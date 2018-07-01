«Страна контрастов»: городская грязь самого чистоплотного народа в мире

О мусорных горах, зловонных сточных канавах и чистоте тела и дома индийцев

Фото: Ананта Вриндаван

Постоянный автор «Реального времени» Наталия Федорова продолжает рассказывать о своем опыте знакомства с культурой и обычаями Индии. Сегодняшняя ее колонка — о первом, что бросается в глаза рафинированному западному туристу, который приезжает в эту страну. О мусоре и грязи.

О горах мусора и сточных канавах



В крупных городах Индии стараются избавиться от мусора западным способом, то есть свозят кучи неразлагающегося пластика на окраины. Но даже в городах чем дальше от центра, тем больше вы увидите много мусора, валяющегося прямо на улицах. Мусорки здесь встретишь крайне редко. Индийцы могут бросить кожуру от банана, обертку и пакеты прямо на газон. Причем за это их не оштрафуют, как в европейском городе. Здесь эта проблема решается с помощью специальных людей, уборщиков, которые ходят по улицам и собирают разбросанный мусор в большие мешки. Это же становится способом заработка для бедняков и детей: они собирают пластиковые бутылки на улицах и на ж/д станциях и сдают за копейки на переработку.

Но городские окраины, поселки и деревни, такие же густонаселенные, как многие западные города, буквально утопают в мусоре. Банки, бутылки, пластиковые пакеты образуют кучи, в которых роются обезьяны, бездомные коровы, собаки и свиньи. О том, к каким последствиям для здоровья бедных животных это приводит, читайте в одной из моих предыдущих зарисовок.

Проблема бытовых отходов, одна из основных для нашей планеты сегодня, в западных городах спрятана от глаз большинства людей. Но Индия пока не научилась скрывать тот тупик, в который зашла цивилизация, не справляющаяся с обилием мусора. Хотя, справедливости ради надо сказать, что индийцы делают первые шаги: они все чаще используют бумажную посуду вместо пластиковой, сумки из нетканого материала вместо пластиковых пакетов.

Индия пока не научилась скрывать тот тупик, в который зашла цивилизация, не справляющаяся с обилием мусора



По краям узких улиц в каменных углублениях протекают сточные канавы. Они источают незабываемый аромат, особенно в жару. Это не только помои, но и испражнения — система канализации во многих индийских городах оставляет желать лучшего.

Здесь трудно забыть о том, что человеческое тело само по себе весьма, скажем так, физиологично. Сразу вспоминается история, рассказанная мне в одной индийской семье. Она называется «Жидкая красота». К молодой очень красивой девушке посватался богатый торговец. Она не хотела выходить за него замуж, но ухажер, сраженный ее красотой, был крайне настойчив. И тогда она попросила его прийти за ответом через неделю. Все это время она пила слабительное и все, что выходило из нее, сливала в бочки во дворе дома. Когда через неделю жених вернулся, он не смог узнать в исхудавшей и изможденной девушке свою невесту. «Где та красавица, которую я полюбил?» — спросил он. «Вот вся та красота, которой ты увлекся», — ответила девушка и отвела его к стоящим во дворе бочкам.

Трудности в адаптации

Позднее мне рассказали, почему индийцы никак не могут постичь ценность мусорных баков и бросают пластиковый и иной сор где попало. Причина в том, что еще совсем недавно Индия была преимущественно аграрной страной, состоящей из большого количества деревень и сел, жизнь в которых протекала вдали от городов и без связи с ними. Сельские жители использовали для своих повседневных нужд латунную и медную посуду, которая передавалась по наследству и не требовала замены, а для принятия пищи — никакого фарфора или пластика, только одноразовая посуда из глины и банановых листов. До сих пор эта традиция сохраняется во многих местах. Практически в любом небольшом городке вы можете купить сладкий ласси в глиняном стаканчике, который долго сохраняет прохладу напитка. В любом придорожном кафе вы сможете получить свой «тали» (стандартный индийский обед, состоящий из горки вареного риса и множества маленьких тарелочек с тушеными овощами, соусами и сладкими закусками) на большой широкой тарелке из банановых листьев. Можно воспользоваться ложкой, а можно, как это и делают большинство индийцев, есть руками, экономя еще и на приборах. При этом банановые листья, когда на них кладут горячую пищу, выделяют полезные для человеческого организма вещества. Понятно, что такие тарелки можно выбросить, где угодно, они быстро разлагаются и не вредят окружающей среде.

С такой же легкостью многие неграмотные наивные индийцы до сих пор относятся к пластиковой посуде, пришедшей не так давно в их страну, не понимая, что она будет разлагаться тысячелетиями и загрязнять их воду и почву.

Сельские жители использовали для своих повседневных нужд латунную и медную посуду, которая передавалась по наследству и не требовала замены



Похожая причина и у существования «ароматных» сточных канав. Прежде живущие в сельской местности индийцы не располагали свои туалеты на территории деревни. Согласно ведическим традициям, это оскверняет территорию, и она становится непригодной для поклонения Богу. Жители уходили справлять нужду в поле, подальше от деревни. По мере усиления западного влияния такое поведение стало считаться нецивилизованным, и все чаще индийцы для своего удобства размещают туалеты в деревне. Эти уборные представляют собой огороженное углубление в земле. Ну а сточные канавы — это следствие не очень близкого и долгого знакомства индийцев с системой канализации.

В грязный дом Бог не придет

Но не стоит сразу же упрекать индийцев в нечистоплотности. Я сейчас скажу прямо противоположную вещь: в основе своей индийская культура самая чистоплотная в мире, и историки-индологи подтвердят мои слова. Проблема в том, что до наших дней она сохранилась лишь в образованных семьях и отдельных деревнях, где люди еще чтут свои традиции. Строгие правила чистоты даются в священных писаниях и передаются из поколения в поколение. Нам, выросшим в России, может быть непонятно обилие разных ограничений, но цель их в следующем: поддерживая физическую чистоту тела, дома и так далее, человек получает возможность очиститься и ментально, духовно. Индусы говорят, что в грязный дом Господь никогда не придет, тогда как в чистом доме он всегда присутствует. То же самое относится и к телу.

Итак, поделюсь некоторыми из правил чистоты, которым следуют индийцы. Традиционно они совершают полное омовение тела несколько раз в течение дня: утром сразу после пробуждения, днем и вечером, а также после опорожнения кишечника. Независимо от того, зима на улице или лето. В деревнях для этого существуют колодцы, как для общего пользования, так и для частного — во дворах домов. Принимают омовение, поливая себя из ведра, в одежде, которую после этого сразу снимают, прополаскивают и переодеваются в чистую и сухую.

Пол в доме моют каждый день: утром и также перед приготовлением и после принятия пищи. Существует целый свод предписаний, как соблюдать чистоту во время приготовления пищи. Я видела своими глазами, как всем этим предписаниям следуют в индийских семьях, и научилась этому сама. Дело в том, что религиозные индийцы никогда не будут есть пищу, которая прежде не была предложена Господу. Алтарь — важная составляющая каждого дома. И для того, чтобы предложить пищу на алтаре, она должна быть чистой. Поэтому кухня в доме — это священное место. Она отделена от столовой, во время готовки никто не пробует пищу, посуда должна быть очень чистой, а о том, чтобы в дом заходили животные, не может быть и речи.

Существует целый свод предписаний, как соблюдать чистоту во время приготовления пищи



Одежду они каждый день надевают чистую, потому что вчерашняя считается оскверненной. Это же относится к полотенцам: здесь вытираются с помощью гамчи, тонкой хлопчатобумажной ткани, которая прополаскивается после каждого омовения и быстро высыхает на солнце.

Другой интересный момент: пить воду нужно, не касаясь губами стакана, но запрокинув голову и направив струю в рот. Через некоторое время проживания в Индии я научилась делать то, что здесь способны сделать даже дети, не проливая на себя всю воду. Должна заметить, что это не только защищает от заразных болезней, но и смотрится аристократично. Что касается воды, то ни в какой другой стране мира вы не увидите расположенные почти на каждом шагу краны с водой. Да-да, прямо посреди улицы в городе можно увидеть примыкающую к стене раковину и кран с водой, питьевой или просто для мытья рук, а иногда и кран пониже — для мытья ног. Это явление связано не только с необходимостью часто мыть руки в тропических странах, где распространяются самые разные болезни, но и с другим правилом чистоты в Индии: после любого принятия пищи нужно прополоскать рот, иначе человек считается оскверненным и не может заходить в храм и прикасаться к чистым предметам. Впрочем, пользу полоскания рта после еды подтвердит любой стоматолог.

Этим и другим правилам чистоты особенно следуют в образованной части общества — среди брахманов. Образованность в индийской культуре не считалась прерогативой лишь городских учебных заведений, образованным считается тот человек, кто сведущ в священных писаниях, знает санскрит и ведет чистую и простую, не усложненную излишними удобствами жизнь. Таких людей в Индии почитают и даже считают святыми, к ним приходят за советами и благословениями.

Тем, кто хочет узнать больше о бытовой стороне жизни индийцев, рекомендую прочитать увлекательную книгу Бхакти Викаши Свами «Взгляд на традиционную Индию», состоящую из интервью англичанина с людьми, которые выросли в традиционных индийских семьях. Она написана научно-популярным языком в 1990-е годы. Когда я ее прочитала, мне многое стало понятно в менталитете индийцев и их культуре. Например, я узнала такие подробности о жизни в бенгальских деревнях: «Пить воду, держа стакан в левой руке, считается неподобающим, поскольку левой рукой принято делать что-то неблагоприятное или нечистое (например, подмываться), правая же рука служит для всего чистого и благоприятного. Поэтому давать или брать левой рукой считается оскорблением».

Религиозные люди, верящие в духовную реальность больше, чем в свою преходящую жизнь, не гонятся за успехом, деньгами и развлечениями. Фото Индрадьюмны Свами

Причины деградации

Что же произошло? Почему эта мудрая культура так деградировала в наши дни? Все из той же книги, а позднее и от самих индийцев, я узнала, что все началось в XX веке, когда страна взяла курс на индустриализацию. Эта идея присутствовала и во времена британского колонизаторства, но позднее, добившись независимости, Индия не желала быть в числе отстающих стран мира и очень скоро возвела огромное количество заводов и фабрик по стране.

Преимущественно сельская спокойная и размеренная жизнь индийцев мешала экономическому прогрессу. Приверженность традициям не позволяла внедрять новые способы обработки почвы, сбора урожаев. Религиозные люди, верящие в духовную реальность больше, чем в свою преходящую жизнь, не гонятся за успехом, деньгами и развлечениями. Поэтому в них нужно было разжечь страсть наживы, с чем успешно справились радио и телевидение.

Брахманическая культура, которая была оплотом древней культуры, при этом сильно пострадала. Дети брахманов не продолжают дело своих отцов и дедов, уезжают учиться в городские колледжи, а затем в США и Арабские Эмираты, становятся хорошими специалистами в сфере IT благодаря своему природному уму. Как и по всему миру, Индии еще предстоит осмыслить, что потеряла ее культура и экология благодаря технологическому прогрессу.