, а за прием специалиста придется отдать еще 350 рублей. В «Витадент люкс», где прием специалиста может быть и бесплатным, лечение кариеса будет стоить 900 рублей. Наконец, еще в трех клиниках — «Бонитет», «Технологии Красоты» и «Эмидент» — вылечить средний кариес будет стоить 1 000 рублей, а прием специалиста будет бесплатным.

Дороже всего — от 2 950 до 4 650 рублей — лечение среднего кариеса будет стоить в «АГ «Фабер» на улице Энтузиастов, неподалеку от торгового центра «Планета». Дополнительно 500 рублей придется отдать за первичный прием специалиста. 4 500 рублей лечение стоит в «Клинике доктора Пономарева», прием специалиста стоит еще 350 рублей.

В Казани, для сравнения, лечение среднего кариеса будет стоить от 200 рублей (в «Униденте», при дополнительной плате в 150 рублей за первичный прием специалиста) до 5 000 рублей (в медицинском центре «Домрачевы»).

За лечение глубокого кариеса придется отдать больше. Уфимские клиники предлагают лечение по цене от 400 до 12 800 рублей. Дешевле всего лечение обойдется в «Брекете», расположенном на улице 50 лет СССР — от 400 до 2 200 рублей. За сумму от 406 до 1 443 рублей вылечат глубокий кариес в хозрасчетной стоматологической поликлинике Уфы на улице Маршала Жукова. Также недорого в «Витадент люкс» — 1 000 рублей. За 1 250 рублей возьмутся лечить глубокий кариес в «Маэстро», а за 1 500 рублей можно полечиться в «Астраденте» и «Надежде». Максимальная цена в 12 800 рублей заявлена в «АГ Фабер», однако минимальный ценник здесь — 3 800 рублей. Кроме того, до 8 000 рублей лечение обойдется в «Дентал Профи», Dental Hall и «Олимпе».

Дороже всего лечение среднего кариеса будет стоить в «АГ «Фабер». Фото facebook.com/pg/agfaber

В Казани за лечение того же глубокого кариеса возьмут сумму от 500 (в «Стомарине») до 10 000 рублей (в DentaDam).

Без зуба и анестезии — за 226 рублей

Если же зуб оказался в запущенном состоянии, и даже глубокий кариес лечить уже бессмысленно, то прибегнуть придется к более сложной операции — удалению зуба, которую, впрочем, могут проводить не только по причине кариеса.

За эту услугу в Уфе придется заплатить от 226 до 3 000 рублей. В Казани, для сравнения, стоимость услуги составит от 340 до 5 940 рублей. Из уфимских клиник дешевле всего удалить зуб можно в хозрасчетной стоматполиклинике на Маршала Жукова, однако здесь в указанные 226 рублей не входит анестезия. Минимальная стоимость же вместе с анестезией — в «Брекете», 300 рублей. Кроме того, за 316 рублей оставят без зуба в стоматполиклинике №6, а за 430 рублей — в стоматполиклинике №4. В 500 рублей удаление зуба обойдется, кроме того, в «Стоматологии Сеченовых» и «Дентал-офисе».

Дороже всего — 3 000 рублей — удалить зуб стоит в «Эмидент плюс» на Бакалинской (здесь ценовая «вилка» от 2 000 до 3 000 рублей). За 2 500 возьмутся за простое удаление зуба в «Дентал студии», стоматологической клинике доктора Аитова и «Саноденте».

Дентальный имплант дешевле в Казани, а коронка — как повезет

Более сложные манипуляции в области стоматологии ожидаемо и стоят абсолютно других денег. Интересно, к примеру, оценить стоимость имплантации. Для анализа мы взяли стоимость имплантации одного дентального импланта (речь идет о стоимости хирургической части работы).

Стоимость этой услуги, как оказалось, в Уфе варьируется от 24 000 до 130 000 рублей. За 24 000 рублей, в частности, дентальный имплант производства США или Кореи установят в клинике «Делюкс» в Сипайлово на улице Юрия Гагарина. Немного дороже, в 25 000 рублей, услуга обойдется в пяти клиниках: «Технологии Красоты», «Арт-Лион», «Стомадент+», «Люкс+» и «32 карата». В первых трех случаях имплант будет производства Кореи, а в последнем — Израиля или Швейцарии. Дешевле 30 000 рублей имплантация будет стоить еще в трех клиниках — «Стомат Клиника», «Ниль и К», «Клиника профилактики на Восьмиэтажке». В большинстве случаев здесь используют имплант производства Кореи.

До 100 000 рублей доходит стоимость имплантации в «Саноденте». Фото kleos.ru

Дороже всего — 130 000 рублей — имплантация стоит в «Дентал студии» на Бакалинской. Имплант здесь производства Швейцарии. Отметим, что эта клиника одна из немногих, которая также возьмет и деньги за работу — 25 000 рублей. До 100 000 рублей, кроме того, доходит стоимость в «Санодент» (минимальная стоимость тут 54 000 рублей, а импланты производства Израиля и Швейцарии), до 94 000 рублей стоимость доходит в «Косметологической лечебнице» и «Белом золоте». В Казани стоимость аналогичной услуги варьируется от 10 000 до 85 000 рублей.

Недешево обойдется и установка коронки. В Уфе стоимость этой услуги варьируется от 3 000 до 15 000 рублей. Самая низкая цена в городе — 3 000 рублей — в стоматологии «Тэшдент», что в Черниковке, на Кольцевой улице. Немного дороже — в 3 500 рублей — эта услуга обойдется в «Технологиях красоты». За 3 795 рублей коронку установят в «Брекете», а за 4 000 рублей этим готовы заняться сразу пять клиник — «Здоровое поколение», «Хэппи Дент», «Медифтор», «Астрадент» и «Эстор».

До 15 000 рублей установка коронки будет стоить в «АртДент ДеЛюкс». Минимальная стоимость тут, впрочем, составляет лишь 5 000 рублей. Высокая цена также в «Меги» — от 8 000 до 10 000 рублей. До 9 000 рублей цена доходит в «Галадент», до 9 500 — в «Витадент-Пчелка».

В Казани цены различаются значительно сильнее: минимальная стоимость тут составляет всего 1 500 рублей — это в два раза дешевле, чем самая низкая цена в Уфе. А вот максимальная казанская цена составляет целых 44 750 рублей — почти в три раза дороже, чем в самой дорогой по этой услуге клинике Уфы.

Платить за красоту: брекет-системы и чистка зубов

Еще одна востребованная процедура, связанная, правда, чаще всего не с лечением, а с эстетической стороной стоматологии — установка брекет-систем. Для анализа цен мы решили искать стоимость установки металлической безлигатурной (самолигирующейся) брекет-системы на одну челюсть. Цены на эту услугу в Уфе, как оказалось, варьируются от 15 000 до 80 000 рублей. Аналогичная услуга в Казани варьируется по цене от 22 500 до 90 000 рублей. Так что в вотчине Рустэма Хамитова брекеты ставить дешевле.

Дороже всего — 80 000 рублей — установка брекетов будет стоить в «Стоматологической клинике доктора Аитова». Фото ufa.stom-firms.ru

Наиболее низкая цена в столице Башкирии — в клинике «Тэшдент»: брекеты на одну челюсть обойдутся здесь в 15 000 рублей. Совсем немного дороже, 16 000 рублей, установка брекет-системы стоит в «Саиде». Остальные клиники заметно дороже. В «Олимпе», например, стоимость составляет 24 000 рублей, а в «Эсторе» и «Дентал-офисе» — по 30 000 рублей.

Дороже всего — 80 000 рублей — установка брекетов будет стоить в «Стоматологической клинике доктора Аитова». Одна из самых высоких цен, кроме того, в «Белом золоте». Интересно, что здесь, помимо 60 000 рублей за работу, придется заплатить еще и за сами брекеты. В клиниках, указавших только стоимость непосредственно брекетов, цена варьируется от 10 000 до 15 000 рублей. Таким образом, реальный разброс цен в Уфе — от 15 000 до примерно 70 000 рублей.

Многие клиники при этом указывают стоимость сразу за обе челюсти. В клинике «Добрый день», например, такая процедура обойдется в 100 000 рублей в «Ниль и К» — 48 000, в «Золотом сечении» — от 82 000 до 102 000 рублей, а в «Медстаре» — от 97 000 до 135 000 рублей.

Наконец, еще одна востребованная услуга, которую могут предложить стоматологические клиники, — профессиональная гигиена. Для анализа мы использовали цены на чистку методом Air-flow, без фторирования, на обе челюсти. Стоимость этой услуги в Уфе варьируется от 800 до 10 000 рублей. В Казани чистка зубов стоит дешевле — от 336 до 7 260 рублей.

Дешевле всего доверить чистку зубов профессионалам в Уфе в клинике «Эмидент плюс» — 800 рублей. Также дешевле тысячи, точнее, 950 рублей, будет стоить чистка в «Стомадент+» на улице Чудинова. В 1 100 рублей чистка зубов обойдется в Республиканской стоматологической поликлинике, в 1 300 — в клинике «Улыбка». Еще пять клиник предложат свои услуги за 1 500 рублей.

Дороже всего — 10 000 рублей — профессиональная гигиена стоит в «Галаденте» на Российской. Еще в двух клиниках, «Аско» и «Эдем», чистка зубов стоит ровно в два раза дешевле — 5 000 рублей. За 4 500 рублей, кроме того, эту услугу предоставляют к клинике доктора Пономарева, «Жемчужине» и «Табиб плюс».

Услуги стоматологических клиник Уфы

Клиника Первичный прием, консультация специалиста Лечение среднего кариеса Лечение глубокого кариеса Удаление зуба, простое Имплантация 1 дентального импланта (производство Израиль), стоимость хиругической части работы Делюкс 0 2000 5000-7000 1500 24000 Дентал-офис 100 400-750 550-1100 500 36000-46000 Дентаф 0 от 2200 от 2750 от 1300 от 30000-50000 Ортодент 350 300 1800 600 30000 Витадент люкс 0-350-800 900 1000 1100 35000-38000 Саида 0 от 2000 индивиально от 2000 около 40000-60000 Центр семейной стоматологии 600 3940 от 7440 от 2760 31500-45300 Азбука здоровья 500 1800-2200 2100-2500 850-1000 нет Мой зубной 0-500 3340 индивиально нет нет