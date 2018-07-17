Тонкости повышенного кэшбэка: как заработать и не прогадать

Банковские карты уже стали для многих привычным средством платежа. Мы со всех сторон подвергаемся агрессивной маркетинговой атаке от банков с призывами открыть себе новую карту. Сегодня предложений как никогда много и в них зачастую непросто разобраться. На что нужно обратить внимание, открывая себе дебетовую карту?

Размер кэшбэка

Карта с кэшбэком (с английского cashback — возврат наличных средств) — это банковская карта, при оплате которой банк возвращает ее держателю на счет процент от покупок в соответствии с заявленными условиями. Например, вы за месяц потратили на бензин 5 000 рублей и расплачивались на кассе картой с кэшбэком 10% в категории «транспорт» или «АЗС», за это банк вам вернет на счет 500 рублей. Это хорошая возможность сократить свои расходы на топливо, особенно в условиях роста цен.

Откуда такая щедрость от банка и зачем возвращать клиентам деньги?



Во-первых, это программа лояльности, направленная на удержание клиентов и совершение регулярных покупок.

Во-вторых, банки зарабатывают на комиссиях за операции по картам, которые они получают от торговых предприятий. Частью этой прибыли банки делятся со своими клиентами, возвращая небольшой процент денег, затраченных на покупки. Обычно кэшбэк составляет 1—3%, а иногда достигает и значений в 7—10%. Почему бы и не использовать такую возможность с выгодой для своего кошелька?

Выбирая карту, обратите внимание на категории с повышенным процентом возврата. Карты бывают с единым размером кэшбэка на все категории покупок (чаще всего в пределах 0,5—2%), а бывают с дифференцированным вознаграждением по отдельным категориям. Второй вариант подойдет тем, у кого в расходах регулярно преобладают траты в определенных сферах.

Проанализируйте свои расходы:



На что у вас уходит значительная часть бюджета?

Какую долю в расходах составляют транспортные затраты? Сколько вы тратите на отдых и развлечения? Сколько на фитнес, здоровье и красоту?

Какую долю платежей вы оплачиваете картой, а какую наличными средствами?

Какие бонусы от своих трат вы получаете сегодня?

Подберите себе карту с повышенным кэшбэком на приоритетные для вас категории покупок.

Руководитель по развитию розничных продуктов «Ак Барс» Банка Ришат Хуснуллин:



«Для тех, кто не сидит на месте, постоянно в движении и общении, мы выпустили новую дебетовую карту Ак Барс Generation с повышенным кэшбэком на транспорт и развлечения. Карта понравится тем, кто часто в поездках, будь то такси или собственное авто, автобус или поезд — со всех трат в категории «Транспорт»* начисляется кэшбэк 10%. Так можно экономить на топливе, автомойках, парковке, автозапчастях и даже на услугах эвакуатора. Также возвращается 5% средств за расходы на покупку билетов в кино, театр, дельфинарий, океанариум, на концерты, танцы, боулинг, гольф, спорт и на другие траты в категории «Развлечения»**. По остальным категориям кэшбэк тоже начисляется и составляет 1%.

Полезно:



Банки определяют расходы по категориям, исходя из МСС кода магазина.

MCC-код (англ. Merchant Category Code — «код категории продавца») — четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки при оплате по банковским картам. От него зависят категория покупки и размер кэшбэка. В случае, когда торговое предприятие имеет несколько направлений деятельности, MCC-код присваивается по основному направлению.

Поэтому полезно изучить список кодов, попадающих под определенные категории у своего банка, и уточнять номер кода в конкретной торговой точке.

Обратите внимание, что банк, выпустивший карту, не влияет на выбор категории и не несет ответственности, если продавец имеет неверный или не соответствующий вашим ожиданиям MCC-код.

Условия начисления и использования кэшбэка

Изучите условия начисления и расходования заработанных бонусов или рублей. У каждого банка действуют свои правила. Одни выплачивают вознаграждение бонусами, которыми потом нужно компенсировать покупки, другие — сразу рублями на счет. Могут отличаться и сроки выплаты кэшбэка: по окончании текущего месяца или следующего, например.

По карте Generation кэшбэк начисляется рублями на счет и в тот же месяц. Это быстро, выгодно и удобно.

Процент на остаток по карте

Одна из приятных особенностей многих дебетовых карт — это процент на остаток на счете***. Например, если на вашей карте Generation в течение месяца остаются свободные средства, то можно получить еще 5% годовых на эту сумму!

Ставка, сравнимая с текущими ставками по вкладам! При этом не нужно заключать договор на вклад на длительный срок, пополнять его и ждать начисления процентов. Для получения 5% годовых на остаток достаточно, чтобы на вашей карте Generation какая-либо сумма денег (до 100 000 рублей) пролежала в течение месяца, и ваши общие расходы по карте за месяц были не менее 15 000 рублей.

Стоимость и удобство обслуживания

При выборе своей карты также важно оценить:

Варианты пополнения счета и снятия наличных;

Удобство мобильного банка;

Стоимость годового обслуживания, смс-информирования и других дополнительных услуг.

Посмотрим, как можно экономить с помощью карты Generation на примере расходов одного из клиентов банка: Так, расплачиваясь своей картой Ак Барс Generation и потратив 44 300 рублей, Ринат получит в конце месяца 2 520 рублей на свой счет. Банк вернет ему эту сумму за то, что Ринат использует карту с повышенным кэшбэком на транспорт и развлечения. Оплачивая покупки наличными или картой без кэшбэка, Ринат бы ничего не получил. Кэшбэк может быть и больше. Однако есть лимит на максимальный возврат в месяц — 4 000 рублей. Это выше, чем обычно предлагают другие банки. Для кого будет выгодно иметь такую карту? Если вы готовы оплачивать по карте покупки и услуги на сумму больше 15 000 рублей в месяц (квартплата, оплата сотовой связи и денежные переводы не в счет, есть исключения), то обслуживание карты будет бесплатным, и вы просто будете получать приятный бонус за свои покупки в размере 1%, 5% или 10%. В случае, если сумма ваших платежей будет меньше 15 000 рублей, то комиссия за обслуживание карты составит 149 рублей в месяц. Однако чтобы банк компенсировал платеж за ежемесячное обслуживание, будет достаточно, например, оплатить картой покупки в категории «транспорт» на 1 490 рублей. Так вы получите 10% кэшбэк в размере 149 рублей;

оплатить расходы на развлечения в сумме 2 980 и более рублей в месяц и получить кэшбэк 5%;

оплатить покупки и услуги в других категориях более чем на 14 900 рублей (но тогда выгоднее совершить операций на сумму более 15 000 рублей и комиссия уже не будет взиматься). Если ваши расходы превышают эти суммы, то карта Ак Барс Generation отлично вам подойдет. Используйте предложения банков в свою пользу — расплачивайтесь картой и получайте свои деньги назад.

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Интернет-газета «Реальное время»