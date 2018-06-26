Экс-совладельца банка «БТА-Казань» нашли мертвым в каюте катера в элитном яхт-клубе
Экс-совладелец банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима» бизнесмен Сергей Шекланов найден мертвым в каюте катера в подмосковном яхт-клубе «Галс».
От чего наступила смерть Шекланова, предстоит установить судмедэкспертам. Пока признаков насильственной смерти на месте не обнаружили, сообщает REN-TV.
Сейчас за Шеклановым числятся компании «Регионгазхолдинг» и «Стрим ойл».Происшествия Татарстан
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