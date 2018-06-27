Сборная России в порядке. Вот доказательства!

Тактический разбор игры команды Станислава Черчесова на групповом этапе ЧМ

Перед чемпионатом мира нашу сборную поливали грязью все кому не лень, и где-то это было оправданно. Команда два года нарабатывала связи в схеме с пятью защитниками, но в товарищеских матчах перед самым мундиалем и уже в групповом этапе вдруг заиграла в модуль «4-Х-Х». Что именно и зачем сделал Черчесов и кто помог ему добиться выхода из группы, разбирает популярный футбольный блогер-тактик Алик Магизов в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Почему Дзюба лучше всего подходит атаке сборной России

Игра команды заточена под длинные верховые передачи на Дзюбу, где Артем либо выигрывает мяч, либо навязывает борьбу. В игре против Египта и Уругвая это смотрелось особенно хорошо. Он действительно король воздуха и обеспечивает достаточно выигранных мячей для Черышева/Головина.

Еще одна важная деталь — чтобы оценить важность Дзюбы в воздухе, мы учитываем не просто выигранные мячи, но и сохраненные командой владения после его скидок. Например, в матче с Египтом Артем получил 26 мячей «с воздуха» и сохранил владение для команды в 16 случаях. Это довольно много, учитывая то, как с ним старались играть египтяне. Также он был «опцией» для выхода из обороны в атаку при аутах, все время получая мяч и скидывая его партнерам. Можно сказать, что свой лучший отрезок по командным взаимодействиям Дзюба проводит именно на чемпионате мира.

Игра команды заточена под длинные верховые передачи на Дзюбу. Фото twitter.com/teamrussia



После его скидок начинают подключаться Головин и Черышев, задачей которых на поле является именно борьба за подбор. Таким образом, команда быстро переводит мяч в финальную треть поля и разворачивает там свою атаку.

О гениальности Головина написана уже не одна статья, а вот игра Черышева временами вызывает вопросы. Травма Дзагоева дала закрепиться и освоиться ему в нынешней системе координат сборной, но при этом проблемы у Дениса все еще остаются: он очень прямолинеен и в динамике не замечает партнеров. В матче с саудитами это было особенно заметно, и Черышев точно получил бы по голове от Черчесова, если бы не два важных для команды гола.

Прессинг и оборона

При игре 4-4-2 и когда мяч у соперника, первую линию прессинга составляют Дзюба и Головин. Причем первый активно прессингует разыгрывающих защитников, не давая им времени для принятия решения. Поэтому оба защитника египтян зачастую просто отправляли лонг-боллы вперед, играя под давлением. Очень хорошо страхуют друг друга игроки, что можно было увидеть в матче с Уругваем после удаления Смольникова. Пример ниже, где Фернандес выдвинулся в прессинг по Лаксальту, заставляя того быстрее расстаться с мячом, а в это время его зону страхует Самедов.

Наконец-то мы видим «прессинг здоровой команды». Садясь в оборону, сборная России не выдергивается группой игроков вперед, а перекрывает центр поля, не давая сопернику продвигать мяч через самую важную зону. Так она заставляет соперника перевести мяч на фланг, где крайний защитник и инсайд накрывают игрока с мячом.

Смольников и Кудряшов заслуженно не попадают в основу, являясь слабейшими копиями Жиркова и Фернандеса. Юрий выдал отличный матч против Египта, полностью контролируя движения Салаха и поддерживая атаку. При этом он не был тенью Мохамеда и не сопровождал его по всему полю — а лишь тогда, когда тот оставался впереди или начинал искать пространство. Задача играть просто, но надежно, была полностью выполнена.

А русский Марио точно один из лучших по продвижению мяча в сборной. Он вовремя открывается под длинные верховые передачи от Газинского на правой бровке, комбинирует на фланге с Самедовым и Дзюбой и отрабатывает в обороне. С Уругваем, выйдя на замену, Фернандес выдал игру лучшую, чем Кудряшов и Смольников вместе взятые. Еще одним его преимуществом перед Игорем является игра в обороне. Армеец постоянно в движении, он равно успевает помогать в двух финальных третях поля. Видно, что ему в этой роли комфортнее, чем оппонентам.

Игнашевич в порядке

Можно отметить, что Игнашевич все еще в порядке. Его медлительность маскируется либо помощью крайних защитников/опорных полузащитников, либо правильным движением команды, и пока Сергей вызвал к себе вопросы разве что своим пасом пяткой в матче с египтянами. В остальном ветеран армейцев доказывает, что его заслуженно вернули в сборную и его опыт точно идет команде на пользу.

Зобнин — теневой герой, который с каждым матчем на групповом этапе прибавляет. Он хорошо действует в обороне и в прессинге, а в матче с Уругваем большая часть его перехватов произошла на половине поля уругвайцев.

А вот Алексей Миранчук пока не впечатляет. Он часто не успевает в движении под передачи или не открывался в нужных зонах. Показательным является момент, когда Фернандес сместился на дриблинге в центр и выдавал передачу на ход, но Алексей остался в статике и не смог принять мяч.

Вывод

Сборная России приятно удивила на групповом этапе. Голы от Уругвая не всегда вытекали из логики матча и были результатом мелких несистемных ошибок, которые можно разобрать на первой же тренировке. Теперь Станиславу Черчесову нужно готовиться к игре с Испанией — возможно, более удобным соперником для его сборной, чем Португалия.