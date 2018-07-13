Все там будем: стараниями УФМС покойный казанец прописал у себя 11 мигрантов

В афере подозревали трех работников службы, в том числе экс-начальника отдела миграционного учета управления, но за все ответила паспортистка

Фото: Роман Хасаев

Ново-Савиновский районный суд по второму кругу рассматривает уголовное дело о незаконной регистрации 11 мигрантов в квартире умершего казанца. На первом этапе по нему проходили три сотрудника УФМС, в числе которых был и экс-начальник отдела миграционного учета управления Александр Марков, но впоследствии к ответу призвали лишь одну работницу службы. По версии следствия, именно она не проверила документы и зарегистрировала новых жильцов по паспорту покойника. Кстати, Марков рассказал суду, что сам с коллегами внутри управления выявил этот эпизод, но полиция отказала в возбуждении дела, а через полгода завела расследование на самих разоблачителей. Как выяснила корреспондент «Реального времени», защита обвиняемой будет добиваться дисциплинарной, а не уголовной ответственности и требовать восстановления на работе.

Сотрудница УФМС ответит за 11 мигрантов

В преступной халатности обвиняют бывшую сотрудницу отдела УФМС России по РТ на Гаврилова, 77 Гульнару Галиуллину, которая, по версии следствия, сама не заметила, как незаконно прописала 11 мигрантов в квартире умершего человека.

Следствие полагает, что в 2015 году к обвиняемой пришел мужчина, представившийся ей именем умершего человека и показал его паспорт. Но Галиуллина не проверила личность человека и по его заявлению поставила на миграционный учет сначала четырех иностранных граждан. В качестве принимающей стороны в уведомлениях был указан тот самый умерший человек. Кроме того, в уведомлениях о прибытии на место пребывания указали ложные сведения о дате выдачи паспорта. Впоследствии подобным же образом зарегистрировали других мигрантов.

Кроме того, по версии следствия, Галиуллина дала свой персональный пароль доступа к системе бывшему сотруднику УФМС. В том же 2015-м на рабочем месте обвиняемой это третье лицо зарегистрировало еще нескольких мигрантов, принимающей стороной которых был все тот же умерший человек. Таким образом, число прописанных в квартире людей выросло до 11.





В преступной халатности обвиняют бывшую сотрудницу отдела УФМС России по РТ на Гаврилова, 77



Как выяснилось в ходе судебного заседания, Галиуллина предъявленные ей обвинения не признает. Само дело затянулось не на один год. Как рассказал в ходе процесса адвокат обвиняемой Шамиль Валеев, в июле 2017 года суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствия для его рассмотрения, поскольку в нем в том числе не было расписано, в чем конкретно выражалась сущность причиненного Галиуллиной вреда. По его словам, в нарушение постановления Конституционного суда РФ прокуратура впоследствии начала дополнительное расследование, после чего дело снова было передано в суд.

Повторно оно ушло в суд уже с другими обвинениями. Если изначально обвиняемой вменялось превышение должностных полномочий и нарушение закона о миграции, то сейчас ее обвиняют по ч. 1 статьи 293, то есть в халатности.

Защитника Галиуллиной переданные повторно в суд материалы дела не удовлетворили, и он ходатайствовал о повторном возвращении дела в прокуратуру, так как, по его мнению, нарушения устранены не были. Впрочем, помощник прокурора Ново-Савиновского района Анастасия Селиваненко нарушений в материалах дела не увидела и просила в ходатайстве отказать. Суд это решение поддержал.

Узбекская и таджикская диаспоры — на особых условиях

В ходе допроса свидетелей выяснились некоторые интересные детали этой истории. Так, допросили Алексея Гродкина, который, уволившись c должности инспектора УФМС, на рабочем месте Галиуллиной оформлял мигрантов в квартире покойника. На вопрос прокурора о том, на каком основании он там находился, свидетель пояснил, что указание исполнять обязанности обвиняемой ему дал юрист ООО «Электронный курьер» Шарипов, который фактически являлся руководителем фирмы. Согласно открытым источникам, сейчас директором «Электронного курьера» является Фаршат Шакиров. Как впоследствии пояснил «Реальному времени» защитник Галиуллиной Шамиль Валеев, Шакиров сам до пенсии работал в системе УФМС и фактически командовал в отделе даже после своего ухода. Кстати, ООО «Электронный курьер», которое на тот момент располагалось в том же здании, что и отдел УФМС, предоставляло услуги по электронному оформлению заявлений и других документов на постановку на миграционный учет — естественно, за деньги.

Анастасия Селиваненко нарушений в материалах дела не увидела. Фото Ирины Плотниковой

Но вернемся к словам свидетеля. Согласно предыдущим показаниям Гродкина, зачитанным помощником прокурора Ново-Савиновского района, он во время отпуска Галиуллиной ставил обратившихся на миграционный учет вместо нее, а также делал это два-три раза за 2015—2016 годы, когда той не было на месте. Но это не все.

— Шарипов дал мне указания: в случае, если документ приносит представитель таджикской диаспоры Саид и представитель узбекской диаспоры Шукра или Эдик, принимать в любом случае, независимо от того, приходит ли само физическое лицо, предоставляются ли оригиналы документов заявителя и иностранца или не предоставляются, — зачитала прокурор.

По словам Валеева, данной информацией следствие не занималось, вопрос о привлечении Шарипова к уголовной ответственности не стоял, и он по этому уголовному делу проходит в качестве свидетеля.

Не уголовка, а дисциплинарка?

Интересными оказались и показания экс-начальника отдела миграционного учета УФМС по РТ Александра Маркова, который сам стал фигурантом другого уголовного дела.

Он рассказал, что еще в 2013 году было подготовлено распоряжение регистрировать в одной квартире не более десяти человек. Соблюдается ли оно, выясняли в ходе проверок. Заинтересовавшись 11 людьми в одной квартире и узнав, что хозяин жилплощади мертв, они провели служебную проверку, материалы по которой направили в отдел полиции. Но там нарушений не нашли и выдали отказ в возбуждении дела.

Через семь месяцев об этой истории вспомнили и все-таки завели дело — на самого Маркова, Галиуллину и еще одного сотрудника.

Сейчас же по этому уголовному делу с 11 прописанными в квартире мигрантами проходит только Гульнара Галиуллина. Впрочем, ее в своих показаниях бывший начальник скорее защищает, нежели обличает. По его словам, поставленные на учет мигранты впоследствии «продлевались» у других сотрудников.

Александр Марков сам стал фигурантом другого уголовного дела. Фото tatmedia.tatarstan.ru

Он также пояснил, что на Гаврилова Галиуллина работала одна и в день через нее проходили по 300—400 лиц. Комментируя ситуацию «Реальному времени», к последнему факту вернется позже защитник обвиняемой Валеев.

— Говорят о халатности — что она должна была сверить данные паспорта и личности. Человек получил паспорт в 45 лет, а когда происходили эти события, ему было 72 года. Марков в суде сказал, что через нее проходило по 300, по 400 лиц. Как можно в этом потоке определить достоверность, когда прошло уже двадцать с лишним лет? — задается вопросом адвокат.

Сейчас Галиуллина ждет окончания суда под подпиской о невыезде и воспитывает своего третьего, пока еще совсем маленького ребенка. С работы она во время декретного отпуска ушла по собственному желанию. В дальнейшем защитник и его клиент планируют восстановить ее репутацию.

— Мы в конечном итоге хотим ее восстановить на работе. Максимум, что есть в ее действиях — это служебный проступок. Это дисциплинарная, а не уголовная ответственность, — полагает Валеев.