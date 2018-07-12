Настройка состава по Назарову: некубковых лидеров выгнать, взять финнов и надеяться на молодежь

Как формирует состав на новый сезон нижнекамский «Нефтехимик»

Команды КХЛ потихоньку выходят из своих отпусков. Одними из первых к тренировкам приступили хоккеисты «Нефтехимика». Молодежь и примкнувшие к ним опытные игроки решили сократить свои летние каникулы на целый месяц. А вот менеджмент, селекционный отдел и тренерский штаб нижнекамского клуба, можно сказать, и не прерывали своей работы. Команда для начала расчистила ростер, избавившись от игроков, не подходивших под философию главного тренера. Одновременно с этим начался и отбор новичков, где ставка была сделана на финских нападающих. Кроме того, Назаров и Ко очень надеются на прогресс молодежи, выступление которой в прошлом сезоне удивило очень многих. О том, что происходит в нижнекамском клубе, в материале «Реального времени».

Чистка состава по-нижнекамски

Работа нижнекамского клуба на трансферном рынке началась с расставания с прошлогодними лидерами. Самым громким получился уход нападающего Дэна Секстона. Вначале его вывели из состава в серии плей-офф, а потом и вовсе объявили о разрыве отношений с игроком. Американец выступал за «Нефтехимик» четыре сезона, в трех из которых становился безоговорочно лучшим бомбардиром команды. Всего за эти годы Сэкстон набрал 170 (53+117) очков в 195 матчах — мало кто из легионеров может похвастать такими показателями результативности.

Но едва ли расставание с американцем стало серьезной потерей для клуба. Главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров практикует силовой хоккей, в котором нет места слабым и бесхарактерным игрокам. Сколько бы очков ни набирал Секстон в тепличных условиях регулярки КХЛ, медальные перспективы команды все же решаются на стадии плей-офф. Назарову хватило всего двух матчей, чтобы понять — Дэн откровенно не тянет в играх на выбывание, а своим присутствием лишь отягощает психологический климат в команде. В этом плане примечательна и статистика: выступая за «Нефтехимик», в 12 кубковых играх Секстон набрал всего одно очко.

Та же участь постигла и прошлогоднюю первую пару защитников Пиганович — Густафссон. Швед пришел в клуб ближе к плей-офф и, казалось, идеально вписался в ростер. Однако с началом Кубка Гагарина он превратился в бледную тень самого себя. «-3» полезности в первых двух встречах с «Трактором» окончательно перечеркнули шансы Эрика остаться не только в «Нефтехимике», но и, похоже, вообще в КХЛ.

По окончании сезона Пиганович не обнаружил перед собой нового контракта и был вынужден покинуть клуб



С Пигановичем история интереснее — в стиле «я тебя породил, я тебя и убью». Назаров уже «оживлял» защитника в бытность тренером «Трактора», а теперь вернул Олега на былой уровень в «Нефтехимике». Но по окончании сезона Пиганович не обнаружил перед собой нового контракта и был вынужден покинуть клуб.



В остальном потери не должны сделать «Нефтехимик» слабее. Из ушедших также можно выделить нападающих Никиту Филатова и Роберта Ганзла, которые новый сезон начнут в «Спартаке». Помимо них команду покинул Деннис Эверберг. Шведский форвард съездил на последний чемпионат мира в составе своей сборной и поразил воображение скаутов «Виннипега». Впрочем, Эверберг вряд ли будет играть на уровне НХЛ, взят он скорее для усиления команды АХЛ «Манитоба».

Ставка на финнов

В составе «Нефтехимика» почти всегда был хотя бы один финский хоккеист. Преимущественно «лимит» на финнов закрывали вратарской позицией, где в разные годы играли Таррки, Колппанен и Веханен. Объяснялось это крепкой школой вратарей северной страны. Сейчас же тренд на финских голкиперов немного спадает, но в систему Назарова идеально вписались другие представители сборной Суоми. Дисциплинированность и четкое следование указаниям — то, что надо нынешнему тренеру «Нефтехимика». Поэтому приглашение сразу троих игроков из чемпионата Финляндии не выглядит чем-то удивительным.

Селекционная работа нижнекамцев в этом направлении вызывает восхищение. «Нефтехимику» удалось заполучить сразу двух основных игроков команды-победителя прошедшей европейской Лиги чемпионов. В контрактах Пуустинена и Няттинена были пункты, позволявшие разорвать их в случае получения предложения из КХЛ, чем игроки и воспользовались. Это говорит о том, что и сами игроки будут рады попробовать свои силы в российской лиге.





Следующий сезон в Нижнекамске начнет ассистент капитана «Карпята» Микаэль Руохомаа



Также следующий сезон в Нижнекамске начнет Микаэль Руохомаа — ассистент капитана «Карпята», на минуточку, действующего чемпиона страны! Нападающий был связующим звеном главного атакующего звена всего чемпионата Финляндии Бертран — Руохомаа — Юнттила, забившего на троих 65 голов. Двое его партнеров в итоге также оказались в России, их на сезон-другой забрала к себе «Сибирь». При этом стоит отметить, что, несмотря на игру в центре, Микаэль способен завершать атаки и самостоятельно, чем нередко ставит в тупик оборону соперника. Единственным минусом игрока можно считать его склонность к травмам, из-за чего он практически полностью пропустил сезон 2016/17 годов.

Пуустинен с ростом 185 см и весом 89 кг неплохо играет перед воротами соперника, имея при этом хороший кистевой бросок. Прошедший сезон получился для форварда по-настоящему прорывным, он впервые в карьере набирал в среднем по 1 очку за матч. В 2006 году после драфта болельщики «Калгари» с нетерпением ждали его приезда в Америку. Пуустинен выделялся и на молодежном чемпионате мира, где на фоне Джона Тавареса, Клода Жиру и Брэда Маршанда виделся многим как будущая звезда НХЛ. Несколько сезонов он оправдывал надежды фанатов «Флеймз» в лиге WHL, но проявить себя в НХЛ так и не смог.

Няттинен действует на позиции центрального нападающего, но нередко выходит и справа. По всей видимости, тренеры «Нефтехимика» собираются делать чисто финское звено Пуустинен — Руохомаа — Няттинен. Между тем, этот финский форвард способен помогать обороне и обладает неплохим по меркам КХЛ катанием. Он хорошо видит лед и частенько создает для своих партнеров моменты от своей синей линии. Очевидно, что на бумаге финское трио впечатляет набором функций, где центр умеет забивать так же хорошо, как раздавать передачи, левый форвард действует на пятачке, а правый разгоняет атаки из глубины.

Конечно, подписанием в оборону одного Полашека дело наверняка не обойдется

Молодежь должна прибавить

В прошлом году наиболее важной составляющей работы Назарова в Нижнекамске стало подключение к основному составу команды молодых воспитанников клуба. Шарипзянов, Шиксатдаров, Хайруллин, Шафигуллин, Бикмуллин и Порядин в разные моменты сезона показывали неплохой для своего возраста хоккей, чем заслужили похвалу от тренерского штаба и всей хоккейной общественности. В этом году молодые хоккеисты должны выйти на более качественный уровень, оправдав ранее выданные авансы.

Конечно, подписанием в оборону одного Полашека дело наверняка не обойдется. Но если кто-то из молодых показал себя на прошедшем недавно тренировочном сборе команды, то ставка будет сделана на местных ребят. Такая философия отчасти идет с хоккейных верхов Татарстана, где очень хотят видеть в татарстанских командах больше своих воспитанников. Выбор в третьем раунде драфт-лотереи НХЛ Булата Шафигуллина стала своего рода знаком качества проделанной тренерским штабом и всем клубом прошлогодней работы.

Тот же Шафигуллин в прошедшем сезоне набрал 15 очков в 9 проведенных матчах в плей-офф ВХЛ, чем наверняка запомнился Назарову, который любит кубковых бойцов. Хорош был и Бикмуллин, но уже в КХЛ. За 9 матчей за «Нефтехимик» Рафаэль успел отметиться 4 (2+2) очками и бунтарским поведением на льду, чем заслужил симпатии болельщиков. Именно от этих двух парней можно ждать значительного прогресса.