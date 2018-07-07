Опрос предпринимателей: как извлечь плюсы из неприятного соседства
Бизнесмены о том, как влияет местоположение компании на ее доход
Местоположение компании играет в бизнесе отнюдь не последнюю роль. Во всяком случае, не каждая находящаяся по соседству организация может приносить ему пользу. Татарстанские предприниматели рассказали «Реальному времени», как решить вопрос с неприятными соседями, которые снижают вашу прибыль.
Рядом с дорогим салоном красоты в арендованном помещении открылся фаст-фуд, ставший местом сбора шумных таксистов и рабочих. Парковка рядом с салоном красоты практически всегда была занята, а шум и запахи из кафе нервировали посетителей. Владелец салона стал терять клиентов и прибыль. Как, на ваш взгляд, следует ему поступить, чтобы сохранить бизнес?
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Андрей Симаков генеральный директор ГК «ДАР»
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Надо посмотреть, кто хозяева фаст-фуда и можно ли с ними договориться по поводу разделения парковки. Я сомневаюсь, что салон красоты может испытывать сильное падение прибыли из-за соседства с фаст-фудом. Как правило, у дорогих салонов красоты есть костяк из постоянных клиентов, и они вряд ли перестанут в него ходить без существенной на то причины. Надо узнать, какая доля постоянных клиентов у салона красоты. Если она небольшая и в основном состоит из случайных посетителей, то соседство с кафе на самом деле может отпугнуть их.
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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
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В этой ситуации сработал рынок. Он сам определяет, что где находится. Если в этом месте пользуются спросом услуги салона красоты и общепита, то тут ничего не сделаешь, рынок сам регулирует их взаимоотношения. Единственное, салон красоты может найти для кафе площадку в другом месте, и в случае переезда владельцу кафе надо возместить издержки. Кафе легче найти другое место, чем салону красоты, который обеспечен медицинской лицензией с определенными параметрами помещения. Поэтому единственный выход — предложить собственнику кафе другую площадку за свой счет. Конечно, вопрос, насколько салон красоты может себе это позволить. И точку, в которой размещался общепит, владелец салона должен забрать себе, чтобы в дальнейшем избежать неприятного соседства.
Когда размещаются медуслуги, салон красоты, бутик дорогой одежды, локация должна продумываться изначально, чтобы в ближайшее время рядом не появилось ничего, что может нанести репутационный ущерб бизнесу. Для этого надо изучать генплан, планы района, градостроительные документы. Если точка общепита рентабельна, то ее собственнику тоже не захочется уходить и терять свои позиции. Поэтому владельцу салона красоты придется возместить издержки. Тут сработал эффект рынка. Если в этой точке хорошо продается шаурма, то всегда найдется предприниматель, который откроет там общепит. Вариант тут только такой: дорогой бизнес поглощает более дешевый.
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Илья Мугенов генеральный директор компании «Mugenov»
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Собственник салона красоты может поменять вход, не переезжая, если это возможно. В таком случае запаха и шума от кафе, возможно, будет меньше. Также в помещении салона красоты надо установить арома-машинки, которые создадут приятную атмосферу и усилят контраст между улицей и помещением. Таким образом, салон станет позиционироваться как элитное дорогое место. Также можно договориться с владельцем фаст-фуда, чтобы он перенес входную группу или сделал вытяжку, которая фильтровала бы запахи. Всегда можно решить проблему с помощью диалога.
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Дмитрий Червяков генеральный директор ООО «ТЕСТПРОДУКТ»
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Владельцу салона красоты надо сменить арендное место или открыть вторую точку и постепенно перетянуть в нее клиентов. Бороться в такой ситуации нет смысла: земля перед салоном красоты, скорее всего, государственная, и парковаться на ней может любой человек, который туда приехал. Как вариант, найти другую парковку и предлагать постоянным клиентам парковаться там. От шума можно избавиться с помощью пластиковых окон, от запаха — с помощью кондиционера.
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Рустем Фахретдинов генеральный директор «Скай Девелопмент»
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Если помещение салона красоты находится в собственности, то надо договариваться с владельцами фаст-фуда, чтобы сделали хорошую вытяжку. Парковку можно разделить, поскольку это общедомовая территория, и распределить место под машины в процентном соотношении от доли занимаемых площадей. По поводу шума можно договориться с владельцем кафе, чтобы клиенты вели себя тише. Для этого можно разместить информационные таблички. Если договориться с владельцем кафе не получается, а помещение салона красоты находится в аренде, то надо искать площади похожего размера в ближайшем районе и переезжать.
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Евгений Терентьев исполнительный директор республиканской ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана»
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Есть два решения: либо мы конфликтуем до победы, либо находим пути сотрудничества. Если пытаемся договориться, то просим владельцев кафе отрегулировать свои выбросы, вести себя более цивилизованно. Если они отказываются, то можно привлечь Роспотребнадзор, чтобы он рассчитал уровень шума, посмотрел вытяжку кафе. В любом случае можно договориться. Фастфуд посещают разные люди, клиенты салона красоты тоже могут обедать в кафе, и сотрудничество может быть взаимовыгодным.
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Олеся Жукова директор Blue bag agency
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Владельцу салона можно договориться с таксистами: если они привозят клиента в салон красоты, то получают за него бонусы. В таком случае таксисты будут заинтересованы в увеличении потока посетителей салона красоты и подсознательно думать о том, чтобы на парковке были места. Они могут два раза заработать, развозя клиентов, а владелец салона красоты будет предлагать услуги такси клиентам. Всегда можно договориться о взаимовыгодных условиях, чтобы работать на одну аудиторию. В таком случае владельцы кафе будут заинтересованы в том, чтобы у салона красоты была клиентура.
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Артур Галайчук совладелец баров MrWillard, ReLab, «Прометей»
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В такой ситуации салону красоты не обязательно терять прибыль. Посетители кафе также могут стать клиентами салона. Я бы порекомендовал владельцу салона красоты использовать проходимость кафе, попытался бы взаимодействовать с аудиторией, которая проходит мимо. Пообщался бы с владельцем фастфуда, поинтересовался, все ли правильно у них сделано в плане вентиляции. Если бы они пошли на конфликт, попросил бы специальные органы проверить их.
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