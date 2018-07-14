Опрос предпринимателей: стоит ли супругам вести бизнес вместе

Безопасно вести совместный бизнес, когда ты доверяешь человеку, много лет с ним вместе, когда он твой лучший друг. Мы с мужем полагали, что это спасет нас от разногласий, но на практике все иначе.



Еще в самом начале пути договорились с супругом, что отношения «руководитель-подчиненный» только в офисе, а дома — счастливая семейная пара. Поначалу разделять бизнес и личное удавалось легко, но в один момент, который не смогли даже отфиксировать, мы нырнули в бизнес с головой. Масштабные проекты, расширение географии клиентов, частые командировки — просто не было времени задуматься, что там с личной жизнью, она отошла на второй план. Однажды на отдыхе мы одновременно поймали себя на мысли, что говорим только о нашей компании, но совсем не интересуемся друг другом. Мы как бы вместе 24 часа, но только как бизнес-партнеры. Тогда мы ранжировали наши ценности, каждый прописал личные ожидания от бизнеса (кстати, они во многом совпали), затем проработали все свои обиды и сделали выбор — быть вместе и вместе заниматься любимым делом. И сейчас у нас есть свод правил, помогающих вести совместный бизнес.

Во-первых, у каждого из супругов должны быть зоны ответственности и обязанностей в компании. Мы определили наши сильные стороны, и теперь у каждого свое направление. Мы не указываем и не вмешиваемся, просто находимся рядом. Во-вторых, у каждого должно оставаться личное пространство. Сейчас мы по отдельности уезжаем и приезжаем домой. Это действительно, как оказалось, «бодрит» отношения. В-третьих, нужно понять, что отдых — это отдых. Раз в две недели мы погружаемся в полный релакс. Главное правило — не говорить о работе, только обсуждение личных тем.