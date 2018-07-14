Опрос предпринимателей: стоит ли супругам вести бизнес вместе
Бизнесмены о плюсах и минусах семейного подряда
В одном из предыдущих опросов «Реальное время» узнавало у предпринимателей, как выстраивать отношения с партнером по бизнесу. На этот раз мы задались вопросом, как вести дела, если соучредителем фирмы выступает супруг. Секретами семейного бизнеса опытные управленцы поделились в нашем «Бизнес-задачнике».
У руководителя совместный бизнес с женой. Брак дал трещину, супруги приняли решение разойтись. В результате может пострадать и бизнес, поскольку супруги намерены разделить его пополам. Как вы думаете, стоит ли вести совместный бизнес с супругом/супругой? В чем секрет успеха семейного бизнеса?
Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».
-
-
Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
-
Конечно, риск потерять не только бизнес, но и отношения, есть всегда. Поэтому в теории нужно договариваться обо всем «на берегу». Правда, такое мало кто обсуждает заранее. Согласитесь, сложно прогнозировать с партнером — что будет, если мы разойдемся.
Я давно работаю в семейном бизнесе. Самый главный его плюс — в большой вовлеченности. Много задач можно решить не только в рабочее время, но и дома. Или, бывает, пришла какая-то интересная мысль, например, вечером — и ее сразу можно обсудить. Огромный плюс в том, что можно идти на риск и делать глобальные шаги, потому что рядом человек, которому ты доверяешь на 100% и который тебя поддерживает.
Когда мы с женой только начинали бизнес, круглыми сутками были в работе. Приходили домой и продолжали решать задачи. Но со временем поняли, что так невозможно — работы будет много всегда. Сейчас на первом месте дети, поэтому решили дома разговаривать о работе в меньшей степени.
-
-
-
Елена Стасевич совладелец «Эксклюзив тренинг-инвест»
-
Безопасно вести совместный бизнес, когда ты доверяешь человеку, много лет с ним вместе, когда он твой лучший друг. Мы с мужем полагали, что это спасет нас от разногласий, но на практике все иначе.
Еще в самом начале пути договорились с супругом, что отношения «руководитель-подчиненный» только в офисе, а дома — счастливая семейная пара. Поначалу разделять бизнес и личное удавалось легко, но в один момент, который не смогли даже отфиксировать, мы нырнули в бизнес с головой. Масштабные проекты, расширение географии клиентов, частые командировки — просто не было времени задуматься, что там с личной жизнью, она отошла на второй план. Однажды на отдыхе мы одновременно поймали себя на мысли, что говорим только о нашей компании, но совсем не интересуемся друг другом. Мы как бы вместе 24 часа, но только как бизнес-партнеры. Тогда мы ранжировали наши ценности, каждый прописал личные ожидания от бизнеса (кстати, они во многом совпали), затем проработали все свои обиды и сделали выбор — быть вместе и вместе заниматься любимым делом. И сейчас у нас есть свод правил, помогающих вести совместный бизнес.
Во-первых, у каждого из супругов должны быть зоны ответственности и обязанностей в компании. Мы определили наши сильные стороны, и теперь у каждого свое направление. Мы не указываем и не вмешиваемся, просто находимся рядом. Во-вторых, у каждого должно оставаться личное пространство. Сейчас мы по отдельности уезжаем и приезжаем домой. Это действительно, как оказалось, «бодрит» отношения. В-третьих, нужно понять, что отдых — это отдых. Раз в две недели мы погружаемся в полный релакс. Главное правило — не говорить о работе, только обсуждение личных тем.
-
-
-
Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics
-
Совместный бизнес очень удобен — есть с кем посоветоваться и есть тот, кто может покритиковать твои решения. Наилучший вариант, когда партнер по бизнесу — жена, потому что ты с ней по одну сторону баррикад. А в семье нужно уметь разделять работу и личные вопросы. Это очень сложно, но об этом нужно договориться. Деловые вопросы не должны перетекать и влиять на семейные отношения. В таком случае, даже если люди и разведутся, можно продолжать вести бизнес вместе.
У нас бизнес на двоих с женой. И я очень рад этому, потому что жена уберегла меня от многих ошибок, которые я мог совершить. Конечно, бывают и сложности. Но нужно уметь находить компромисс, прощать и не обижаться друг на друга.
-
-
-
Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор «Улица Строителей»
-
У каждого из супругов должна быть своя зона ответственности в компании. Все решения я бы посоветовала принимать только в своей области и не лезть в зону другого. Желательно вообще не пересекаться на работе с супругом. Мы так и поступаем с мужем: он решает свои задачи, я — свои. А вот стратегические вопросы обсуждаем совместно, причем наедине. Вообще, я за то, чтобы разграничивать личное и работу. Правда не всегда это получается. Конечно, какие-то вещи мы можем обсудить с мужем и дома, но о сложных вопросах говорим только в рабочее время.
-
-
-
Сергей Галанин коммерческий директор АМК-статус
-
Семейный бизнес всегда перетекает в личные взаимоотношения, без этого не обойтись. И здесь весь вопрос в доверии — насколько человек готов идти в бой со своим партнером, насколько он ему доверяет. Считаю, что если нет полной уверенности в человеке, то тогда не то что совместный бизнес — и семейные отношения нечего заводить.
-
-
-
Ринад Агеев директор компании «Цветочный рай»
-
Здесь сложно давать какие-либо рекомендации. Все зависит от людей. Мы с супругой разделили обязанности, функции и участки работы в компании. И договорились соблюдать субординацию. Конечно, я могу дать жене рекомендации, помочь советом, высказать мнение, но ненавязчиво. В сложных ситуациях всегда ищем компромисс. А дома стараемся работу не обсуждать.
-
-
-
Азат Назмутдинов основатель кафе «Кыстыбый»
-
Семейный бизнес очень развит в мире. На Западе это целый культ. Я считаю, что это продуктивный и полезный формат. Потому что супруги могут проводить все свое время вместе. И, как следствие, не возникает конфликтов на почве того, что муж постоянно на работе. Мы с супругой не разграничиваем работу и личное, у нас и бизнес, и быт — все в одном. В бизнесе, как и в семье, есть понятие, кто главный. И эту должность занимает мужчина. Моя жена занимается персоналом и маркетингом, в моей компетенции — общее развитие, стратегия, финансы. Конечно, в процессе могут возникнуть разногласия, но если вы в семье их успешно решаете, то и на работе договориться не составит труда.
-
-
-
Никита Серебров руководитель магазина одежды Feelz
-
Мы с женой вместе шесть лет, из них совместный бизнес ведем пять. Если вы запускаете новый проект, то в самом начале поддержка партнера играет огромную роль. В те моменты, когда пропадала уверенность в своих силах и казалось, что все было затеяно зря, мы всегда мотивировали друг друга, не позволяли бросить начатое и стремились к развитию.
Естественно, количество семейных споров при наличии совместного бизнеса увеличивается в разы, и не каждый человек способен выдержать такие отношения. Но если вы способны прислушиваться к мнению других людей и правильно обосновывать свою позицию, не обижая при этом партнера, то вы справитесь. Ваши отношения и бизнес будут крепче с каждым годом и с каждым новым успехом.
-
-
-
Нина Филоненко совладелец компании «Экоокна»
-
На мой взгляд, секрет успеха семейного бизнеса состоит в том, что обе половинки находятся на одной волне. Когда муж и жена вместе развиваются и дополняют по жизни друг друга, у них совпадают жизненные ценности, взгляды на других людей и на мир в целом. Примеров удачного семейного бизнеса можно найти множество, начиная от Миуччи Прада, родителей Кейт Мидлтон, ныне герцогини Кембриджской, и заканчивая союзами среди деятелей науки и искусства.
Мой жизненный опыт показывает, что долговечнее и прочнее бизнесы там, где супруги, прежде чем открыть общее дело, прошли через огонь, воду и медные трубы. Там, где уровень доверия и уважения настолько высок, что никакие перипетии в бизнесе не смогут разрушить отношения. Мы с мужем пережили очень тяжелые времена в самом начале отношений: безденежье, были дни, когда дома было нечего есть, маленький ребенок, закрытие первого бизнеса мужа (где, кстати, я выступала его правой рукой). Это был очень важный опыт. К открытию второго бизнеса мы уже понимали друг друга с полуслова, знали, где нужно промолчать, где подставить плечо, а где подтолкнуть партнера вперед. Если все это есть в отношениях, то велик шанс, что супруги будут успешны не только как семья, но и как деловые партнеры.
-
-
-
Оксана Шустикова сооснователь и директор по развитию Tvil.ru
-
Я несколько раз перепроверяла, прежде чем начать совместно работать с мужем. Общалась с такими же семейными парами, у которых уже был успешный бизнес. Со временем мы поняли, что работать вместе комфортно можно, только оговорив свои роли в компании и критерии отбора сотрудников. Вообще, когда бизнес успешен, понимаешь, что не нужно смотреть ни на кого и ни на что, что мы все уникальны.
А для тех, кто сомневается, могу посоветовать книгу Клауса Кобьелла «Мотивация в стиле экшн». Автор считает, что одни из самых успешных и дорогих специалистов — это семейные пары. И он доказал это на своем примере.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым