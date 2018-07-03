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Волонтеры ЧМ-2018 научили Казань «жить в кайф»

21:58, 03.07.2018 1 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России
Волонтеры ЧМ-2018 научили Казань «жить в кайф»

Сегодня в Казани на площадке Фестиваля болельщиков прошел масштабный флешмоб: городские волонтеры и волонтеры оргкомитета исполнили зажигательный танец под официальную песню чемпионата Live It Up.

Видео Камиля Исмаилова
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