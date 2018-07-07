Опрос предпринимателей: как извлечь плюсы из неприятного соседства

В этой ситуации сработал рынок. Он сам определяет, что где находится. Если в этом месте пользуются спросом услуги салона красоты и общепита, то тут ничего не сделаешь, рынок сам регулирует их взаимоотношения. Единственное, салон красоты может найти для кафе площадку в другом месте, и в случае переезда владельцу кафе надо возместить издержки. Кафе легче найти другое место, чем салону красоты, который обеспечен медицинской лицензией с определенными параметрами помещения. Поэтому единственный выход — предложить собственнику кафе другую площадку за свой счет. Конечно, вопрос, насколько салон красоты может себе это позволить. И точку, в которой размещался общепит, владелец салона должен забрать себе, чтобы в дальнейшем избежать неприятного соседства.

Когда размещаются медуслуги, салон красоты, бутик дорогой одежды, локация должна продумываться изначально, чтобы в ближайшее время рядом не появилось ничего, что может нанести репутационный ущерб бизнесу. Для этого надо изучать генплан, планы района, градостроительные документы. Если точка общепита рентабельна, то ее собственнику тоже не захочется уходить и терять свои позиции. Поэтому владельцу салона красоты придется возместить издержки. Тут сработал эффект рынка. Если в этой точке хорошо продается шаурма, то всегда найдется предприниматель, который откроет там общепит. Вариант тут только такой: дорогой бизнес поглощает более дешевый.